 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Игнатов объяснил свой уход из «Спартака»

15 октября 2025, 22:18

Хавбек «Сочи» Михаил Игнатов объяснил свой уход из «Спартака». Футболист покинул клуб минувшим летом.

Мы не сошлись в моментах [по новому контракту]. Предложение мне показалось некорректным. Я не хотел существенно больше, но, думаю, что это мы оставим между нами. Я никогда не гнался за деньгами. Мне было важно больше играть. Мне предложили то же самое, что и до этого было. Я не просил заоблачных денег. Но мы не договорились.

Пригодился ли бы я сейчас «Спартаку»? Сложный вопрос. Наверное, больше нет, чем да. И когда уходил, тоже, наверное, нет. Год назад еще, может, пригодился бы. А когда уходил, нет. Когда год не играешь, становится тяжеловато. Будет для меня хорошим уроком. Обид на Станковича нет. Полезный опыт для будущего.

Подписывайся в ВК
Все новости
Лещенко мечтал, чтобы Симонян играл за «Динамо»
15 октября
Станкович усомнился в эффективности частой смены тренеров в «Спартаке»
15 октября
Кокорин назвал Смолова «чайником» в ситуации с конфликтом в кафе
15 октября
Станкович объяснил, почему его не любят в России
15 октября
Кокорин назвал причину ухода из «Динамо»
15 октября
Кокорин рассказал, что «Спартак» подписал с ним контракт назло «Зениту»
15 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 октября в 11:14
Все деньги любят...любой из нас., но парня конечно надо было отдавать в аренду еще раньше и что бы у него было там постоянное игровое время...
Варвар7
Варвар7
16 октября в 06:52
"Я не когда не гнался за деньгами". При этом весь разговор о деньгах.И в концовке " Мы не договорились"...)))
Barsuk_10
Barsuk_10
16 октября в 06:30
Очень слабый игрок. Хорошо, что не продлили.
112910415
112910415
16 октября в 05:36
бескорыстная любовь к деньгам !
sv_1969
sv_1969
16 октября в 02:59, ред.
Как то противоречит.
Предложение мне показалось некорректным. Я не хотел существенно больше,. Я никогда не гнался за деньгами
Bad Listener
Bad Listener
16 октября в 02:48, ред.
Я вообще играть хочу, дело не в деньгах, я не просил много денег, и кстати денег много я не просил. А вот ещё, чуть не забыл сказать - денег много не просил я. И кстати не помню говорил или нет, но денег много я не просил если что.

Мне кажется вот чего Миша действительно много не просил так это игрового времени и возможности играть в футбол. Нормально так сиделось на лавке за лукойловскую зарплату.

З.Ы. Интересно насколько его зарплата в Сочи меньше того что он получал от Лукойла, точнее не "на" а "во" сколько? Раз в 10-20?
CCCP1922
CCCP1922
16 октября в 01:12
Игрок слабый, но деньги любит. За них и страдает.
CCCP1922
CCCP1922
15 октября в 23:08
Ушёл и ушёл!!! Придёт время будешь жалеть.
6bd98axz62nx
6bd98axz62nx
15 октября в 23:02
В любом другом московском клубе играл бы на высшем уровне.
shur
shur
15 октября в 22:55
....и специально для Михаила прозвучит песня Сергея Трофимова
"Город Сочи"....!!!
ABir
ABir
15 октября в 22:42
Жаль, что ушел, не плохой российский игрок.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 