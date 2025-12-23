Винисиус не хочет подписывать новый контракт с «Реалом»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор намерен отклонить предложение клуба о подписании нового контракта.
25-летний игрок разочарован своим положением и не чувствует поддержки со стороны руководства. В последнее время Винисиус конфликтовал с главным тренером Хаби Алонсо, а также был освистан болельщиками. Бразилец надеялся на поддержку со стороны руководителей в данной ситуации, но так и не получил ее.
Теперь Винисиус полагает, что его цикл в «Реале» подошел к концу и хочет попробовать себя в другом клубе.
Характер он уже не поменяет!
у нас то отношение к парню меняется, а нас миллионы (трибуна важный атрибут футбола!)
обойтись! Но тем не менее всё по делу ! В народе говорят
:"... Не руби сук на котором сидишь...!" Срубил,ждём реакции сверху!!!
Бесспорно, Вини шикарный футболист, и когда он в форме, то его не остановить. Но проблема в том, что этот 25-летний паренёк так и не вырос из подросткового возраста, и остался где-то на уровне 15-ти летнего гармонозависимого подростка, не умеющего обуздать свои эмоции. И тут ни тренер, ни партнёры по команде, ни президент клуба ничего не смогут сделать со скандальной звездой. Если сам не поймёт истинную причину своих проблем, и не заставит сам себя взять в руки, то никто за него это не сделает.
Да, это не в Байере дураков по полю гонять, здесь знания нужны, особый подход- творческий. А какие у Алонсо знания, какое творчество? Очень простой и примитивный тренерский, взгляд на футбол- беги и прессингуй, пока силы есть. Алонсо не поменялся со времени ухода из Леверкузена- это по всему чувствуется. Возвращаясь к Вини могу сказать, что если он всерьез намерен отклонить продление контракта, то это огромная потеря для Реала. Не много сейчас найдется подобных вингеров, способных так качественно рвать фланги соперника и обострять. Но я почему то думаю, что перебесится. А вот Пересу, есть о чем задуматься...
игрок то шикарный, просто характером вышел не очень))
да и лидерских качеств нет.
а так смог стать легендой клуба.
