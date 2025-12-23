Талалаев рассказал, что принес извинения Батракову

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев принес извинения полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову перед матчем сборных России и Иордании (0:0). Комментарий Талалаева приводит «Спорт-Экспресс».
После кубкового матча между «Балтикой» и «Локомотивом» (0:2), который состоялся 13 августа, Батраков подвергся критике со стороны Талалаева. Встреча между сборными России и Иордании (0:0) прошла 4 сентября.
«Я принес извинения за свое не совсем правильное поведение. Но при этом упрекнул его в том, что он позволил себе лишнего. Мы нашли компромисс, поняли друг друга», — сказал Талалаев.
Талалаеву 53 года, он возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Калининградская команда занимает пятое место в чемпионате страны по итогам 18 туров, набрав 35 очков.
Нахрена вообще такие темы поднимать ? Кто такой Батраков, и кто Талалаев ? Батрак - пацан, а ты - мужик. Ты умнее и мудрее должен быть, - возраст и статус обвязывают.
Нахрена вообще такие темы поднимать ? Кто такой Батраков, и кто Талалаев ? Батрак - пацан, а ты - мужик. Ты умнее и мудрее должен быть, - возраст и статус обвязывают.
....А нет,шельма заранее,вперёд смотрит,а вдруг...!!!
....А нет,шельма заранее,вперёд смотрит,а вдруг...!!!
потому что очень вежливый ?
не,не поэтому ...
потому что очень вежливый ?
не,не поэтому ...