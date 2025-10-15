 
 
 
Названы претенденты на приз Golden Boy

15 октября 2025, 20:24

Итальянское издание Tuttosport представило финальный список номинантов на Golden Boy. Эта награда вручается лучшему молодому игроку года. Победитель будет назван в ноябре.

В список вошли:

  • Пау Кубарси («Барселона»)
  • Дезире Дуэ (ПСЖ)
  • Дин Хейсен («Реал»)
  • Кенан Йилдыз («Ювентус»)
  • Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»)
  • Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
  • Арда Гюлер («Реал»)
  • Франко Мастантуоно («Реал»)
  • Итан Нванери («Арсенал»)
  • Йоррел Хато («Челси»)
  • Джованни Кенда («Спортинг»)
  • Эстевао («Челси»)
  • Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»)
  • Эльесс Бен Сегир («Байер»)
  • Виктор Фрохольдт («Порту»)
  • Лукас Бервалль («Тоттенхэм»)
  • Арчи Грей («Тоттенхэм»)
  • Мамаду Сарр («Страсбур»)
  • Джоб Беллингем («Боруссия»)
  • Франческо Пио Эспозито («Интер»)
  • Родриго Мора («Порту»)
  • Джованни Леони («Ливерпуль»)
  • Александр Станкович («Брюгге»)
Kostya-515
Kostya-515 ответ Кнуд (комментарий удален) (раскрыть)
16 октября в 11:51
Ямаль возглавил список лучших игроков мира по созданию голевых моментов))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
16 октября в 11:07
Хёйсен один из худших в Реале. О чём речь ?
Шуня771
Шуня771 ответ CSKA2012 (раскрыть)
16 октября в 06:40
Оттачивают мастерство с Боливией, Ираном... )
112910415
112910415
16 октября в 05:55
Гюлеру надо отдать !
CSKA2012
CSKA2012
16 октября в 00:13
А где Глебов, Кисляк, Батраков?
shur
shur
15 октября в 23:09
...ну по другому и не назовёшь "Золотой мальчик" ! Как отец и дед,скажу,на такого мальчугана и ремень не подымится!!!
seqna3p97p6z
seqna3p97p6z ответ Alex_67 (раскрыть)
15 октября в 21:56
Ну он явно заслуживает больше, чем какие-то эспозито из интера и кенда (кто это)
Drosmo
Drosmo
15 октября в 21:44
Тяжело определиться с лучшим именно в течении календарного года. Если, к примеру, брать за сезон, то прошлый сезон однозначно забрал бы Дуэ, но если брать календарный год, то вторую половину прошлого сезона блистал Дуэ, а вот первую половину нынешнего сезона пока вне конкуренции идёт Гюлер, а вот Дуэ в этом сезоне уже не так блещет как в прошлом.
Drosmo
Drosmo ответ Alex_67 (раскрыть)
15 октября в 21:39
По блату, братуха порешал)
Ruslik1982
Ruslik1982
15 октября в 21:05
Дуэ 101%
Alex_67
Alex_67
15 октября в 20:59
А Джоб Беллингем что в этом списке делает? Или кто-то испугался отца?
STVA 1
STVA 1
15 октября в 20:57
Главное что Эспозито есть! Великая фамилия!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 октября в 20:53
АПсолютно по барабану, наших там и близко не стояло. Да и не надо...
A.S.A
A.S.A
15 октября в 20:47
Скорее всего награду заберет Дезире Дуэ! Француз отлично провел вторую часть прошлого сезона и помог ПСЖ завоевать первуюв истории клуба победу в ЛЧ! Раз золотой мяч получил Дембеле, логично было бы отдать и эту награду игроку ПСЖ, который действительно тащил в решающий момент и его заслуга в победе парижан высока! На второе место я бы поставил Арда Гюлера, который отлично заиграл при Алонсо, да и в сборной влияет на результаты
А на третье место Скелли, который за один сезон проделал путь от молодежного состава Арсенала, до дебюта во взрослой сборной Англии и даже забил гол в первом же матче за сборную. Парнишка, который сейчас является важным игроком обоймы Артеты!
Lewa2708
Lewa2708
15 октября в 20:32
Дуэ, без шансов для остальных
Варвар7
Варвар7
15 октября в 20:28
Смотрю даже сын Станковича присутствует в этом списке...
Шуня771
Шуня771
15 октября в 20:27
Гюлер из "Реал" М. смотрится лучше всех.
