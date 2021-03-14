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0 : 0
завершен
сегодня, 19:05
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Стадион Луи II (Монако)
|Тчуамени Орельен
|16’
|35’
|Санчеш Ренату
|Дисаси Аксель
|51’
|Сидибе Джибриль
|82’
|83’
|Андре Бенжамин
|83’
|Араужо Луис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Диоп Софьян
|Головин Александр
|68’
|69’
|Араужо Луис
|Веа Тимоти
|69’
|Шека
|Санчеш Ренату
|Сидибе Джибриль
|Дисаси Аксель
|75’
|Фабрегас Сеск
|Агилар Рубен
|76’
|Йоветич Стеван
|Бен-Йеддер Виссам
|76’
|78’
|Йилмаз Бурак
|Иконе Жонатан
|89’
|Язиджи Юсуф
|Дэвид Джонатан
|89’
|Сумаре Бубакари
|Андре Бенжамин
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|8
|Удары по воротам
|5
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|4
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|11
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|6
|Угловые
|2
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|4
|Офсайды
|1
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|2
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|3
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