|Пари Сен-Жермен
|1:2
|Нант
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1 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Парк де Пренс
|Дракслер Юлиан
|1:0
|42’
|59’
|1:1
|Коло Рэндал
|71’
|1:2
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Саймон Моузес
ассистент Коло Рэндал
|45’
|Саймон Моузес
|Рафинья
|48’
|51’
|Траоре Шарль
|Верратти Марко
|67’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Икарди Мауро
|Рафинья
|56’
|Паредес Леандро
|Ди Мария Анхель
|62’
|Керер Тило
|Дагба Колин
|74’
|Сарабия Пабло
|Дракслер Юлиан
|74’
|83’
|Бамба Кадер
|Саймон Моузес
|83’
|Эмонд Рено
|Коло Рэндал
|84’
|Луза Имран
|Блас Людовик
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|11
|Удары по воротам
|8
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|5
|Удары в створ
|5
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|14
|Фолы
|15
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|9
|Угловые
|1
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|0
|Офсайды
|1
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|74%
|Владение мячом
|26%
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|3
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|2
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