Талалаев рассказал, что принес извинения Батракову

1766498234

вчера, 16:57

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» принес извинения полузащитнику московского «Локомотива» перед матчем сборных России и Иордании (0:0). Комментарий Талалаева приводит «Спорт-Экспресс».

После кубкового матча между «Балтикой» и «Локомотивом» (0:2), который состоялся 13 августа, Батраков подвергся критике со стороны Талалаева. Встреча между сборными России и Иордании (0:0) прошла 4 сентября.

«Я принес извинения за свое не совсем правильное поведение. Но при этом упрекнул его в том, что он позволил себе лишнего. Мы нашли компромисс, поняли друг друга», — сказал Талалаев.

Талалаеву 53 года, он возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Калининградская команда занимает пятое место в чемпионате страны по итогам 18 туров, набрав 35 очков.