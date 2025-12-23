Точилин считает назначение Гусева оптимальным вариантом для «Динамо»

Кандидатура Ролана Гусева на пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» была оптимальным вариантом для руководства бело-голубых. Такое мнение высказал бывший защитник и капитан бело-голубых Александр Точилин.
Гусев назначен наставником «Динамо» до конца сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина 17 ноября.
«Видимо, у руководства „Динамо“ не было четкой кандидатуры после Карпина, поэтому самый оптимальный вариант — доверить Гусеву команду до конца сезона, — сказал Точилин. — Тем более он давно в клубе и хорошо его знает. Дальше будет видно, как Гусев себя проявит».
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах.