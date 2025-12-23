Автор рекордного трансфера в АПЛ Исак выбыл на неопределенный срок

1766438334

вчера, 00:18

Шведский нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» перенес операцию и выбыл из строя на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба «Ливерпуля».

Игрок получил повреждение в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Сообщается, что игроку диагностировали перелом малоберцовой кости. Как сообщает журналист Пол Джойс, швед еще сохраняет шансы на возвращение в текущем сезоне.