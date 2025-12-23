1766478682

вчера, 11:31

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» будет против продажи любого игрока своей команды. Об этом Талалаев заявил «Спорт-Экспрессу».

Ранее агент защитника «Балтики» Владислава Сауся Андрей Талаев допустил уход футболиста из «Балтики» этой зимой.

«Я в принципе против продажи любого своего футболиста, — сказал Талалаев. — Но при этом я не сторонник обсуждать трансферные планы в прессе. Так что это все чьи-то досужие домыслы».

После первой части сезона в Мир — Российской премьер-лиге «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 18 встречах. Состав калининградского клуба является одним из самых дешевых в чемпионате страны.