Точилин считает назначение Гусева оптимальным вариантом для «Динамо»

1766495617

вчера, 16:13

Кандидатура на пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» была оптимальным вариантом для руководства бело-голубых. Такое мнение высказал бывший защитник и капитан бело-голубых .

Гусев назначен наставником «Динамо» до конца сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина 17 ноября.

«Видимо, у руководства „Динамо“ не было четкой кандидатуры после Карпина, поэтому самый оптимальный вариант — доверить Гусеву команду до конца сезона, — сказал Точилин. — Тем более он давно в клубе и хорошо его знает. Дальше будет видно, как Гусев себя проявит».