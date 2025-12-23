Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Винисиус не хочет подписывать новый контракт с «Реалом»

вчера, 11:22

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор намерен отклонить предложение клуба о подписании нового контракта.

25-летний игрок разочарован своим положением и не чувствует поддержки со стороны руководства. В последнее время Винисиус конфликтовал с главным тренером Хаби Алонсо, а также был освистан болельщиками. Бразилец надеялся на поддержку со стороны руководителей в данной ситуации, но так и не получил ее.

Теперь Винисиус полагает, что его цикл в «Реале» подошел к концу и хочет попробовать себя в другом клубе.

Подписывайся в ВК
Все новости
41-летний Тиаго Силва намерен найти новый клуб в Европе
15 декабря
«Аякс» подпишет бывшего защитника «Арсенала» Томиясу
15 декабря
Слухи«Челси» лидирует в гонке за подписание хавбека «Ман Юнайтед» Майну
15 декабря
Кейн принял решение о своем будущем в «Баварии»
13 декабря
«Манчестер Юнайтед» принял решение по трансферу Рамоса
13 декабря
Левандовски готов зарабатывать меньше, чтобы остаться в «Барселоне»
12 декабря
Сортировать
Все комментарии
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:58
Вини пора в Аравию , все что можно он уже выиграл на клубном уровне так что пусть теперь принесёт Реалу сотку другую миллионов долларов 💵!
Характер он уже не поменяет!
Засветка
Засветка
вчера в 19:58
С таким поведением и такой игрой ему будет сложно найти клуб
y-ago
y-ago ответ Qvincy30 (раскрыть)
вчера в 18:11
Увы, велика. Хотя соглашусь - всему есть предел.
y-ago
y-ago
вчера в 17:43, ред.
Вини безусловный талант и возможный его уход - большая потеря для Реала. Думаю, для него тоже. А ведёт он себя и вправду слишком инфантильно. Порой ужасно. “Infant terrible”. Свист трибун или практически любой конфликт - и он сразу обижается и ждёт, что клуб его поддержит. В «Реале» ждут действий на поле, а не жалоб. Если он уходит - это по сути трусливое бегство от проблем. Не зрелый шаг.
Qvincy30
Qvincy30
вчера в 17:42
Реал прощался и с более титулованными игроками, не велика потеря, свято место пусто не бывает. Вижу только плюсы.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:32
Наберемся терпения...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:30
...Витя друже, процесс "перебесится" уж больно затянулся! И потом
у нас то отношение к парню меняется, а нас миллионы (трибуна важный атрибут футбола!)
shur
shur ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 17:26
"Вот не пойму, Винисиус настолько глупый или настолько оборзевший". Вот этой ключевой фразой можно было бы и
обойтись! Но тем не менее всё по делу ! В народе говорят
:"... Не руби сук на котором сидишь...!" Срубил,ждём реакции сверху!!!
ha6y32wxfrwe
ha6y32wxfrwe
вчера в 16:51
С приходом Камерунского Эму в Реале начался развал,точно так было и в ПСЖ,с приходом в ПСЖ Португальцев ,Камерунскому Эму было не под силу их подмять под себя ,он продолжил в Реале!Удачи Перес !!!
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:40
Макс, какой сухарик... Такой как Вини руку по локоть откусит.
Drosmo
Drosmo
вчера в 16:37, ред.
Вот не пойму, Винисиус настолько глупый или настолько оборзевший. Ну ладно бы требовать повышения зарплаты, когда ты хорошо играешь, регулярно забиваешь голы, в общем своими действиями помогаешь команде добыть нужный результат. Но Вини сейчас имеет игровую форму где-то в районе плинтуса. Не забивает уже 17 матчей подряд. На поле практически незаметен. Его фирменная обводка с заходом в штрафную получается уже наверное в одном случае из десяти. А всё чем может отличится бразилец, это только постоянными возмущениями и разговорами с судьями. Даже Родриго сейчас играет лучше Винисиуса. Тот самый "мёртвый" Родриго, которого все давно списали со счетов, играет лучше того, кто требует себе самую большую з/п в клубе.

Бесспорно, Вини шикарный футболист, и когда он в форме, то его не остановить. Но проблема в том, что этот 25-летний паренёк так и не вырос из подросткового возраста, и остался где-то на уровне 15-ти летнего гармонозависимого подростка, не умеющего обуздать свои эмоции. И тут ни тренер, ни партнёры по команде, ни президент клуба ничего не смогут сделать со скандальной звездой. Если сам не поймёт истинную причину своих проблем, и не заставит сам себя взять в руки, то никто за него это не сделает.
Groboyd
Groboyd
вчера в 13:47, ред.
Здесь в первую очередь завышенные требования по контракту у бразила. Хватит винить Алонсо во всех смертных грехах. Пусть бразил соглашается на то, что дают, тем более главной звездой клуба, после ухода больших чемпионов, он не стал.
112910415
112910415
вчера в 12:45
на волю, в пампасы !
Capral
Capral
вчера в 12:36
Я уже со счёту сбился, сколько раз он отклонял и соглашался. Ну не хочет человек работать на поле, хочет играть в футбол! А виной всему- старый м......к Перес, который принял сторону одноразового, надеясь видимо на чудо. Всё таки Перес не стратег, не может заглянуть в будущее, по ходу- возраст сказывается... Я и сейчас мало верю в то, что Вини уйдет. Такие капризы часто случаются у звездных игроков, тем более, Вини- человек темпераментный. А вот у одноразового, не хватает ни опыта ни умения наладить контакт с одним из ведущих игроков команды...

Да, это не в Байере дураков по полю гонять, здесь знания нужны, особый подход- творческий. А какие у Алонсо знания, какое творчество? Очень простой и примитивный тренерский, взгляд на футбол- беги и прессингуй, пока силы есть. Алонсо не поменялся со времени ухода из Леверкузена- это по всему чувствуется. Возвращаясь к Вини могу сказать, что если он всерьез намерен отклонить продление контракта, то это огромная потеря для Реала. Не много сейчас найдется подобных вингеров, способных так качественно рвать фланги соперника и обострять. Но я почему то думаю, что перебесится. А вот Пересу, есть о чем задуматься...
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 12:26
в А.Наср Его .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:56, ред.
Хаби надо поднапрячься. Как ни крути, но какой-нибудь сладкий сухарик в пасть Вини надо запихать. Реалу он нужен.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:53
жаль.
игрок то шикарный, просто характером вышел не очень))
да и лидерских качеств нет.
а так смог стать легендой клуба.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 