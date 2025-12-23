Талалаев заявил, что почти после каждого матча извиняется перед судьями

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев практически после каждого матча извиняется перед арбитрами. Об этом Талалаев рассказал «Спорт-Экспрессу».
После игры 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (1:0) контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Талалаева на три матча чемпионата России за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.
«Практически после каждой игры приношу извинения, если чем-то мешал арбитрам. Поскольку знаю, что воздействие тренера мешает концентрироваться на моменте. Более того, я очень сильно уменьшил свое общение с арбитрами и попытки повлиять на них. Как правило, это идет только после ряда ошибок. И вообще за каждым моим удалением или предупреждением от арбитра стоят судейские ошибки. Уверен в этом и готов отвечать за это», — сказал Талалаев.
По итогам 18 туров «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
У Андрюхи "пунктик" такой уже в голове образовался -
"Мимо каждого арбитра
Я спокойно не пройду
Кому правду я "задвину"
Кому локоть покажу"...)
Одно не понимаю, что такого особенного в футболе Талалаева, что ему так много прощают, и чем он лучше остальных? Его футбол лишен эстетики и красоты, в нём нет музыки, он прост- как угол дома.
