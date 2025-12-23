Top.Mail.Ru
Талалаев рассказал, что принес извинения Батракову

вчера, 16:57

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев принес извинения полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову перед матчем сборных России и Иордании (0:0). Комментарий Талалаева приводит «Спорт-Экспресс».

После кубкового матча между «Балтикой» и «Локомотивом» (0:2), который состоялся 13 августа, Батраков подвергся критике со стороны Талалаева. Встреча между сборными России и Иордании (0:0) прошла 4 сентября.

«Я принес извинения за свое не совсем правильное поведение. Но при этом упрекнул его в том, что он позволил себе лишнего. Мы нашли компромисс, поняли друг друга», — сказал Талалаев.

Талалаеву 53 года, он возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Калининградская команда занимает пятое место в чемпионате страны по итогам 18 туров, набрав 35 очков.

3nrra2hzgrsk
3nrra2hzgrsk
вчера в 23:44
Пацаны не извеняются вообще-то
memphis
memphis
вчера в 21:28
Это его известно где научили извиняться
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:58
Не многовато ли Талалаев приносит извинений? Может он уйти собирается и потому решил закрыть моральные долги?
particular
particular ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:34
Григорян не позволял себе подобных вольностей и прогибов :))
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:29
Теперь Андрей - "Мистер Извините"...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:20
Поперло Андрея, остановиться не может...
Нахрена вообще такие темы поднимать ? Кто такой Батраков, и кто Талалаев ? Батрак - пацан, а ты - мужик. Ты умнее и мудрее должен быть, - возраст и статус обвязывают.
sv_1969
sv_1969 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:11
Ну да... Очень по взрослому, извиниться, а потом упрекнуть. Зачем это на камеру говорить??? Я про упрёк!
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:09
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:52
...попутал Талалай! Прощённое воскресенье 22 февраля 2026 года!
....А нет,шельма заранее,вперёд смотрит,а вдруг...!!!
112910415
112910415
вчера в 17:49
Талалаев постоянно извиняется !
потому что очень вежливый ?
не,не поэтому ...
Capral
Capral
вчера в 17:38
Манера, блин- сначала человека унизить и оскорбить, а потом извинения просить... Местечковость, так и прёт...
