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Пари Сен-Жермен - Лилль
Монако - Метц
Ланс - Лион

Текстовая онлайн трансляция матча Пари Сен-Жермен против Лилль

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    17' Паредес Леандро (8)
     
    19' Гейе Идрисса (27)
     
    48' Неймар (10)
     
    57' Диалло Абду (22)
     
    3
    64' Диалло Абду (22) уходит с поля, Баккер Митчел (25) вышел на поле
    64' Керер Тило (4) уходит с поля, Дагба Колин (31) вышел на поле
    64' Кин Моизе (18) уходит с поля, Дракслер Юлиан (23) вышел на поле
     
    71' Гейе Идрисса (27) уходит с поля, Рафинья (12) вышел на поле
     
    85' Мбаппе Килиан (7)
     
    90' Неймар (10)
     
    4' Фонте Жозе (6)
     
    20' (0:1) Дэвид Джонатан (9) (Иконе Жонатан (10))
     
    35' Дэвид Джонатан (9) уходит с поля, Веа Тимоти (22) вышел на поле
     
    36' Джало Тиаго (3)
     
    73' Санчеш Ренату (18) уходит с поля, Йилмаз Бурак (17) вышел на поле
     
    87' Андре Бенжамин (21)
     
    2
    90+1' Джало Тиаго (3)
    90+2' Иконе Жонатан (10) уходит с поля, Брадарич Домагой (29) вышел на поле
    Голы
    20’ 0:1 Дэвид Джонатан
    ассистент Иконе Жонатан
    Наказания
    4’ Фонте Жозе
    Паредес Леандро 17’
    Гейе Идрисса 19’
    36’ Джало Тиаго
    Неймар 48’
    Диалло Абду 57’
    Мбаппе Килиан 85’
    87’ Андре Бенжамин
    Неймар 90’
    90+1’ Джало Тиаго
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    35’ Веа Тимоти Дэвид Джонатан
    Баккер Митчел Диалло Абду 64’
    Дагба Колин Керер Тило 64’
    Дракслер Юлиан Кин Моизе 64’
    Рафинья Гейе Идрисса 71’
    73’ Йилмаз Бурак Санчеш Ренату
    90+2’ Брадарич Домагой Иконе Жонатан
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 3
    		3 Удары в створ 3
    		18 Фолы 12
    		5 Угловые 0
    		0 Офсайды 2
    		65% Владение мячом 35%
    		2 Cэйвы 3
    		6 Предупреждения 4
    		1 Удаления 1
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    Все комментарии
    Spartach from kg
    Spartach from kg
    сегодня в 21:29
    Лилль сделало то, что Лейпциг не смог. Я за любую интригу, а не чемпионат одного мешка
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    сегодня в 21:26
      Dima salev
      Dima salev ответ RamonCSKA (раскрыть)
      сегодня в 21:25
      Я не говорю что он уходить, он просто ноет будет
      112910415
      112910415
      сегодня в 21:21
      Лилль - это серьёзно !
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответ Dima salev (раскрыть)
      сегодня в 21:04
      Барса его зп теперь не потянет, он останется
      матос
      матос
      сегодня в 20:37
      Догов с победой. ПСЖ еще ожидают неприятности от Баварии.
      Dima salev
      Dima salev
      сегодня в 20:20
      Если ПСЖ проиграет Баварии и вылететь из лиги чемпионов.
      Неймар опять начнёт ноет типа ухожу в Барселоны.
      УЕСКА
      УЕСКА ответ David Young (раскрыть)
      сегодня в 20:13
      Они могут себе это позволить.
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      сегодня в 20:11
      Я уже подумал Лилль сдувается, еще сопротивляются. Уже Монако может нагнать первое место))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
      сегодня в 20:10
      Это верно, но это не главное. ПСЖ дважды проиграл Монако, поэтому при равенстве очков Монако будет выше, а это при распределении место в ЛЧ очень важно. Монако всего в одном очке сзади ПСЖ.
      Alex12357
      Alex12357
      сегодня в 20:10
        protest58us
        protest58us
        сегодня в 20:09
        Паредас рано ушел из Зенита, слишком мало опыта набрался
        Bom Bom
        Bom Bom
        сегодня в 20:07
        И вот эти ребята должны останавливать Баварию?
        волгодон 2
        волгодон 2
        сегодня в 20:06
        Чего-то великий черный черепах не затащил.
        Мысыктар
        Мысыктар
        сегодня в 20:00
        молодцы)
        DEIVID_22
        DEIVID_22 ответ jon57 (раскрыть)
        сегодня в 19:58
          jon57
          jon57
          сегодня в 19:57
            Брулин
            Брулин
            сегодня в 19:57
            Неймар и так не играет больше половины матчей за ПСЖ, вот очередной выходной на след тур сделал.
            Federico
            Federico
            сегодня в 19:55
              DEIVID_22
              DEIVID_22
              сегодня в 19:55
              Не знаю уж кому может нравиться игра бразильского клоуна.
              DEIVID_22
              DEIVID_22
              сегодня в 19:50
              До свидания бразильская мартышка.
              David Young
              David Young ответ УЕСКА (раскрыть)
              сегодня в 19:48
              Пари Сен-Жермен проиграл Лорьяну и Нанту - двум аутсайдерам этого сезона Лиги 1.
              УЕСКА
              УЕСКА ответ Ozabot (раскрыть)
              сегодня в 19:44
              Какое им чемпионство если дома проигрывают аутсайдеру Ниму? ПСЖ хоть и не в порядке в этом сезоне но все равно на дистанции их обойдет.
              DEIVID_22
              DEIVID_22
              сегодня в 19:43
              Самое ужасное для любого тренера ПСЖ, что в конфликте с Неймаром, клуб встанет на сторону игрока. А так, думаю, его давно бы уже кто-то посадил на скамейку.
              DEIVID_22
              DEIVID_22
              сегодня в 19:29
              Неймар такое днище.
              Federico
              Federico
              сегодня в 19:21
              Ладно Неймар, - привык дайвингом заниматься. Но в общем, псж очень вольяжно играют, за что и поплатятся. Очень грубые нарушения у игроков псж. Кажется, что в команде только Мбаппе старается играть в футбол, остальные все распиаренные, и тупо зарплату переживают
              DEIVID_22
              DEIVID_22
              сегодня в 19:15
              Неймар как последнее ч.. играет.
              Zak11
              Zak11
              сегодня в 19:05
              Очень интересно складывается битва за чемпионство во Франции) Конечно хотелось бы мне чтобы Монако взял чемпионство, но посмотрим)
              David Young
              David Young ответ Ozabot (раскрыть)
              сегодня в 18:43, ред.
              Желаю Лиону взять титул, но победа Лилля будет для меня предпочтительнее победы Пари Сен-Жермен в очередной раз в очередном сезоне.
              Ozabot
              Ozabot
              сегодня в 18:38
              Лилль — очень недооцененный клуб в этом сезоне. Тихо и без шума протаптывают себе путь к чемпионству.
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