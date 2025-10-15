Неймар предложил свои услуги топ-клубам Серии А

Бразильский форвард Неймар предложил свои услуги «Наполи» и «Интеру». Футболист готов перебраться в один из этих клубов как свободный агент в январе 2026 года.
Неймар полагает, что переход в сильный чемпионат перед ЧМ-2026 повысит его шансы попасть на турнир и хорошо там выступить.
Сейчас контракт Неймара принадлежит «Сантосу», но договор истекает в конце года. По слухам, итальянские клубы пока не выразили заинтересованность в трансфере, но агент игрока Пини Захави сохраняет контакт с ними.
- За что нам это наказанье!?))
" К нашему огромному сожалению ..." )
Гламурный слово сильный чемпионат со "стильным" перепутал!
