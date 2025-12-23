«Реал» объявил о переходе Эндрика в «Лион» на правах аренды

Футболист испанского «Реала» Эндрик перешел во французский «Лион» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.
Соглашение с бразильцем рассчитано до 30 июня 2026 года.
Эндрику 19 лет, он является воспитанником бразильского «Палмейраса», за который провел 82 матча, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи. В 2024 году игрок перешел в «Реал», в текущем сезоне он провел за клуб 3 матча в разных турнирах и не отметился результативными действиями.
Да поставь ты пацана под нападающими, раз места пока нет ! Ему пофинтить в роли атакующего хавбека - сам Бог велел ! Беллингема хоть разгрузит..., да и для Гюлера будет стимул не расслабляться.
Хоть бы сперва попробовал его пару тройку игр ! (facepalm)
P.S. Имхо. Глупость Хаби сотворил.
Но видимо его именно нап1 ощущают и интересен он именно этим. Хотя меньше гола за три матча было в Америке. Ощущение что он в молодежном турнире забил 7 в семи матчах и засветился в топах.
Не понятно чего такого он может волшебного пока.
Вроде удар есть и дриблинг. А вроде и редко получается применить. И еще как женился да на дамочке постарше так видимо из кровати не вылезает да с прогулок по супермаркетам и иным престижным местам столицы а на футбол не хватает "голода".
Ну в Лионе поменьше радостей чем в Мадриде, может " увлечется футболом".
Надо полюбопытствовать что там у них в атаке бегает.
С кем конкурировать ему.
P.S. Мне в этом сезоне ситуация отношений Алонсо и Эндрика напоминает ситуацию отношений Анчелотти и Гюлера в прошлом сезоне. Что папа Карло демонстративно не замечал турка, что Хаби также демонстративно игнорит юного бразильца.
