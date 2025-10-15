Названы претенденты на приз Golden Boy

Итальянское издание Tuttosport представило финальный список номинантов на Golden Boy. Эта награда вручается лучшему молодому игроку года. Победитель будет назван в ноябре.
В список вошли:
- Пау Кубарси («Барселона»)
- Дезире Дуэ (ПСЖ)
- Дин Хейсен («Реал»)
- Кенан Йилдыз («Ювентус»)
- Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»)
- Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
- Арда Гюлер («Реал»)
- Франко Мастантуоно («Реал»)
- Итан Нванери («Арсенал»)
- Йоррел Хато («Челси»)
- Джованни Кенда («Спортинг»)
- Эстевао («Челси»)
- Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»)
- Эльесс Бен Сегир («Байер»)
- Виктор Фрохольдт («Порту»)
- Лукас Бервалль («Тоттенхэм»)
- Арчи Грей («Тоттенхэм»)
- Мамаду Сарр («Страсбур»)
- Джоб Беллингем («Боруссия»)
- Франческо Пио Эспозито («Интер»)
- Родриго Мора («Порту»)
- Джованни Леони («Ливерпуль»)
- Александр Станкович («Брюгге»)
А на третье место Скелли, который за один сезон проделал путь от молодежного состава Арсенала, до дебюта во взрослой сборной Англии и даже забил гол в первом же матче за сборную. Парнишка, который сейчас является важным игроком обоймы Артеты!
А на третье место Скелли, который за один сезон проделал путь от молодежного состава Арсенала, до дебюта во взрослой сборной Англии и даже забил гол в первом же матче за сборную. Парнишка, который сейчас является важным игроком обоймы Артеты!