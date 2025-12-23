«Реал» объявил о переходе Эндрика в «Лион» на правах аренды

1766510503

вчера, 20:21

Футболист испанского «Реала» перешел во французский «Лион» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Соглашение с бразильцем рассчитано до 30 июня 2026 года.

Эндрику 19 лет, он является воспитанником бразильского «Палмейраса», за который провел 82 матча, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи. В 2024 году игрок перешел в «Реал», в текущем сезоне он провел за клуб 3 матча в разных турнирах и не отметился результативными действиями.