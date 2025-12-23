Top.Mail.Ru
ФИФА тестирует новую технологию для определения офсайда

вчера, 08:44

Международная федерация футбола (ФИФА) тестирует новую технологию, которая поможет быстрее определить офсайд и выход мяча за пределы поля. Об этом сообщает телеканал BBC.

Новая система была протестирована в трех матчах Межконтинентального кубка в Катаре. ФИФА также расширила возможности функции «3D-реконструкции в реальном времени», которая призвана сделать фиксирование офсайда более быстрым и четким. Для новой системы будут использоваться два виртуальных потока, доступных видеоассистенту рефери (VAR) и телезрителям.

Новая система разработана британской компанией Hawk-Eye. Компания обеспечивает систему видеофиксации спорных эпизодов во всех ведущих международных соревнованиях. Компания имела контракт с Российским футбольным союзом, однако не стала продлевать соглашение в 2022 году.

альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:29
Чего вы покупать собираетесь? В футбол играйте!..Сульфат натрия...
альсато
альсато
вчера в 14:26
на 66 то судьи теперь нужны))))
Сп62
Сп62
вчера в 13:13
Все эти разработки для загнивающей Европы. Нас это не касается, нет денег на покупку.
112910415
112910415
вчера в 12:37
счастье всё ближе ! )
7ew6qk9eapm2
7ew6qk9eapm2
вчера в 12:26
Судьи и тут найдут, как обмануть систему.
lazzioll
lazzioll
вчера в 11:39
по аналогии есть линия есть мяч пересекающий ее. 100 лет этой технологии и никто не жалуется. почему бы не придумать такое же по смыслу и с оффсайдом. правда тут два тела в движении, а там одно а линия статична. но уверен что можно это как-то реализовать и закрыть этот вопрос. я просто не смотрю хоккей, есть тут любители? а как там определяют проброс или как это называется или в хоккее нет подобия оффсайда?
shlomo
shlomo
вчера в 11:05
Когда давно на приставке играл в футбол, так там чётко определяли положение вне игры ! Видимо от туда берут технологии !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:03, ред.
Технологии они только расслабляют судей и снимают с них всё больше ответственности. Лень двигатель прогресса. Скоро и судить будет ИИ. Сам работал над производством экспонометрических камер для рентгена и все время задавался вопросом. Эти камеры ограничивают количество излучения автоматически останавливая рентген. Но раньше это вручную настраивали врачи, а сейчас вероятно ни один врач и не знает как в ручную настроить количество излучения для съёмки того или иного участка тела.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:42
Нет предела совершенству...
dh37479zn8qa
dh37479zn8qa
вчера в 10:22
А споры всё равно будут, или за ним будет окончательное решение
shur
shur
вчера в 10:17
"Компания имела контракт с Российским футбольным союзом",
теперь нет,значит нас это не косается ,сидим в офсайде - курим!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:15
"Для новой системы будут использоваться два виртуальных потока, доступных видеоассистенту рефери (VAR) и телезрителям." - В случаи слишком спорного момента - решение по определению офсайда будет выносится на интерактивное голосования зрителей...)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:57, ред.
Фифушные чиновники приготовили пилы)))
Гость
