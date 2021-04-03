|Пари Сен-Жермен
|0:1
|Лилль
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0 : 1
завершен
сегодня, 18:00
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Стадион Парк де Пренс
|20’
|0:1
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Дэвид Джонатан
ассистент Иконе Жонатан
|4’
|Фонте Жозе
|Паредес Леандро
|17’
|Гейе Идрисса
|19’
|36’
|Джало Тиаго
|Неймар
|48’
|Диалло Абду
|57’
|Мбаппе Килиан
|85’
|87’
|Андре Бенжамин
|Неймар
|90’
|90+1’
|Джало Тиаго
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|35’
|Веа Тимоти
|Дэвид Джонатан
|Баккер Митчел
|Диалло Абду
|64’
|Дагба Колин
|Керер Тило
|64’
|Дракслер Юлиан
|Кин Моизе
|64’
|Рафинья
|Гейе Идрисса
|71’
|73’
|Йилмаз Бурак
|Санчеш Ренату
|90+2’
|Брадарич Домагой
|Иконе Жонатан
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|16
|Удары по воротам
|3
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|3
|Удары в створ
|3
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|18
|Фолы
|12
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|5
|Угловые
|0
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|0
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|2
|Cэйвы
|3
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|6
|Предупреждения
|4
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|1
|Удаления
|1
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Неймар опять начнёт ноет типа ухожу в Барселоны.
Неймар опять начнёт ноет типа ухожу в Барселоны.