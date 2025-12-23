Top.Mail.Ru
Бывший хавбек «Барселоны» Рафинья завершил карьеру

вчера, 10:11

Бывший полузащитник «Барселоны» и ПСЖ Рафинья объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет. Последним клубом в карьере игрока стал «Аль-Араби» из Катара, где он провел 3 три года.

Рафинья находился в системе «Барселоны» с 2006 по 2020 год и выиграл с «блаугранас» 11 титулов. В 2020-м игрок перешел в ПСЖ, а в 2022-м отправлялся в аренду в «Реал Сосьедад».

Также хавбек провел в 2015 году 2 матча за сборную Бразилии.

shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:08
...Рафинья - Рафиньи рознь! Я аж подпрыгнул на кресле, смотрю на
календарь, а там ещё не апрель....!!!
112910415
112910415
вчера в 12:47
любой Рафинья однажды уходит ...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:12
Рафинья был прекрасен после аренды с Сельты, он был первым у Барсы и единственным долгое время кто пришел с аренды реально сделав прогресс ... отлично начал в основной команде Барсы, был очень хорош и многообещающ, но ужасная травма крестов и всё, больше никогда не показывал тот уровень игры.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:54, ред.
Вот и второй сын Мазиньо вслед за старшим братом Тьяго Алькантарой повесил бутсы на гвоздь. Карьера младшего вышла менее успешной.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:40
В Бразилии 🇧🇷 много Рафиньев, но Педров гораздо больше... Только чёрт разберёт их, но все они жутко талантливые. Правда и Бразилия стала давать сбои — на последнем ЧМ U - 20 в Чили даже из группы не вышла, заняла последнее место.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:19
Вот не дали ему золотой мяч, он и завершил.

А если серьезно, то даже забыл о таком игроке.
