Булыкин надеется, что «Динамо» добьется успеха под руководством Гусева

вчера, 13:54

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин надеется, что болельщикам бело-голубых вторая часть сезона запомнится успешными выступлениями команды под руководством Ролана Гусева.

Ранее стало известно, что Гусев утвержден тренером «Динамо» до конца сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина, который покинул должность наставника бело-голубых 17 ноября.

«Учитывая, что этот сезон потерян и нового тренера не нашли, вполне логичное решение — дать Ролану Гусеву доработать до конца сезона. Может быть, что-то и получится. Сейчас в спешке искать непонятно кого было бы неправильным решением. Я всегда за россиян, будь он тренером или футболистом. Желаю Ролану удачи и хороших результатов», — сказал Булыкин.

«Будем надеяться, что у „Динамо“ получится подняться по турнирной таблице чемпионата России как можно выше, и болельщики запомнят вторую часть сезона хорошими результатами под руководством Гусева», — добавил он.

В этом сезоне под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России, уступив в ответном матче петербургскому «Зенит» со счетом 0:1 (первый матч — 3:1). В чемпионате страны «Динамо» на этом отрезке обыграло махачкалинское «Динамо» (3:0), уступило грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграло вничью со столичным «Спартаком» (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение в РПЛ.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах.

shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:58
...и начальника транстпортного цеха! Кстати где он?
....зато как жареным запахнет детутат Булыкин - рулит!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:29
Очень бы хотелось услышать по этому поводу мнение и Виктора Гусева...)))
4pz8zckygzz7
4pz8zckygzz7
вчера в 14:42
Пожелаю только удачи ему и терпения руководству
Capral
Capral
вчера в 14:29
Мне только одно интересно: как Гусь будет ладить с Тюкавиным, после заявления последнего, ведь неискренность Тюкавина уже обще известна- сначала на Карпина наговорил, потом признался в любви к шварцу... Гусь- смелый чувак, если согласился возглавить коллектив штрейкбрехеров. А впрочем, чем Гусь лучше, после своей жалобы на физику команды? Вобщем, они нашли друг друга.)))
альсато
альсато
вчера в 14:24
да ни черта не будет!..на, что уже надеяться то?))))
