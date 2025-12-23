Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Автор рекордного трансфера в АПЛ Исак выбыл на неопределенный срок

вчера, 00:18

Шведский нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Александер Исак перенес операцию и выбыл из строя на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба «Ливерпуля».

Игрок получил повреждение в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Сообщается, что игроку диагностировали перелом малоберцовой кости. Как сообщает журналист Пол Джойс, швед еще сохраняет шансы на возвращение в текущем сезоне.

Исаку 26 лет, 1 сентября он перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла». По данным портала Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатил за Исака €144 млн и обновил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по сумме за переход футболиста. Ранее Исак выступал за германскую «Боруссию» (Дортмунд) и испанский «Реал Сосьедад». В «Боруссии» он стал обладателем Кубка Германии, в «Реал Сосьедад» — Кубка Испании, с «Ньюкаслом» форвард выиграл Кубок английской лиги.

IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 09:53
неудачный период в жизни Исака - со скандалом ушел от сорок, у красных не заиграл, плюс травма.....
Здоровья!
779tdd72g7dj
779tdd72g7dj
вчера в 08:11
Больше всех пострадала страховая компания, что его застраховала.
wvb7qpxynsks
wvb7qpxynsks
вчера в 08:10
Швед столько не может стоить по определению.
112910415
112910415
вчера в 05:58
а сколько было надежд и суеты ...
sv_1969
sv_1969
вчера в 05:44
Парню здоровья! А вот в Ливерпуле похоже лоханулись с трансфером
Real Oviedo
Real Oviedo
вчера в 02:14
Неудачный трансфер для Ливерпуля оказался. Второй Кэрролл. Того кстати тоже из Ньюкасла покупали. Лучше Ливерпулю больше не брать игроков у сорок.
shur
shur
вчера в 01:13
...травма непростая,главное чтобы без смещения! Я с ней сидел месяц в гипсе по щиколотку, приплыл швед как под Полтавой!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 01:04
Что то темнят с травмой - пожелаю шведу скорейшего восстановления.
Гость
