Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Гусев утвержден в качестве главного тренера московского «Динамо»

вчера, 11:26

Московский футбольный клуб «Динамо» утвердил Ролана Гусева в качестве главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что 48-летний Гусев назначен тренером до конца сезона. Ранее Гусев исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина, который покинул должность наставника бело-голубых 17 ноября.

В этом сезоне под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России, уступив в ответном матче петербургскому «Зенит» со счетом 0:1 (первый матч — 3:1). В чемпионате страны «Динамо» на этом отрезке обыграло махачкалинское «Динамо» (3:0), уступило грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграло вничью со столичным «Спартаком» (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение в РПЛ.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноБывший тренер «Спартака» Станкович возглавил «Црвену Звезду»
22 декабря
ОфициальноИспанский «Леванте» сменил главного тренера
21 декабря
«Реал Сосьедад» возглавил тренер из США
21 декабря
74-летний Коубек возглавил сборную Чехии
20 декабря
«Енисей» рассматривает нескольких специалистов на пост главного тренера
18 декабря
Костюк возглавил киевское «Динамо»
17 декабря
Сортировать
Все комментарии
Lobo77
Lobo77
вчера в 22:03, ред.
Прям и не знаю что думать.
В Динамо когда они с Ромащенко, на разных флангах тащили команду вдвоем, имея в нападении прости Господи бревна типа Гогниева или Шахгельдяна или еще прости Господи Лаки Изибор, он был умным игроком.
В ЦСКА меньше выделялся потому что там состав был ровнее и качественнее. Башка у него есть. Но вот и понты имеются, и через край иной раз. К тому же еще кое что через край было часто. Сейчас правда завязал.
Не особо верю. Но чему быть того не миновать. Пожуем - увидим. Удачи ему пожелаю конечно. Был любимчиком вместе с Ромашкой.
Шуня771
Шуня771 ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:28
Это утка!
Шуня771
Шуня771
вчера в 19:27
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:14
    Ну и ладно....
    Пусть лучше наши Талалаевы-Гусевы....чем импортные тренерозаменители...капусту стригущие...
    Так хоть и средства и опыт останутся у нас....а не перекочуют....за кордон...
    Capral
    Capral
    вчера в 18:06
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
      вчера в 16:11
      То что не Виктор Гусев, а Ролан
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 16:10, ред.
      Удачи ему, вроде порядочный человек.
      Хотя, с таким слабым составом и суровой весной шансов у него практически нет
      Личка, Николич, Ивич вот кто заставил бы брать очки этих ноунеймов
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 15:45
      Разумно ...
      Gotlib
      Gotlib
      вчера в 14:57, ред.
      Верное решение руководства Динамо. Пока в решениях Гусева не было грубых ошибок. Главное вовремя и по делу реагирует на происходящие изменения на поле заменами. В кубковой игре с Зенитом Касерас привез нелепый пенальти, а в следующей игре РПЛ против Ахмата поставил на место правого заща Зая, но Зай привёз более нелепый пенальти. В игре со Спартаком убрал и этого бездаря, но тут настал черёд "отличиться" ещё в первом тайме и Осипенко, привезшего гол на ровном месте. Во втором тайме Осипа уже не было на поле. Надеюсь, что Зайнутдинова после выздоровления он и близко не подпустит к полю. Почему-то Карпин после привозов Зайнутдинова упорно ставил его в состав, да ещё на место ЦЗ, оставляя Маричаля в запасе. Гусев таких ошибок не допускал, всегда выпуская Маричаля на поле. Будем надеяться, что дела Динамо пойдут в гору при Гусе, хотя 7 место наверное это максимум, на что можно надеяться.
      альсато
      альсато
      вчера в 14:19
      ну утвержден-и утвержден в чем фишка то?))))
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 14:06
      Самое интересное сможет ли Гусев подсидеть сам себя ....:)))
      shur
      shur
      вчера в 13:58
      ...хотел Гуся в духовке на Новый год, придётся отложить,есть кого
      по частям съедать...!
      баск
      баск
      вчера в 13:46
      Конфигурация решения продиктована здравым смыслом.

      Дважды Гусев принимал управление в качестве временщика и при этом
      не проваливался, работает в ТШ не первый день, хорошо знает команду и объективно не вправе рассчитывать на время для раскачки.

      Ему предоставлена вся вторая часть сезона и длинная межсезонка перед нею.
      В его случае этого, пожалуй, достаточно, чтобы в полной мере проявить свои тренерские возможности и определиться со своей судьбой, а также дать возможность окончательно определиться клубу в дальнейших шагах.

      Удачи Ролану.
      Capral
      Capral ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 13:24
      Да мне без разницы.
      Сп62
      Сп62 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 13:22
      Тюкавин до лета подождёт, если Гусь не справится. Хотя я желаю ему успеха.
      Capral
      Capral
      вчера в 12:42
      Эх, не повезло Тюкавину. А ведь он, готов был ехать в аэропорт встречать шварца!!! А тут, такой облом... Назначение Гуся, в принципе действие ожидаемое. Видимо, желающих возглавить банкиров не нашлось, а Гусь, если провалится большого шума не будет, скажут- во всём Карпин виноват.
      CCCP1922
      CCCP1922
      вчера в 12:41
      Правильно, что с Гусевым не стали подписывать полноценный долгосрочный контракт, как с Карпиным.. Выходит у Ролана достаточно длинный испытательный срок — полгода как раз то время, за которое можно сделать вывод о соответствии тренера требованиям клуба. Ничего желать не буду — посмотрим, что получится! А Газзаев? Лучше забыть про этого человека... Не нужен Валерий Георгиевич Динамо ни в каком виде. Опасен он...
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 12:24
      Получилось, что просто подсидел Валеру.
      112910415
      112910415
      вчера в 12:24
      хорошее решение
      матос
      матос
      вчера в 12:20
      Верное решение от боссов Динамо , считаю и моему любимому Спартаку надо так же поступить. Нужно своих тренеров нанимать а не иноземных гастеров за огромные деньги.
      Vilar
      Vilar
      вчера в 12:08, ред.
      Вчера на Газзаева переключили внимание специально, многие начали осуждать, отвлекаться, отрицать, а сегодня - раз и ... Гусев. Многие: ну, лучше так и успокоились, тем более, на полгода. Хороший ход, по нашему.
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 11:59
      Думаю правильное решение! Спокойно будет готовить команду ко 2-му кругу!
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 11:54
      Правильное решение,надо дать поработать,а там будет видно.
      Ternan
      Ternan
      вчера в 11:45
      Отличный выбор я считаю!
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       