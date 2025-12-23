«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» по футболисту Райану

1766522712

23 декабря 2025, 23:45

Бразильский «Васко да Гама» отклонил предложение петербургского «Зенита» по покупке футболиста Райана. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Вене Касагранде.

По информации источника, российский клуб предлагал за 19-летнего игрока €31 млн + €4 млн в качестве бонусов. Бразильская сторона запросила €50 млн.

Райану 19 лет. В завершившемся чемпионате Бразилии за 34 матча он забил 14 голов.