Семак раскритиковал уровень развития футбола в России

15 октября 2025, 23:03

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен общим уровнем развития футбола в России.

Специалист заявил:

Мне кажется, российский футбол сейчас разделился. Достаточно сильный чемпионат, но что касается общего развития футбола, то мы понимаем, что футбол берет свое развитие с детско‑юношеского футбола. И здесь, когда речь идет об инфраструктуре в городах, которые не представлены большими футбольными академиями и клубами Премьер‑лиги (это наш восток и север, например), то естественно, условия для работы детских тренеров и вообще условия для работы детей требуют серьезного пересмотра и улучшения.

Это касается и Второй лиги, и других турниров. Очень много аспектов, базы, откуда и черпаются профессиональные футболисты, необходимо дорабатывать. Например, у нас в стране больше 100 профессиональных клубов, а в той же Бразилии больше 2000. И количество футболистов – сколько у нас, и сколько в той же Бразилии?

Sergio Shippy
Sergio Shippy
16 октября в 20:33
Я каждое утро просыпался в 5 утра и ездил в противоположный конец города на трамвае советского производства, полузамороженный приезжал в клуб - там отогревался, разминался и с 8 часов тренировался и многие пацаны, кто хотел нормально в футбол играть, также делали. Я считаю что сейчас дело во-первых в мотивации, а во-вторых в стоимости тренировок у нас для тех кто старался - только за первый месяц занятий платили символические 100 рублей, а потом те, кто показывали положительные результаты бесплатно занимались
Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 октября в 19:13
Я тоже был первым парнем на деревне)), а когда в 13 начал играть на области по мальчикам, то уже не так уверенно обводил всех, начал через пас играть))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Sergo81 (раскрыть)
16 октября в 18:51
в 13ть лет многие заканчивают с футболом. В 7мь лет у меня не мог отобрать мяч никто на районе без силы, а в 13 ть мужиков возил здоровых, не давая им коснуться мяча.
Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 октября в 17:39
Конечно были, с 13 лет его тренировал тренер молодёжки Ренна, который сам его и заметил. Значит, разбирается в талантах. Да и в футзал дембеле играл с 9 лет. А это техника и скорость. К слову, Роналдиньо тоже с футзала начинал.
adekvat
adekvat
16 октября в 15:46
А как он будет развиваться, если такой не до тренер прикрывает одно место дорогими легионерами, и не дает играть талантливой молодежи?
25процентный клоун
25процентный клоун
16 октября в 09:16
На кого ровняться нашим детям? на Головина, который в лазарете или на Мостового, которого маринует Семак?
Нужна история реального успеха и эту историю рассказывать. А сейчас, разве кто-то хочет стать Даниилом Денисовым - посвятить жизнь футболу, чтобы в тебя плевали все кому не лень, от дивана до комментатора центрального телевидения
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ jRest (раскрыть)
16 октября в 09:00
Вот и выходит, что от чего ушли, к тому и пришли, - экспроприация экспроприаторов!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ jRest (раскрыть)
16 октября в 08:55
У Усмана Дембеле были качественные тренера в его захолустье? нет, у него было стремление и мотивация совершенствовать свои навыки. Футбол теряет популярность, выходит из моды.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 октября в 08:45
Респект Сергею, об этом надо говорить вслух. Но дело не в количестве профессиональных клубов, а в возможностях родителей. Сейчас приходится учить детей играть в футбол в секциях , но футбол это уличная игра, а не секция. Нужно форсировать уличный футбол и уличные турниры
jRest
jRest
16 октября в 07:58
Слова-то правильные, только поверхностные. Ведь главным для развития детей являются не футбольные коробки, не инфраструктура, и даже не условия для работы тренеров. Главное - сами тренеры, их квалификация. Физрук из школы чему может научить? Нужно чтобы тренеры проходили сами обучение, развивались. А для этого нужно вкладываться не только в их зарплату, но и в их развитие. А кому оно нужно, если даже зарплату платят низкую. А тут ещё деньги на развитие подавай.
Беда в том, что кто имеет финансы на всё это, те хотят их потратить на большой дом, парк автомобилей, или на красивый отдых в экзотических местах, но никак ни на детей и тренеров для них.
shlomo2
shlomo2
16 октября в 07:54
Это называется лишь бы сказать и не более того...
Роман313
Роман313
16 октября в 07:38
Проснулся, дурик). Это вопрос надо было поднимать в 2005-м, а не 25-м.
hd4c2h2369h7
hd4c2h2369h7
16 октября в 07:16
А твой тренерский уровень ещё ниже уровня развития футбола, хотя вроде ниже уже и некуда
Шуня771
Шуня771 ответ qeu733cgxqya (раскрыть)
16 октября в 07:09
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 октября в 07:00
    Почитал комментарии, и сделал выводы, Что зря он это всё сказал. То есть сказал он всё по делу, но только не ему бы это говорить. Тренеру команды с российским составом-да, но никак не Семаку...
    Варвар7
    Варвар7
    16 октября в 06:57
    "Мне кажется, российский футбол сейчас разделился" - неужели раскол?))))
    Alex_67
    Alex_67
    16 октября в 06:31
    Семак может и удивить, если его не знать.. Это не его мысли.
    Kosmos58
    Kosmos58
    16 октября в 06:10
    Чья б корова мычала, а ...
    particular
    particular
    16 октября в 05:56
    Семак... Просто, Семак... Пустая болтовня, - ибо на Неве, для достижения результатов, особо не заморачиваются с "детско‑юношеским футболом"...
    112910415
    112910415
    16 октября в 05:32
    и прозрел царь, и раскаялся, и пошёл с посохом по стране ... )
    Sergo81
    Sergo81 ответ shirasi (раскрыть)
    16 октября в 01:10
    Так почти в каждом дворе и стоит коробка. Только кто там бегает? Присмотритесь, они и ударить нормально по мячу не могут. Попинали мяч и по домам. Это не развитие футбола, а времяпрепровождение. Нужны тренеры, а их негде взять умелых. Детей талантливых тоже искать нужно.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    16 октября в 01:02, ред.
    В общем..., как говаривал известный генсек: " Нужна ПЕРЕСТРОЙКА и ПЛЮРАЛИЗМ (футбольных) мнений ! "
    Sergo81
    Sergo81 ответ Варвар7 (раскрыть)
    16 октября в 00:56
    Да прямо сказал, всё, что ниже первой, можно уже сворачивать. Я об этом вчера говорил, без гос денег Кина не будет….
    Sergo81
    Sergo81
    16 октября в 00:51
    Вы что, думаете он в свободное от работы время всю эту статистику изучает самостоятельно ?) Вероятно, наш футбол ждёт какой-то новый вектор развития ( вернее движения) вряд ли это будет развитие. У этого слова вполне конкретный смысл. Это им на планёрке текста накидали для продвижения в массы. Что-то назревает…
    Брулин
    Брулин
    16 октября в 00:37
    Это как раз вопросы к министру спорта.
    Пусть работает.
    А то без изменений в системе хочет, что то наверху поменять и думает, что это заработает.
    nubom
    nubom
    16 октября в 00:17
    -Мадам, вам нравится путешествие?
    -Великолепно! Но почему у нас кочегары такие чумазые…
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    16 октября в 00:15
    Какой же не чесный семак...все знает , все понимает и такое ляпнуть...)
    Vilar
    Vilar
    16 октября в 00:00
    Интересно, почему Семак заинтересовался общим развитием футбола в стране? Приводит идиотское сравнение с Бразилией. Кто б ему показал на карте, где Бразилия, а где Россия. Это тоже самое, если бы бразильский Овечкин возмутился бы отсутствием в Бразилии развития хоккея. Неужели он не понимает, что начало конца российского футбола началось с появление монстров, типа Зенита, нет не футбольного монстра, как в Англии, Испании, Италии т.д., а монстра денежного, с футбольным мячом в зубах. Более того, он на каждую игру выпускает по 8 иностранцев и учит всех, "...что футбол берет свое развитие с детско‑юношеского футбола."
