Колосков оценил решение утвердить Гусева главным тренером «Динамо»

вчера, 11:58

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» сделало правильный выбор, утвердив на посту главного тренера команды Ролана Гусева. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Гусев назначен тренером до конца сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина, который покинул должность наставника бело-голубых 17 ноября.

«Можно только порадоваться, что такой значимый для российского футбола клуб принял это решение. Остается только пожелать Ролану Гусеву удачи. Это правильный выбор, поскольку должность главного тренера является ключевой в подготовке команды и ее выступлении», — сказал Колосков.

"Гусев уже проверенный, свой для клуба человек. Он дважды работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера, и с точки зрения результата у него все получалось. Могу поздравить Ролана Гусева и буду ждать от него дальнейших успехов московского футбольного клуба «Динамо», — добавил он.

В этом сезоне под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России, уступив в ответном матче петербургскому «Зенит» со счетом 0:1 (первый матч — 3:1). В чемпионате страны «Динамо» на этом отрезке обыграло махачкалинское «Динамо» (3:0), уступило грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграло вничью со столичным «Спартаком» (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение в РПЛ.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах.

Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:00, ред.
Ну насколько это решение правильное мы узнаем позже, пока оно таковым не кажется. Надеюсь второго и.о. тренера из московского дерби последнего тура перед паузой тренером не сделают и всё таки найдут нормального.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:53
Раньше Колосков комментировал только официальную информацию, а теперь всё подряд. Да как часто.... А ведь раньше этот человек руководил и футболом, и хоккеем одновременно. Были времена... Энергии у него и сейчас много
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:42
Один Гусев сменил другого в новостях. Тот даже появился без повода... Надеюсь он более не будет нам надоедать. Ролан Гусев гораздо интереснее, пока...
альсато
альсато
вчера в 14:22
а чему тут радоваться то?))))
shlomo
shlomo
вчера в 14:10
Риск минимальный. Место в топ-5 уже не светит. За кубок могут побороться... и усе...
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
вчера в 13:33
Привет, Маратик!!!
Если словом офицера можно так легко бросаться, то о какой офицерской чести можно говорить, в принципе... Скажу проще: мужик- это не только тот у кого что-то в трусах, но прежде всего, тот- кто мужик!!! Вот так и офицер, можно на плечах погоны носить, но офицером не быть...
Vilar
Vilar ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:24
    Варвар7
    Варвар7 ответ матос (раскрыть)
    вчера в 12:43, ред.
    Не знаю, но "Слово офицера" дают "в полный рост"...)
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1420303/stepashin-sergey-dinamo 21.11.2025
    матос
    матос ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 12:25
    там остались офицеры???
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:15
    "Руководство московского футбольного клуба «Динамо» сделало правильный выбор" - "Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом"...)))
