Семак раскритиковал уровень развития футбола в России

Главный тренер «Зенита» недоволен общим уровнем развития футбола в России.

Специалист заявил:

Мне кажется, российский футбол сейчас разделился. Достаточно сильный чемпионат, но что касается общего развития футбола, то мы понимаем, что футбол берет свое развитие с детско‑юношеского футбола. И здесь, когда речь идет об инфраструктуре в городах, которые не представлены большими футбольными академиями и клубами Премьер‑лиги (это наш восток и север, например), то естественно, условия для работы детских тренеров и вообще условия для работы детей требуют серьезного пересмотра и улучшения.

Это касается и Второй лиги, и других турниров. Очень много аспектов, базы, откуда и черпаются профессиональные футболисты, необходимо дорабатывать. Например, у нас в стране больше 100 профессиональных клубов, а в той же Бразилии больше 2000. И количество футболистов – сколько у нас, и сколько в той же Бразилии?