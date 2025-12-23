Бывший хавбек «Барселоны» Рафинья завершил карьеру

Бывший полузащитник «Барселоны» и ПСЖ Рафинья объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет. Последним клубом в карьере игрока стал «Аль-Араби» из Катара, где он провел 3 три года.
Рафинья находился в системе «Барселоны» с 2006 по 2020 год и выиграл с «блаугранас» 11 титулов. В 2020-м игрок перешел в ПСЖ, а в 2022-м отправлялся в аренду в «Реал Сосьедад».
Также хавбек провел в 2015 году 2 матча за сборную Бразилии.
календарь, а там ещё не апрель....!!!
А если серьезно, то даже забыл о таком игроке.
