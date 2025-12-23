«Балтике» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов

Российский футбольный союз (РФС) наложил на калининградскую «Балтику» запрет на регистрацию новичков из-за наличия у клуба задолженности. Об этом сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.
«Запрет на регистрацию новых игроков был наложен на „Балтику“ еще 13 ноября. Это обеспечительная мера, выданная за нарушение, выявленное при финансовом контроле, а именно — задолженность. Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие данной санкции. Эксперт по финансовым вопросам рассматривает документы и вносит предложение о снятии запрета», — сказал Дьяков.
В нынешнем сезоне «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 18 играх.
Спасибо за информацию.
Вам, Уважаемый- Здоровья и Долголетия!!!!!!!
Выплатят и вопрос закрыт.
Будь здрав Виктор Семёнович.
Нового года неделя целая осталась! Как привезут самосвал янтаря в "РФС" и соответствующие органы....!!! (...а кто сейчас не берёт?)
1) Мелкая техническая задолженность. Такое и у Сити на днях было
2) Денег нет, но вы держитесь....
Насоздавали структур, комиссий, департаментов, комитетов..., подкомиссий, подкомитетов ..., дабы тень на плетень толкать, да бабло из воздуха пилить...
Убогие... На футбольном поле победить Балтику не могут, взялись за правовое поле. Все делапуты в работе, плоды - налицо.
P.S. Краснодар - на очереди.
