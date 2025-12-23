Top.Mail.Ru
Гол Салаха принес сборной Египта победу в матче Кубка африканских наций

вчера, 00:56
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет2 : 1Логотип футбольный клуб ЗимбабвеЗимбабвеМатч завершен

Сборная Египта со счетом 2:1 победила команду Зимбабве в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Марокко.

В составе египетской сборной голы забили Омар Мармуш (64-я минута) и Мохаммед Салах (90+1). У команды Зимбабве отличился Принс Дубе (20).

Сборные Египта и Зимбабве выступают в группе B с командами ЮАР и Анголы, встреча этих сборных в первом туре завершилась победой южноафриканцев со счетом 2:1. В следующем туре сборная Египта сыграет с командой ЮАР, зимбабвийцы — с футболистами Анголы. Обе встречи пройдут 26 декабря.

Сборная Египта является семикратным победителем Кубка африканских наций, команда выигрывала трофей в 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 и 2010 годах. Сборная Зимбабве не проходила на турнире дальше группового этапа.

В Кубке африканских наций принимают участие 24 команды, которые разделены на 6 групп. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в группах, а также четыре лучшие команды с третьих позиций. Стадия 1/8 финала пройдет с 3 по 6 января, четвертьфиналы — 9 и 10 января, полуфиналы — 14 января. Матч за третье место состоится 17 января в Касабланке, финал — 18 января в Рабате.

Все комментарии
матос
матос
вчера в 11:13
Мо молодчик , Египет с победой!
shur
shur
вчера в 10:07
...вот она "Египетская сила" где зарыта...!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 09:25
Думаю на этом КАН Египту мало чего светит
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:12
Спасибо Салаху, иначе случилась бы небольшая сенсация.
k7c3bud7ckuy
k7c3bud7ckuy
вчера в 08:01
Салах вовремя включился, еле успел
sv_1969
sv_1969
вчера в 07:23
Похоже если бы кто-то другой принёс победу, то и заголовок был бы что Египет победил))) магия имени однако)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 06:13, ред.
Салах победил Зимбабве, а сборная Египта сыграла с ними в ничью. Блин, и в КАН тоже сделали эту кривую систему выявления победителей - четыре лучших третьих места. Всякие ухищрения чтобы денег срубить.
112910415
112910415
вчера в 05:55
саму Зимбабву одолели ! )
ABir
ABir
вчера в 05:39
Волевая победа семикратных обладателей Кубка Африки. Салах не зря в этой сборной.
sv_1969
sv_1969
вчера в 03:52
Тяжело далась победа судя по счету
Варвар7
Варвар7
вчера в 03:20
Такой нужный для Египта , победный гол , Салаха под занавес встречи...
