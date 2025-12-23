Талалаев заявил, что почти после каждого матча извиняется перед судьями

1766488568

вчера, 14:16

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» практически после каждого матча извиняется перед арбитрами. Об этом Талалаев рассказал «Спорт-Экспрессу».

После игры 17-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с московским «Спартаком» (1:0) контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал Талалаева на три матча чемпионата России за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

«Практически после каждой игры приношу извинения, если чем-то мешал арбитрам. Поскольку знаю, что воздействие тренера мешает концентрироваться на моменте. Более того, я очень сильно уменьшил свое общение с арбитрами и попытки повлиять на них. Как правило, это идет только после ряда ошибок. И вообще за каждым моим удалением или предупреждением от арбитра стоят судейские ошибки. Уверен в этом и готов отвечать за это», — сказал Талалаев.