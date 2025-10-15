Неймар предложил свои услуги топ-клубам Серии А

1760552985

15 октября 2025, 21:29

Бразильский форвард предложил свои услуги «Наполи» и «Интеру». Футболист готов перебраться в один из этих клубов как свободный агент в январе 2026 года.

Неймар полагает, что переход в сильный чемпионат перед ЧМ -2026 повысит его шансы попасть на турнир и хорошо там выступить.

Сейчас контракт Неймара принадлежит «Сантосу», но договор истекает в конце года. По слухам, итальянские клубы пока не выразили заинтересованность в трансфере, но агент игрока Пини Захави сохраняет контакт с ними.