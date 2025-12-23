Top.Mail.Ru
Точилин считает назначение Гусева оптимальным вариантом для «Динамо»

вчера, 16:13

Кандидатура Ролана Гусева на пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» была оптимальным вариантом для руководства бело-голубых. Такое мнение высказал бывший защитник и капитан бело-голубых Александр Точилин.

Гусев назначен наставником «Динамо» до конца сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина 17 ноября.

«Видимо, у руководства „Динамо“ не было четкой кандидатуры после Карпина, поэтому самый оптимальный вариант — доверить Гусеву команду до конца сезона, — сказал Точилин. — Тем более он давно в клубе и хорошо его знает. Дальше будет видно, как Гусев себя проявит».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах.

particular
particular ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:32
Обычно, в Динамо не публичные высказывания различных деятелей делают погоду, а закулисные решения серых кардиналов... Остальное - болтовня...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:57
Вот и Точилин высказался..
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:21
И снова подписываюсь под каждой запятой!!!!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:29
Ну всё Ролан, почти весь "футбольный цех" на словах одобрил твою кандидатуру - на плохие результаты просто не имеешь право...)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:27, ред.
Откуда люди могут знать наперёд какое решение оптимально, а какое нет? Всё покажет время и результат, а так говорить что назначение Гусева прям оптимально я бы не стал. Это скорее лёгкое назначение, не надо никого искать, заниматься этим всем, есть больше времени на свои банковские дела у руководства.
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:08
И Шемберас, с которым вместе удрали в ЦСКА.))) Как говорили в годы перестройки: "По стране несётся тройка"... ну и дальше по тексту.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:05
Кстати, а консультировать его будет Валерий Газзаев.....
shur
shur
вчера в 16:53
...рыжий как играл,так и высказался :" ...не чёткая кадидатура,оптимальный вариант! Перевожу! И кто
Динамо лучше знает, тот лучше и себя проявит!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:52
После ухода Карпина было понятно, что в середине сезона найти сильного тренера с четким видением — задача почти нереальная. В такой ситуации Гусев действительно самый спокойный и разумный вариант. Лично мне импонирует, что клуб доверился своему человеку, а не побежал за громким именем ради пиара. А там уже время покажет: либо Гусев удивит и заслужит шанс остаться, либо выполнит роль переходного тренера, за что ему тоже можно будет сказать спасибо.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:42
до конца сезона все может быть.
не верю, что Гусев вернет Динамо на высоту.
