Автор рекордного трансфера в АПЛ Исак выбыл на неопределенный срок

Шведский нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Александер Исак перенес операцию и выбыл из строя на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба «Ливерпуля».
Игрок получил повреждение в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Сообщается, что игроку диагностировали перелом малоберцовой кости. Как сообщает журналист Пол Джойс, швед еще сохраняет шансы на возвращение в текущем сезоне.
Исаку 26 лет, 1 сентября он перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла». По данным портала Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатил за Исака €144 млн и обновил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по сумме за переход футболиста. Ранее Исак выступал за германскую «Боруссию» (Дортмунд) и испанский «Реал Сосьедад». В «Боруссии» он стал обладателем Кубка Германии, в «Реал Сосьедад» — Кубка Испании, с «Ньюкаслом» форвард выиграл Кубок английской лиги.
Здоровья!
Здоровья!