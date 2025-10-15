 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Парфёнов не понял, почему его уволили из «Торпедо»

15 октября 2025, 21:15

Тренер Дмитрий Парфёнов прокомментировал свое увольнение из «Торпедо». Специалист проработал в клубе чуть более месяца.

Ехал на утреннюю тренировку перед кубковой игрой, а после команда заезжала в отель. Мне прислали сообщение, что нужно приехать в офис. На встрече озвучили решение акционеров клуба, на этом всё. В любом случае, это тоже опыт.

Удивился, конечно, было непонятно такое решение. Работы нашим тренерским штабом за этот месяц проделано много. Чувствовал, что команда приходит в порядок, уже понимает наши требования, выполняет их. Впереди у нас было три домашних матча, где можно было добиться максимального результата и исправить турнирное положение. Плотность в таблице очень высокая, сомнений, что «Торпедо» выправит ситуацию, у меня не было.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЧехия уволила тренера после поражения от Фарерских островов
15 октября
Борис Игнатьев не понимает смысла возвращения Кононова в «Торпедо»
15 октября
Кононов спустя два месяца вернулся на пост главного тренера «Торпедо»
15 октября
«Торпедо» объявило об уходе тренера Парфёнова
15 октября
В РФС подтвердили, что Минспорта может не согласовать кандидатуру Карпина
12 октября
ОфициальноГаби уволен с поста главного тренера «Сарагосы»
12 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
16 октября в 16:31, ред.
Вот потому, что такой "совет" , Торпедо и занимает последнее место. Они (совет) думают, что тренеры волшебники.
112910415
112910415
16 октября в 05:49
коллапс и цунами в Торпедо ...
всё рациональное, похоже, утрачено !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 октября в 00:12
Команда последняя в пердиве и он не понял...)))
shur
shur ответ Брулин (раскрыть)
15 октября в 23:10, ред.
...какая то ироничная показуха,смех и грех!!!
Брулин
Брулин
15 октября в 23:09
цирк конечно... хотят переплюнуть Химки
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
15 октября в 22:16
.......это точно!
CCCP1922
CCCP1922
15 октября в 22:04
Какой ещё опыт? Дураком побыть?
Bad Listener
Bad Listener
15 октября в 21:52
Вот потому и уволили что не понял)
Варвар7
Варвар7
15 октября в 21:22
"Удивился, конечно, было непонятно такое решение" - оно возможно непонятно и самим акционерам , которое это решение принимали...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 