«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» по футболисту Райану

Бразильский «Васко да Гама» отклонил предложение петербургского «Зенита» по покупке футболиста Райана. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Вене Касагранде.
По информации источника, российский клуб предлагал за 19-летнего игрока €31 млн + €4 млн в качестве бонусов. Бразильская сторона запросила €50 млн.
Райану 19 лет. В завершившемся чемпионате Бразилии за 34 матча он забил 14 голов.
Им за одного парня предлагают четверть стоимости всей команды...а они кривляются...
Избаловали европейцы бразильцев....
50 млн они хотят...))
А кто не хочет ???
Зенит за адаптированного к европам Малкома меньше платил чем за этого неизвестного юнца....который в итоге может оказаться вторым Педро Рошей ...
Пусть в зеркале простофиль ищут....
Да и хватит средства за кордон отправлять....тот же Батраков не хуже..
Беспощадный ужасный лимит подкрадывается.....нечего заморских агентов обогащать...
Они не обнаглели, они ох.....и!!!
