Гол Салаха принес сборной Египта победу в матче Кубка африканских наций

1766440587

вчера, 00:56

Сборная Египта со счетом 2:1 победила команду Зимбабве в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Марокко.

В составе египетской сборной голы забили Омар Мармуш (64-я минута) и Мохаммед Салах (90+1). У команды Зимбабве отличился Принс Дубе (20).

Сборные Египта и Зимбабве выступают в группе B с командами ЮАР и Анголы, встреча этих сборных в первом туре завершилась победой южноафриканцев со счетом 2:1. В следующем туре сборная Египта сыграет с командой ЮАР , зимбабвийцы — с футболистами Анголы. Обе встречи пройдут 26 декабря.

Сборная Египта является семикратным победителем Кубка африканских наций, команда выигрывала трофей в 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 и 2010 годах. Сборная Зимбабве не проходила на турнире дальше группового этапа.

В Кубке африканских наций принимают участие 24 команды, которые разделены на 6 групп. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в группах, а также четыре лучшие команды с третьих позиций. Стадия 1/8 финала пройдет с 3 по 6 января, четвертьфиналы — 9 и 10 января, полуфиналы — 14 января. Матч за третье место состоится 17 января в Касабланке, финал — 18 января в Рабате.