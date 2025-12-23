Top.Mail.Ru
Талалаев заявил, что выступает против продажи любого футболиста «Балтики»

вчера, 11:31

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев будет против продажи любого игрока своей команды. Об этом Талалаев заявил «Спорт-Экспрессу».

Ранее агент защитника «Балтики» Владислава Сауся Андрей Талаев допустил уход футболиста из «Балтики» этой зимой.

«Я в принципе против продажи любого своего футболиста, — сказал Талалаев. — Но при этом я не сторонник обсуждать трансферные планы в прессе. Так что это все чьи-то досужие домыслы».

После первой части сезона в Мир — Российской премьер-лиге «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 18 встречах. Состав калининградского клуба является одним из самых дешевых в чемпионате страны.

Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:10
Комлимент? Ну хорошо, и на том спасибо.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
"Бомжи- это образное сравнение. "

))))))))))))) Ох и скользкий ты !!! Это комплимент.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:07
Бомжи- это образное сравнение. Я перед отъездом тоже на базар выходил, и видел академиков и профессоров... Не думай, что я ничего не видел и не помню.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:04
Я знаю... какого это, тоже знаю... Но ты так пренебрежительно о бомжах отозвался, что меня прям передёрнуло !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:50, ред.
Так, так, так....
А что ты имеешь против дворника и бомжа ?
Ты вообще знаешь прослойку бомжей, которая оказалась на улицах России в 90-х ? Кто там по урнам лазил ? Там были и музыканты и художники и лингвисты и кандидаты наук ... Кого там только не было.

Просто повезло тебе Витя. Повезло настолько, что ты даже не задумываешься об этом.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:44
Я не могу помнить абсолютно всё- это невозможно- я не ЭВМ. Помню многое, игру Сперцяна, ошибки Акинфеева и тп. Я написал образно, что помню всё, но это не буквально. А ты ухватился за это, потому что посмотрел игру в записи и решил меня перехитрить. И хватит об этом, потому что начнется снова вчерашняя история.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:39
Ничем я тебя не обидел, я только констатировал твою профессию. Что здесь обидного? Ты же не дворник и не бомж. Я- художник, мои работы ты видел, мои познания в других отраслях- истории, литературе тебе известны. Не вижу ничего криминального. Моё отношение к тебе, причем Уважительное- всем известно. Более того, я готов был с тобой встретиться, в случае успешного выступления сб.Англии, и это не пустые слова. Поэтому не вижу ничего плохого и обидного.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:39, ред.
Так ты уловил главное ? Или нет ? 2 коммета назад перелестни - ты написал, что матч прекрасно помнишь ! Или это был не ты ? )))))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:33
Когда смотришь такую игру, то и сам весь в игре, и не всегда можно уловить главное... Но конечно, проще всего, не видя прямой репортаж, глянуть игру в записи и потом вызывать оппонента на дуэль. Извини, но это некрасиво и именно так, ты и поступил...

У меня всё.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:32
Заметь. Я ни разу тебе колкости по роду деятельности не швырнул, в отличии от тебя.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:29
Выводы я сделал и дело было так. Матч ты смотрел, но смотрел невнимательно. Причём крайне невнимательно. Ибо ты не можешь так дико ошибаться по персоналиям полевых игроков, - с полярностью до наоборот.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:26
Твой трюк не удался- факир был пьян. Я тебя раскусил, действуешь ты нечестно, не по спортивному, как и положено менеджеру по снабжению.))) Мне смотреть не надо снова игру, что нужно я помню. Но тебя, я понял, и выводы сделаю...
Всё, товарищ по командировкам, желаю здравствовать.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:21
И кстати, если бы ты видел игру в прямом эфире, как я, то еще вчера задал бы мне все эти вопросы. А так, конечно, посмотрев игру сейчас, со свежими впечатлениями пуститься в полемику каждый может. И не забывай, я- художник по призванию, а ты менеждер. Вот и делай выводы...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
В чем не равные условия ?
Посмотри и ты матч в записи, - может после этого у тебя Кисляк гол забьёт или голевую передачу сделает, кто знает ?! Ведь вполне же возможно !!!! )))))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:11
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:05, ред.
    ))))) А нахрена мне тебя ловить ? Или я тут другим матчем прикроюсь ? )))))) Тут по Кисляку либо ты, либо я фигню несу. И как ты это вообще представляешь, - поймать там, где факты на поверхности ? Ты уже себя поймал такими разговорами.)))))

    ... менеджер по снабжению..

    ))) Самый прикол в том, Витя, что среди менеджеров снабженцы самые квалифицированные ребята, которые работают как со сложными техническими системами, так и с живым персоналом. Знал об этом ? Думаю, да. )))))

    Ну и???
    Всё на этом ? Все свои "аргументы" по Кисляку выложил ?
    Молодец.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 19:47
    На счет воды- это у тебя, про широкий шаг, про Брандта и про ловушки. И поосторожней в выражениях, менеджер по снабжению...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 19:44, ред.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:32
        Capral
        Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 17:22
        Футбол Краснодара и ЦСКА не смотрел ты, поэтому и впечатления не имеешь и говоришь то, чего в природе не существует. А на счет Блохина, я тебе уже неоднократно заявлял, что он- номинально левый край атаки, но часто маневрировал меняя фланги. Но ЦН он никогда не был, и точно, никогда его не считали мыслящим футболистом. Его главные качества- скорость, рывок и удар левой, потому что он левша. Не спорь со мной по футболу киевлян- проиграешь...

        И последнее: нигде и никогда я себя не пиарил, потому что мне хватает футбольных знаний, и не только...
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 17:15, ред.
        ))) Уважаемый шашист. Ты не на мои недостатки указал. Ты расписался в том, что матч Краснодар - ЦСКА не смотрел, объединив Облякова и Кисляка, как лучших у ЦСКА. Иди и попробуй напиши об этом на Спортсе или Чемпионате. Там за такое засмеют!!!

        Поэтому мои "н е д о с т а т к и" по Кисляку и Облякову приложи в своем отчёте Толику. Он тебе и резолюцию на нём поставит и лишний лайк нарисует.

        Ну а то, что ты Блохина, в лучших нападающих не указал, так это вообще...


        P.S. Эх, Витя, Витя..... !!!
        Capral
        Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 16:39
        Я тебя провоцировал? За эти два дня, я указал тебе на все твои недостатки- начиная от Стрельцова и заканчивая Обляковым и Кисляком. Нечем крыть?
        Макс, давай заканчивать, потому что больше не отвечу.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ
        вчера в 16:11
        К чему провоцировал, то и получил.
        Capral
        Capral
        вчера в 16:09
        Ну вот и поговорили.
        sv_1969
        sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
        вчера в 16:08
        Тут не поспоришь конечно... Но именно взрывной его характер может сыграть как в плюс, так и наоборот.
        Варвар7
        Варвар7 ответ sv_1969 (раскрыть)
        вчера в 16:00
        Согласен с Вами. Но мнения Талалаева не последнее в клубе на данном этапе и волей, не волей его придется брать во внимание . А учитывая непредсказуемый, взбаламошно - взрывной характер Андрея ( хрен знает , что он может выкинуть и чем это может обернутся) с ним так или иначе придётся считатся . Ведь для любого руководителя не маловажен "микроклимат" в команде , который в том числе способствует результату и благополучию клуба.
        Другими словами лишний раз подумают , "А , что Талалай на это скажет ?"; а уже потом вывод из этого может быть любой от - "Да кто он такой?" до "Не мешало бы всё таки с ним поговорить , обсудить , соглосовать"...)
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 15:55
          Capral
          Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          вчера в 15:50
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
            вчера в 15:25, ред.
              Capral
              Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
              вчера в 15:15, ред.
              Батраком тоже интересуются и даже, якобы, предлагали заоблачную сумму в СА. Интересоваться- не значит покупать... Не всё, что висит в магазине покупается.
              И не всё, что покупается- носится...
              Гость
