Сёмин отметил опыт Гусева, которого назначили главным тренером «Динамо»

Ролан Гусев уже достаточно опытный человек в футболе, у него была хорошая игровая карьера. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
Гусев назначили наставником бело-голубых до конца сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина 17 ноября.
«Это хорошее решение. Гусев уже достаточно опытный человек в футболе, который прошел хорошую игровую карьеру, работал со многими тренерами, самостоятельно работал в молодежных и юношеских командах, — сказал Семин. — Хотелось бы пожелать ему удачи и успешного выступления „Динамо“ в чемпионате России»
В этом сезоне под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России. В чемпионате страны «Динамо» на этом отрезке обыграло махачкалинское «Динамо» (3:0), уступило грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграло вничью со столичным «Спартаком» (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера «Динамо» — после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение.
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах.