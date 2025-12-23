Сёмин отметил опыт Гусева, которого назначили главным тренером «Динамо»

1766488879

вчера, 14:21

уже достаточно опытный человек в футболе, у него была хорошая игровая карьера. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России .

Гусев назначили наставником бело-голубых до конца сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина 17 ноября.

«Это хорошее решение. Гусев уже достаточно опытный человек в футболе, который прошел хорошую игровую карьеру, работал со многими тренерами, самостоятельно работал в молодежных и юношеских командах, — сказал Семин. — Хотелось бы пожелать ему удачи и успешного выступления „Динамо“ в чемпионате России»

В этом сезоне под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России. В чемпионате страны «Динамо» на этом отрезке обыграло махачкалинское «Динамо» (3:0), уступило грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграло вничью со столичным «Спартаком» (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера «Динамо» — после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение.