Винисиус не хочет подписывать новый контракт с «Реалом»

1766478164

вчера, 11:22

Вингер «Реала» намерен отклонить предложение клуба о подписании нового контракта.

25-летний игрок разочарован своим положением и не чувствует поддержки со стороны руководства. В последнее время Винисиус конфликтовал с главным тренером Хаби Алонсо, а также был освистан болельщиками. Бразилец надеялся на поддержку со стороны руководителей в данной ситуации, но так и не получил ее.

Теперь Винисиус полагает, что его цикл в «Реале» подошел к концу и хочет попробовать себя в другом клубе.