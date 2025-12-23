Top.Mail.Ru
Талалаев заявил, что почти после каждого матча извиняется перед судьями

вчера, 14:16

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев практически после каждого матча извиняется перед арбитрами. Об этом Талалаев рассказал «Спорт-Экспрессу».

После игры 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (1:0) контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Талалаева на три матча чемпионата России за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

«Практически после каждой игры приношу извинения, если чем-то мешал арбитрам. Поскольку знаю, что воздействие тренера мешает концентрироваться на моменте. Более того, я очень сильно уменьшил свое общение с арбитрами и попытки повлиять на них. Как правило, это идет только после ряда ошибок. И вообще за каждым моим удалением или предупреждением от арбитра стоят судейские ошибки. Уверен в этом и готов отвечать за это», — сказал Талалаев.

По итогам 18 туров «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:36
Спасибо!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:35
.."Эвалиция ссылки в Сибирь"-название статьи, а вот и сама
ссылочка, там не указаны авторы картин https://dzen.ru/a/Xw1T-pefrVJbszRj
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:29
Санёк, откуда картинка, кто художник? Сначала подумал, что В.В.Верещагин...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:27
Ну смотри, Санёк, я на тебя надеюсь!!! Ты- человек слова, сказал- сделал!!!!!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:13
...Минхерц, если будет выступать и дальше мы его в ссылку, в Црвену Звезду, сам знаешь к кому...! Я прослежу,будь спок!!!
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:54
Совершенно точно!!!!!!! Подписываюсь под каждой запятой!!!!!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:52, ред.
Да, точно, можно втыкать нож в спину и извиняться, а потом снова втыкать и снова извиняться. От этих извинений получившему нож в спину не горячо не холодно. Ответственность это ни когда признал косяки и ничего не делаешь, а когда ведёшь активную работу над ошибками и пытаешь измениться и больше не втыкать нож в спину никому. А так это даже признанием ошибки не назовёшь, ведь признать что ошибаешься и продолжить ошибаться это попахивает неадекватностью и безумием. Поэтому все эти потуги Талалаева это попытка сделать вид что он нормальный человек, а не попытки быть нормальным. Притворство, фасад, блестящий фантик.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:52
Тонко и точно.)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:43
И ничего, не переломился? Судьи очень чувственные пошли.
Сп62
Сп62
вчера в 16:41
"Признаю свою ошибку, лежачих не бьют".
Capral
Capral
вчера в 16:31, ред.
А как по мне всё очень просто- невоспитанный, бескультурный человек, неумеющий вести себя в обществе, позволяющий себе неприличные жесты и высказывания, за что и был наказан дисквалификацией... И если Станковича отстранили на месяц, непонятно почему панькаются с Талалаевым, и чем он лучше. Это обычное, ничем не наказанное хамство, которое недопустимо. А извиняться за свои проделки, потом, ценности не имеет. Скажу больше- это заявление Талалаева- откровенная насмешка, потому делать, а потом, якобы приносить извинения- это неуважение.
Одно не понимаю, что такого особенного в футболе Талалаева, что ему так много прощают, и чем он лучше остальных? Его футбол лишен эстетики и красоты, в нём нет музыки, он прост- как угол дома.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:07, ред.
Личные границы других людей это их ответственность, пока извинений не просят извиняться нет необходимости, в противном случае можно рассмотреть жалобу и принять решение. Хотя если у человека проблемы с комплексом вины то конечно это не говорит в пользу его психического здоровья. Впрочем это же Талалаев, поэтому ничего удивительного, он все свои внутренние проблемы проецирует на других людей как он дал понять своими прошлыми заявлениями про Станковича и Карпина. Поэтому извиняясь он просто перекладывает ответственность и делает вид что он "порядочный" человек. Но только делать вид и быть на самом деле это разные вещи.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:22
"Практически после каждой игры приношу извинения, если чем-то мешал арбитрам"
У Андрюхи "пунктик" такой уже в голове образовался -
"Мимо каждого арбитра
Я спокойно не пройду
Кому правду я "задвину"
Кому локоть покажу"...)
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:21
С одной стороны, видно, что человек живет футболом, переживает за команду и неравнодушен к результату. «Балтика» при нем реально играет, пятое место — это вообще отличный показатель для такого клуба. Не каждый тренер способен выжать максимум из состава, а у него это получается.

С другой стороны, эти постоянные конфликты с судьями уже начинают утомлять. Можно сколько угодно говорить, что «за каждым удалением стоят судейские ошибки», но со стороны это выглядит как постоянный поиск виноватых. Если после почти каждого матча приходится извиняться, значит, проблема все-таки есть.
112910415
112910415
вчера в 14:51
и этот тоже безошибочный ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:43
Все правильно. Когда матч идёт, все в эмоции, после матча спокойно и под контролем)) Удачи Балтике
