Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияКубок африканских наций 2025

Футболист сборной Замбии едва не сломал шею во время празднования гола

22 декабря 2025, 21:46
МалиЛоготип футбольный клуб Мали1 : 1Логотип футбольный клуб ЗамбияЗамбияМатч завершен

Нападающий сборной Замбии по футболу Патсон Дака чуть не сломал шею во время празднования гола, который принес его команде ничью в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций против команды Мали.

Дака отличился на второй добавленной ко второму тайму минуте. После этого игрок сделал сальто и ударился головой о газон. Игрок не получил серьезных повреждений, ему не потребовалась помощь врачей. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Команды выступают в группе A, ранее хозяева турнира, сборная Марокко, обыграла команду Коморских островов (2:0). В следующем туре сборная Замбии сыграет с командой Коморских островов, марокканцы встретятся со сборной Мали. Обе игры пройдут 26 декабря.

Подписывайся в ВК
Все новости
Умер главный тренер сборной Дании на чемпионате мира в России Аге Харейде
18 декабря
ОфициальноФутболист эквадорской «Барселоны» погиб после нападения
18 декабря
«Акрон» намерен получить компенсацию за задержку вылета на матч с «Зенитом»
16 декабря
Полиция задержала организатора визита Месси в Калькутту после беспорядков
13 декабря
Месси покинул стадион в Калькутте после беспорядков с участием болельщиков
13 декабря
Автобус для перевозки футболистов ПСЖ забросали камнями после матча ЛЧ
11 декабря
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 05:24
столь же оправданна была бы формулировка :
" чуть не сломал ухо"
Alex_67
Alex_67
вчера в 04:57
Всё-таки Дака молодец! Ведь гол же он забил...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 04:53
Тренировка нужна во всём, в том числе в праздновании. И почему обязательно нужно делать сальто? Можно выбрать элемент попроще...
lazzioll
lazzioll
вчера в 00:42
учился делать сальто - из-за лени выучил только половину. до середины и долетел в итоге
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
22 декабря в 23:23
...кстати ребятушки! Сегодня сильные магнитные бури,до кучи...!
sv_1969
sv_1969
22 декабря в 23:14
Да уж!!!
Alex_67
Alex_67
22 декабря в 22:54
Сдуру можно не только шею сломать....
Bad Listener
Bad Listener ответ Варвар7 (раскрыть)
22 декабря в 22:51
Сотрясение воздуха в голове, ещё неделю будет свистеть ветер в ушах от перепадов давления)))
CCCP1922
CCCP1922
22 декабря в 22:50
Вот же дурак, чуть не угробил себя
Bad Listener
Bad Listener
22 декабря в 22:50, ред.
Чуть не сломал шею написано в заголовке, но не получил увечий и не потребовалась помощь медиков. То есть "чуть не сломал шею" это не более чем чья то фантазия получается. А новость то открыть развели, развели.
Варвар7
Варвар7
22 декабря в 22:13, ред.
"Игрок не получил серьезных повреждений, ему не потребовалась помощь врачей" - "Были бы мозги - было б сотрясение"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 