Талалаев заявил, что выступает против продажи любого футболиста «Балтики»

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев будет против продажи любого игрока своей команды. Об этом Талалаев заявил «Спорт-Экспрессу».
Ранее агент защитника «Балтики» Владислава Сауся Андрей Талаев допустил уход футболиста из «Балтики» этой зимой.
«Я в принципе против продажи любого своего футболиста, — сказал Талалаев. — Но при этом я не сторонник обсуждать трансферные планы в прессе. Так что это все чьи-то досужие домыслы».
После первой части сезона в Мир — Российской премьер-лиге «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 18 встречах. Состав калининградского клуба является одним из самых дешевых в чемпионате страны.
))))))))))))) Ох и скользкий ты !!! Это комплимент.
))))))))))))) Ох и скользкий ты !!! Это комплимент.
А что ты имеешь против дворника и бомжа ?
Ты вообще знаешь прослойку бомжей, которая оказалась на улицах России в 90-х ? Кто там по урнам лазил ? Там были и музыканты и художники и лингвисты и кандидаты наук ... Кого там только не было.
Просто повезло тебе Витя. Повезло настолько, что ты даже не задумываешься об этом.
А что ты имеешь против дворника и бомжа ?
Ты вообще знаешь прослойку бомжей, которая оказалась на улицах России в 90-х ? Кто там по урнам лазил ? Там были и музыканты и художники и лингвисты и кандидаты наук ... Кого там только не было.
Просто повезло тебе Витя. Повезло настолько, что ты даже не задумываешься об этом.
У меня всё.
У меня всё.
Всё, товарищ по командировкам, желаю здравствовать.
Всё, товарищ по командировкам, желаю здравствовать.
Посмотри и ты матч в записи, - может после этого у тебя Кисляк гол забьёт или голевую передачу сделает, кто знает ?! Ведь вполне же возможно !!!! )))))
Посмотри и ты матч в записи, - может после этого у тебя Кисляк гол забьёт или голевую передачу сделает, кто знает ?! Ведь вполне же возможно !!!! )))))
Ты посмотрел игру в записи, которую изначально не видел и решил на этом сыграть, а это нечестно. Но вероятно, менеджеры по снабжению по другому и не работают, иначе не было бы навара.)))
А свое мнение по Кисляку я выкладывал после каждой игры, мне бояться нечего.
Удачной командировки, товарищ снабженец!!!)))
Ты посмотрел игру в записи, которую изначально не видел и решил на этом сыграть, а это нечестно. Но вероятно, менеджеры по снабжению по другому и не работают, иначе не было бы навара.)))
А свое мнение по Кисляку я выкладывал после каждой игры, мне бояться нечего.
Удачной командировки, товарищ снабженец!!!)))
... менеджер по снабжению..
))) Самый прикол в том, Витя, что среди менеджеров снабженцы самые квалифицированные ребята, которые работают как со сложными техническими системами, так и с живым персоналом. Знал об этом ? Думаю, да. )))))
Ну и???
Всё на этом ? Все свои "аргументы" по Кисляку выложил ?
Молодец.
... менеджер по снабжению..
))) Самый прикол в том, Витя, что среди менеджеров снабженцы самые квалифицированные ребята, которые работают как со сложными техническими системами, так и с живым персоналом. Знал об этом ? Думаю, да. )))))
Ну и???
Всё на этом ? Все свои "аргументы" по Кисляку выложил ?
Молодец.
Ну так давай, распиши , где и за что у тебя Кисляк в матче с Краснодаром вошёл в число лучших от ЦСКА.
Ты ж говоришь матч смотрел, а я нет. Вот мы сейчас и выясним все мои недостатки)))))))))
Начинай. Только по фактам ( а не воду лить , как ты любишь): атака, кто участвовал, кто что в ней соорудил и в чем заслуга участников.
Ну так давай, распиши , где и за что у тебя Кисляк в матче с Краснодаром вошёл в число лучших от ЦСКА.
Ты ж говоришь матч смотрел, а я нет. Вот мы сейчас и выясним все мои недостатки)))))))))
Начинай. Только по фактам ( а не воду лить , как ты любишь): атака, кто участвовал, кто что в ней соорудил и в чем заслуга участников.
И последнее: нигде и никогда я себя не пиарил, потому что мне хватает футбольных знаний, и не только...
И последнее: нигде и никогда я себя не пиарил, потому что мне хватает футбольных знаний, и не только...
Поэтому мои "н е д о с т а т к и" по Кисляку и Облякову приложи в своем отчёте Толику. Он тебе и резолюцию на нём поставит и лишний лайк нарисует.
Ну а то, что ты Блохина, в лучших нападающих не указал, так это вообще...
P.S. Эх, Витя, Витя..... !!!
Поэтому мои "н е д о с т а т к и" по Кисляку и Облякову приложи в своем отчёте Толику. Он тебе и резолюцию на нём поставит и лишний лайк нарисует.
Ну а то, что ты Блохина, в лучших нападающих не указал, так это вообще...
P.S. Эх, Витя, Витя..... !!!
Макс, давай заканчивать, потому что больше не отвечу.
Макс, давай заканчивать, потому что больше не отвечу.
Другими словами лишний раз подумают , "А , что Талалай на это скажет ?"; а уже потом вывод из этого может быть любой от - "Да кто он такой?" до "Не мешало бы всё таки с ним поговорить , обсудить , соглосовать"...)
Другими словами лишний раз подумают , "А , что Талалай на это скажет ?"; а уже потом вывод из этого может быть любой от - "Да кто он такой?" до "Не мешало бы всё таки с ним поговорить , обсудить , соглосовать"...)
И не всё, что покупается- носится...
И не всё, что покупается- носится...