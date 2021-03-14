В 1 Навас Кейлор Голов пропущено: 2 Спасений: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 97

З 31 Дагба Колин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 74

З 22 Диалло Абду Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 97

З 3 Кимпембе Преснель Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 97

З 5 Маркиньос Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 97

П 6 Верратти Марко Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 90 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 97

П 15 Данилу Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Пасы: 81 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 97

П 11 Ди Мария Анхель Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 62

П 23 Дракслер Юлиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 74

П 12 Рафинья Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 56

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 97

Запасные игроки

В 16 Рико Серхио

З 25 Баккер Митчел

З 4 Керер Тило Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 23

З 20 Курзава Лайвен

З 32 Пембеле Тимоти

П 27 Гейе Идрисса

П 8 Паредес Леандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 35

П 19 Сарабия Пабло Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 23