Гусев утвержден в качестве главного тренера московского «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» утвердил Ролана Гусева в качестве главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Уточняется, что 48-летний Гусев назначен тренером до конца сезона. Ранее Гусев исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина, который покинул должность наставника бело-голубых 17 ноября.
В этом сезоне под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России, уступив в ответном матче петербургскому «Зенит» со счетом 0:1 (первый матч — 3:1). В чемпионате страны «Динамо» на этом отрезке обыграло махачкалинское «Динамо» (3:0), уступило грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграло вничью со столичным «Спартаком» (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение в РПЛ.
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах.
Дважды Гусев принимал управление в качестве временщика и при этом
не проваливался, работает в ТШ не первый день, хорошо знает команду и объективно не вправе рассчитывать на время для раскачки.
Ему предоставлена вся вторая часть сезона и длинная межсезонка перед нею.
В его случае этого, пожалуй, достаточно, чтобы в полной мере проявить свои тренерские возможности и определиться со своей судьбой, а также дать возможность окончательно определиться клубу в дальнейших шагах.
Удачи Ролану.
Дважды Гусев принимал управление в качестве временщика и при этом
не проваливался, работает в ТШ не первый день, хорошо знает команду и объективно не вправе рассчитывать на время для раскачки.
Ему предоставлена вся вторая часть сезона и длинная межсезонка перед нею.
В его случае этого, пожалуй, достаточно, чтобы в полной мере проявить свои тренерские возможности и определиться со своей судьбой, а также дать возможность окончательно определиться клубу в дальнейших шагах.
Удачи Ролану.