«Будем радовать болельщиков»: Гусев утвержден главным тренером «Динамо»

вчера, 18:01

Московский футбольный клуб «Динамо» утвердил в качестве главного тренера команды. Он будет возглавлять бело-голубых до конца сезона.

Ранее Гусев исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина, который покинул должность наставника «Динамо» 17 ноября.

Сам Гусев обратился к болельщикам «Динамо», подчеркнув личную мотивацию и ответственность за результаты команды. «Для меня большая честь — возглавить родной клуб, где я когда-то делал первые шаги в футболе. Понимаю всю ответственность и ожидания наших болельщиков и руководства. „Динамо“ — великий клуб, который всегда должен бороться за самые высокие места. Зимой будем усердно работать, чтобы как следует подготовиться ко второй части сезона. Хотел бы отдельно поздравить наших болельщиков с наступающими праздниками и пожелать им встретить Новый год с самыми близкими людьми. А мы, в свою очередь, сделаем все от нас зависящее, чтобы в новом году радовать их как можно чаще», — сказал Гусев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Гусев уже дважды исполнял обязанности главного тренера «Динамо» — в первый раз это случилось после ухода чеха Марцела Лички в конце прошлого сезона. Под его руководством команда тогда одержала три победы и потерпела одно поражение в Российской премьер-лиге ( РПЛ ).

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев выразил надежду на поддержку тренерского штаба и футболистов со стороны болельщиков во второй части сезона. «Поздравляем Ролана Гусева с назначением и очень надеемся, что болельщики окажут поддержку тренерскому штабу и всей команде во второй части сезона. С 12 января „Динамо“ приступает к подготовке к весеннему отрезку. Задачи, стоящие перед командой под руководством Гусева, — бороться за кубок и подняться как можно выше в турнирной таблице РПЛ », — сказал Ивлев, комментарий которого приводит пресс-служба бело-голубых.

Ожидания и мнения экспертов

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал решение руководства «Динамо» правильным. "Гусев уже проверенный, свой для клуба человек. Он дважды работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера, и с точки зрения результата у него все получалось. Могу поздравить Ролана Гусева и буду ждать от него дальнейших успехов московского футбольного клуба «Динамо», — сказал Колосков.

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин также положительно оценил назначение Гусева на должность главного тренера, отметив, что Гусев является достаточно опытным человеком в футболе, прошел хорошую игровую карьеру, работал со многими тренерами и самостоятельно трудился в молодежных и юношеских командах.

Александр Точилин, бывший защитник и капитан «Динамо», считает кандидатуру Гусева оптимальной. «Самый оптимальный вариант — доверить Гусеву команду до конца сезона. Тем более он давно в клубе и хорошо его знает. Дальше будет видно, как Гусев себя проявит», — сказал Точилин.

Бывший футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин выразил надежду на то, что «Динамо» успешно завершит сезон и сможет подняться как можно выше в турнирной таблице чемпионата России.

Игровые результаты под руководством Гусева и итоги его работы

Гусев работает в тренерском штабе «Динамо» с июня 2023 года. Возможность стать главным тренером без приставки «и. о.» сделала его назначение особенно заметным. Поводом для обсуждений стала позиция члена совета директоров «Динамо» Сергея Степашина, который дал слово, что Гусев останется у руля команды в случае четырех побед в оставшихся матчах 2025 года.

Начало работы было многообещающим. Команда обыграло махачкалинское «Динамо» (3:0), прервав пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России. Далее последовало минимальное поражение в Кубке России от петербургского «Зенита» (0:1), которое позволило бело-голубым пройти дальше по сумме двух встреч (первый матч завершился победой «Динамо» со счетом 3:1). Поражение от грозненского «Ахмата» (1:2) существенно снизило шансы Гусева закрепиться на посту главного тренера, хотя претензий к качеству игры было меньше. Ранее Гусев критиковал физическую форму игроков, обвиняя тренерский штаб Карпина в недостаточной подготовке, но позднее принес извинения и признал свою неправоту.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 21 очко в 18 матчах.