Гусев утвержден в качестве главного тренера московского «Динамо»

1766478377

вчера, 11:26

Московский футбольный клуб «Динамо» утвердил в качестве главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что 48-летний Гусев назначен тренером до конца сезона. Ранее Гусев исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина, который покинул должность наставника бело-голубых 17 ноября.

В этом сезоне под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России, уступив в ответном матче петербургскому «Зенит» со счетом 0:1 (первый матч — 3:1). В чемпионате страны «Динамо» на этом отрезке обыграло махачкалинское «Динамо» (3:0), уступило грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграло вничью со столичным «Спартаком» (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение в РПЛ .