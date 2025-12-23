Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» по футболисту Райану

23 декабря 2025, 23:45

Бразильский «Васко да Гама» отклонил предложение петербургского «Зенита» по покупке футболиста Райана. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Вене Касагранде.

По информации источника, российский клуб предлагал за 19-летнего игрока €31 млн + €4 млн в качестве бонусов. Бразильская сторона запросила €50 млн.

Райану 19 лет. В завершившемся чемпионате Бразилии за 34 матча он забил 14 голов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Талалаев заявил, что выступает против продажи любого футболиста «Балтики»
23 декабря
Батраков рассказал, почему не рассматривал предложения из Саудовской Аравии
22 декабря
Батраков предположил, когда сможет перебраться в европейский клуб
22 декабря
Зырянов рассказал, что у «Зенита» уже есть кандидаты для приобретения
19 декабря
ЦСКА не ведет переговоры с «Пари НН» о переходе Боселли
17 декабря
Агент Сауся допустил уход футболиста из «Балтики» этой зимой
17 декабря
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 17:58
Прежде чем покупать нового бразильца нужно избавиться от пары старых.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:42, ред.
Да что они себе позволяют....
Им за одного парня предлагают четверть стоимости всей команды...а они кривляются...
Избаловали европейцы бразильцев....

50 млн они хотят...))
А кто не хочет ???
Зенит за адаптированного к европам Малкома меньше платил чем за этого неизвестного юнца....который в итоге может оказаться вторым Педро Рошей ...
Пусть в зеркале простофиль ищут....
Да и хватит средства за кордон отправлять....тот же Батраков не хуже..
Беспощадный ужасный лимит подкрадывается.....нечего заморских агентов обогащать...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:41
Приветствую Виктор! Так точнее будет конечно!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:36
Приветствую, Володя!!!
Они не обнаглели, они ох.....и!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:02
Это зенитовские руководители 8! Или они обнаглели просто.
112910415
112910415
вчера в 08:43
... а Богданыч уже планировал подводить молодого к основе ...
Grizly88
Grizly88
вчера в 08:33
Не стоит ему туда идти да и зенит не играет в еврокубках
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:12, ред.
Это парень такой перспективный или бразильские коллеги обнаглели?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 