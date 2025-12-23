Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИспания. Примера 2025/2026

«Реал» объявил о переходе Эндрика в «Лион» на правах аренды

вчера, 20:21

Футболист испанского «Реала» Эндрик перешел во французский «Лион» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Соглашение с бразильцем рассчитано до 30 июня 2026 года.

Эндрику 19 лет, он является воспитанником бразильского «Палмейраса», за который провел 82 матча, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи. В 2024 году игрок перешел в «Реал», в текущем сезоне он провел за клуб 3 матча в разных турнирах и не отметился результативными действиями.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ноттингем» отправил форварда Жоту в аренду в «Бешикташ»
13 сентября
ОфициальноФорвард «Пари НН» Зе Турбо перебрался в Израиль
13 сентября
Экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу будет играть за греческий АЕК
12 сентября
«Марсель» арендовал автора лучшего гола ЧМ по футболу в России Павара
02 сентября
Официально«Челси» оформил трансфер Буонанотте
01 сентября
Официально«РБ Лейпциг» отдал хавбека в аренду в «Марсель»
31 августа
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:30
Пусть попробует во Франции.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:31
Не у всех получается в Реале заиграть...
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:46
..."приятно" слышать ! Но Я ещё не там,не дождётесь!!! За Чернейший Юмор лайк вам месье...!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:37
Конечно про Сити.
МЮ - братская могила.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:35
...в МЮ не пущю,жалко парня! Или ты про Сити....?
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 23:33
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:27
По мне как ?
Лучше бы его купила Барселона, нежели Мадрид. Вот как по мне.
Там нет ЦН, а есть люди, играющие (мучающиеся) на этой позиции. Эндрик бы там мог пригодиться.

Из Лиона в Париж ? Более реальный вариант : после ЧМ 2026 в Париж, Манчестер, Ливерпуль, Баварию... (Если он в сборной себя покажет, стесно)
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:10, ред.
...твоя правда! Но, не поверишь, у парня хоть игровой практики прибавится, сейчас именно с Алонсо может и хорошо для парня, кому то глупость ,для кого то расправить молодые крылья для полёта! А из "Лиона" в Париж,как тебе!!!
y-ago
y-ago
вчера в 23:08, ред.
Вот так так! Клуб покупает одного из самых талантливых форвардов своего поколения, даёт ему три выхода в разных турнирах — и на этом ставит крест, отправляя в аренду. Так с молодыми игроками не работают. Если ты не готов доверять — зачем вообще звал? Для Эндрика это потерянный год, для “Реала” — позорная кадровая логика. Впрочем, что еще можно ждать от этого...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:58
надеюсь, заиграет в Лионе.
как Антони в Бетисе))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 22:51, ред.
Ну Мастодонт в начале сезона игровой карт-бланш получил сполна. Там с парнем на 90 % всё ясно, - у Алонсо нет времени, чтоб у каждого тараканов из башки выгонять. Гарсия ? Так то да, стрельнул в Штатах. Но по крайним нападам вполне себе Эндрик мог в ротацию сгодиться...

Ладно. Поглядим-посмотрим...
Lobo77
Lobo77 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:45
А в центр Алонсо сватает подменой Гарсию. Справа вообще Мастодонт и Марокканец есть еще. Посмотрим че будет.
Все таки тренер видит игрока на тренировках. А мы только в играх. Ему виднее.
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:43
Ну наверное Реал знает что делает... и не только Перес один это решал...
Lobo77
Lobo77 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:40, ред.
Я соглы по Папе Карло который опирался в Реале на проверенных ветеранов. При нем кстати Эндрик тоже не часто играл как и все молодые.
Но Алонсо наоборот прям тащит юных в состав. Да и кадровый голод есть.
И именно Эндрика ссылают в глушь. Наверное что то появилось на тренировках, что не нравится Алонсо.
Если отбросить версию что Алонсо глупец то остается одна наиболее правдоподобная, я ее и высказал.
И кстати судя по всему там ему есть где себя показать мужиком. Только надо поднапрячься и им стать.
Lobo77
Lobo77
вчера в 22:35
Да уж. У Лиона тухляк в нападении а еще оба лучших вингера поломались. Будет где поиграть парню.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 22:34
" а на футбол не хватает "голода".


Это не истина, равно как и противоположное мнение.
Дурость в том, что не попробовали игрока, а сразу сдали его в аренду, не оставляя для самих себя запасной аэродром, - щас Мбаппе иль Родриго в лазарет угодят, кто за Реал пылить будет ?
Алонсо, по ходу, начинает жить одним днём. Это и печалит.
Lobo77
Lobo77
вчера в 22:32
Где то читал что Эндрик за сезон в Палмейрасе отдал всего один голевой пас. Для АПЗ что то совсем дохло.
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:28
Да можно было и резервным напом выпускать на замену Мбаппе, можно и справа иногда ставить на позицию Родриго/Мастантуоно/Браима. Гонсало Гарсию Хаби выпускает на поле в последних матчах, хотя тот откровенно выпадает из игры, а малого маринует, хотя в матче с "Талаверой" Эндрик показал, что может быть очень полезен команде. Так что, на счёт того, что Хаби глупость сотворил, согласен.

P.S. Мне в этом сезоне ситуация отношений Алонсо и Эндрика напоминает ситуацию отношений Анчелотти и Гюлера в прошлом сезоне. Что папа Карло демонстративно не замечал турка, что Хаби также демонстративно игнорит юного бразильца.
Lobo77
Lobo77 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:20
По стате он в Палмейрасе поиграл в том числе и АПЗ и нап2.
Но видимо его именно нап1 ощущают и интересен он именно этим. Хотя меньше гола за три матча было в Америке. Ощущение что он в молодежном турнире забил 7 в семи матчах и засветился в топах.
Не понятно чего такого он может волшебного пока.
Вроде удар есть и дриблинг. А вроде и редко получается применить. И еще как женился да на дамочке постарше так видимо из кровати не вылезает да с прогулок по супермаркетам и иным престижным местам столицы а на футбол не хватает "голода".
Ну в Лионе поменьше радостей чем в Мадриде, может " увлечется футболом".
Надо полюбопытствовать что там у них в атаке бегает.
С кем конкурировать ему.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:14
Надеюсь у него там всё получится и будет больше игровой практики
Lobo77
Lobo77
вчера в 22:09
Надеемся что львенок-глупыш наконец станет там Львом и в этом качестве вернется к Королевский клуб.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:34
Джанго освобожденный
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:18, ред.
Ну и зачем Алонсо это сделал ?
Да поставь ты пацана под нападающими, раз места пока нет ! Ему пофинтить в роли атакующего хавбека - сам Бог велел ! Беллингема хоть разгрузит..., да и для Гюлера будет стимул не расслабляться.

Хоть бы сперва попробовал его пару тройку игр ! (facepalm)

P.S. Имхо. Глупость Хаби сотворил.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:18, ред.
Логично в Лионе возможно будет больше практики.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 