Футболист «Спартака» Бонгонда забил победный гол в матче Кубка Африки

вчера, 17:43
ДР КонгоЛоготип футбольный клуб ДР Конго1 : 0Логотип футбольный клуб БенинБенинМатч завершен

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда забил гол в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными ДР Конго и Бенина. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу конголезцев.

Единственный мяч Бонгонда забил на 16-й минуте.

Сборные ДР Конго и Бенина выступают в группе D вместе с национальными командами Сенегала и Ботсваны, которые должны сыграть между собой 23 декабря, начало матча запланировано на 18:00 мск.

Бонгонда перешел в «Спартак» в 2023 году. В текущем сезоне Российской премьер-лиги футболист провел три матча, в которых не отметился результативными действиями.

Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 23:17
.....Бо(н)г (он)дал и Он забил,аминь!!!
ABir
ABir
вчера в 22:57
Не затерялся в Спартаке, поможет и своей сборной.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:24
Молодец ! Но главное - без травм .
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:29, ред.
Бонгонда из ДР Конго - забил гол
И о Спартаке, раздался "звон"...)))
Шуня771
Шуня771
вчера в 20:01
Спартачи везде тащеры!)
shlomo
shlomo
вчера в 20:00
Спартаковская школа сказалась.....
dmzp6auf79qc
dmzp6auf79qc
вчера в 19:01
Надо медаль ему за это дать
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:01
Ну вот, победы вырывают правые вингеры Салах и Бонгонда.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:59
Наши и там тоже забили.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:38
Пока без сенсаций Кубок Африки
Гость
