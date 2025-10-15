 
 
 
Неймар предложил свои услуги топ-клубам Серии А

15 октября 2025, 21:29

Бразильский форвард Неймар предложил свои услуги «Наполи» и «Интеру». Футболист готов перебраться в один из этих клубов как свободный агент в январе 2026 года.

Неймар полагает, что переход в сильный чемпионат перед ЧМ-2026 повысит его шансы попасть на турнир и хорошо там выступить.

Сейчас контракт Неймара принадлежит «Сантосу», но договор истекает в конце года. По слухам, итальянские клубы пока не выразили заинтересованность в трансфере, но агент игрока Пини Захави сохраняет контакт с ними.

shur
shur ответ Шуня771 (раскрыть)
16 октября в 16:30
...ну как же, Старина?! Ред Буллс окрыляет!!!
Шуня771
Шуня771 ответ shur (раскрыть)
16 октября в 15:44
А значок "Ред Бул..." с какого перепугу нацепил?)
Шуня771
Шуня771 ответ Alex_67 (раскрыть)
16 октября в 15:43
Скорее всего они подумали:
- За что нам это наказанье!?))
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
16 октября в 07:26
Даром не нужен, если только к зебрам!
112910415
112910415
16 октября в 05:45
реакция клубов начнётся со слов :
" К нашему огромному сожалению ..." )
asejs6n4th72
asejs6n4th72
16 октября в 03:13
Никому там профессиональный бюллетенщик не нужен
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
15 октября в 22:50
...Я то лично пошёл в Храм, свечку поставлю, не дай Бог...!!!
Гламурный слово сильный чемпионат со "стильным" перепутал!
Alex_67
Alex_67
15 октября в 22:36
Ещё вчера Италия 🇮🇹 жила спокойно и размеренно. Но сегодня к ним в гости, надолго приехал сам Неймар. Бразилец предложил свои услуги, как игрока, двум самым сильным командам Серии А. Неймар не удивил Наполи и Интер – он их поразил. Человек, который считался наследником славы Пеле, решил использовать один из клубов для подготовки себя к Чемпионату Мира по футболу. Звучит дико и подробностей пока нет. Интересно, о чем сейчас думают Конте и его коллега из Интера? Какой замечательный вечер нас ждёт.
