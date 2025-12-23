Top.Mail.Ru
«Балтике» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов

вчера, 16:05

Российский футбольный союз (РФС) наложил на калининградскую «Балтику» запрет на регистрацию новичков из-за наличия у клуба задолженности. Об этом сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.

«Запрет на регистрацию новых игроков был наложен на „Балтику“ еще 13 ноября. Это обеспечительная мера, выданная за нарушение, выявленное при финансовом контроле, а именно — задолженность. Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие данной санкции. Эксперт по финансовым вопросам рассматривает документы и вносит предложение о снятии запрета», — сказал Дьяков.

В нынешнем сезоне «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 18 играх.

Шуня771
Шуня771
вчера в 20:05
Оплатить и взять парочку негритят, а опосля и бронзу...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:49
У Балтики слишком серьезный спонсор - Ростех, что им бояться каких то банов. Где то не прошел очередной платеж и сразу бан! несерьезно это.
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:22
Приветствую, Эдуард Григорьевич!!!
Спасибо за информацию.
Вам, Уважаемый- Здоровья и Долголетия!!!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:15
Есть информация ( Footbaal24.ru ) что бан с Балтики снят..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:29, ред.
Да нечего бояться, задолжали выплату какому то агенту забугорного игрока.
Выплатят и вопрос закрыт.
Будь здрав Виктор Семёнович.
112910415
112910415
вчера в 17:52
суета сует
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:46
...будет смешно, сроки выплаты не указаны, а именно год , а до
Нового года неделя целая осталась! Как привезут самосвал янтаря в "РФС" и соответствующие органы....!!! (...а кто сейчас не берёт?)
Capral
Capral
вчера в 17:14
Кто там играет в хороший футбол и кому поперёк горла?! ААААААУУУУУУ!!!!!!! Ростов и Нижний показали, какой он хороший... Самый обычный, примитивный и силовой футбол- АЛЯ Байер одноразового. Позор РПЛ, если дебютант лиги в пятёрке и пропустил меньше всех. Да еще и с тренером грубияном. Докатились, блин...
gvdfeaj5zsf2
gvdfeaj5zsf2
вчера в 16:59
Пока справляются, дальше время покажет
shlomo
shlomo
вчера в 16:59
Тут два вариант может быть:
1) Мелкая техническая задолженность. Такое и у Сити на днях было
2) Денег нет, но вы держитесь....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:58
Трудятся московские в поте лица !!!
Насоздавали структур, комиссий, департаментов, комитетов..., подкомиссий, подкомитетов ..., дабы тень на плетень толкать, да бабло из воздуха пилить...

Убогие... На футбольном поле победить Балтику не могут, взялись за правовое поле. Все делапуты в работе, плоды - налицо.

P.S. Краснодар - на очереди.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:54
Вот это поворот... Кто у них там спонсор? Вроде бы Ростех. А может спонсор просто приучает Балтику к покорности? Такое бывает...
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:53
Ситуация с „Балтикой“ выглядит неприятно, особенно на фоне того, как команда сейчас играет. Пятое место, хороший футбол, видно, что есть система и результат, и тут — запрет на регистрацию из-за долгов. Понятно, что правила есть правила, и РФС в этом плане прав: не платишь — получаешь санкции. Но все равно обидно, когда спортивные успехи могут пострадать из-за финансовых проблем.
Сп62
Сп62
вчера в 16:36
Аль-Насру тоже запретили регистрировать игроков. Наверное, у них такая же беда.
Capral
Capral
вчера в 16:14
А еще совсем недавно Талалев заявлял, что средств хватает и клуб на полном пансионе. А получается обратное...?
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:11
"Начилось в деревне утро"...
