Булыкин надеется, что «Динамо» добьется успеха под руководством Гусева

вчера, 13:54

Бывший футболист московского «Динамо» надеется, что болельщикам бело-голубых вторая часть сезона запомнится успешными выступлениями команды под руководством .

Ранее стало известно, что Гусев утвержден тренером «Динамо» до конца сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина, который покинул должность наставника бело-голубых 17 ноября.

«Учитывая, что этот сезон потерян и нового тренера не нашли, вполне логичное решение — дать Ролану Гусеву доработать до конца сезона. Может быть, что-то и получится. Сейчас в спешке искать непонятно кого было бы неправильным решением. Я всегда за россиян, будь он тренером или футболистом. Желаю Ролану удачи и хороших результатов», — сказал Булыкин.

«Будем надеяться, что у „Динамо“ получится подняться по турнирной таблице чемпионата России как можно выше, и болельщики запомнят вторую часть сезона хорошими результатами под руководством Гусева», — добавил он.

В этом сезоне под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России, уступив в ответном матче петербургскому «Зенит» со счетом 0:1 (первый матч — 3:1). В чемпионате страны «Динамо» на этом отрезке обыграло махачкалинское «Динамо» (3:0), уступило грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграло вничью со столичным «Спартаком» (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение в РПЛ .