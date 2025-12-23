«Балтике» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов

1766495130

вчера, 16:05

Российский футбольный союз ( РФС ) наложил на калининградскую «Балтику» запрет на регистрацию новичков из-за наличия у клуба задолженности. Об этом сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.

«Запрет на регистрацию новых игроков был наложен на „Балтику“ еще 13 ноября. Это обеспечительная мера, выданная за нарушение, выявленное при финансовом контроле, а именно — задолженность. Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие данной санкции. Эксперт по финансовым вопросам рассматривает документы и вносит предложение о снятии запрета», — сказал Дьяков.

В нынешнем сезоне «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 18 играх.