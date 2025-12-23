Бывший хавбек «Барселоны» Рафинья завершил карьеру

1766473908

вчера, 10:11

Бывший полузащитник «Барселоны» и ПСЖ объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет. Последним клубом в карьере игрока стал «Аль-Араби» из Катара, где он провел 3 три года.

Рафинья находился в системе «Барселоны» с 2006 по 2020 год и выиграл с «блаугранас» 11 титулов. В 2020-м игрок перешел в ПСЖ , а в 2022-м отправлялся в аренду в «Реал Сосьедад».

Также хавбек провел в 2015 году 2 матча за сборную Бразилии.