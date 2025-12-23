Немецкий футболист Хертнер умер в возрасте 34 лет

1766507971

вчера, 19:39

Бывший игрок немецкого футбольного клуба «Эрцгебирге» умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Футбольный клуб „Эрцгебирге“ скорбит по поводу утраты бывшего игрока Себастьяна Хертнера и выражает искренние соболезнования его семье и близким. Футболист погиб 20 декабря 2025 года в трагической аварии во время зимних каникул, ему было 34 года», — сказано в сообщении пресс-службы команды.

Хертнер является воспитанником «Штутгарта», во второй Бундеслиге защитник провел 95 матчей за «Мюнхен 1860», «Эрцгебирге» и «Дармштадт 98», отметившись 4 результативными передачами.

В составе юношеской сборной Германии (игроки не старше 19 лет) Хертнер провел 5 игр.