Немецкий футболист Хертнер умер в возрасте 34 лет

вчера, 19:39

Бывший игрок немецкого футбольного клуба «Эрцгебирге» Себастьян Хертнер умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Футбольный клуб „Эрцгебирге“ скорбит по поводу утраты бывшего игрока Себастьяна Хертнера и выражает искренние соболезнования его семье и близким. Футболист погиб 20 декабря 2025 года в трагической аварии во время зимних каникул, ему было 34 года», — сказано в сообщении пресс-службы команды.

Хертнер является воспитанником «Штутгарта», во второй Бундеслиге защитник провел 95 матчей за «Мюнхен 1860», «Эрцгебирге» и «Дармштадт 98», отметившись 4 результативными передачами.

В составе юношеской сборной Германии (игроки не старше 19 лет) Хертнер провел 5 игр.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:26
А вот это трагедия для семьи...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:59
...ужасно,трагично,больно!!! (....спасибо Витя!)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:57
Он упал с подъёмника, с высоты 70метров, после столкновения, двух, двухместных подъёмников, в Черногории.
Светлая Память!!!
shur
shur
вчера в 23:51
...хуже не куда родителям терять и хоронить детей своих!!!
Добрая,светлая память игроку,футболисту,сыну,человеку!!!
