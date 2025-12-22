Футболист сборной Замбии едва не сломал шею во время празднования гола

1766429179

22 декабря 2025, 21:46

Нападающий сборной Замбии по футболу чуть не сломал шею во время празднования гола, который принес его команде ничью в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций против команды Мали.

Дака отличился на второй добавленной ко второму тайму минуте. После этого игрок сделал сальто и ударился головой о газон. Игрок не получил серьезных повреждений, ему не потребовалась помощь врачей. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Команды выступают в группе A, ранее хозяева турнира, сборная Марокко, обыграла команду Коморских островов (2:0). В следующем туре сборная Замбии сыграет с командой Коморских островов, марокканцы встретятся со сборной Мали. Обе игры пройдут 26 декабря.