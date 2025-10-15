Игнатов объяснил свой уход из «Спартака»

Хавбек «Сочи» объяснил свой уход из «Спартака». Футболист покинул клуб минувшим летом.

Мы не сошлись в моментах [по новому контракту]. Предложение мне показалось некорректным. Я не хотел существенно больше, но, думаю, что это мы оставим между нами. Я никогда не гнался за деньгами. Мне было важно больше играть. Мне предложили то же самое, что и до этого было. Я не просил заоблачных денег. Но мы не договорились.

Пригодился ли бы я сейчас «Спартаку»? Сложный вопрос. Наверное, больше нет, чем да. И когда уходил, тоже, наверное, нет. Год назад еще, может, пригодился бы. А когда уходил, нет. Когда год не играешь, становится тяжеловато. Будет для меня хорошим уроком. Обид на Станковича нет. Полезный опыт для будущего.