Гвардиола отстранит игроков «Манчестер Сити» с лишним весом от матча АПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отстранит игроков команды от матча 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ноттингем Форест», которые вернутся с трехдневного отпуска с лишним весом. Комментарий специалиста приводит британская вещательная корпорация Би-би-си.
В субботу футболисты «Манчестер Сити» одержали победу в матче 17-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0), после чего отправились в отпуск на несколько дней.
«Как только они вернутся после трехдневного отпуска, я хочу посмотреть, как они себя поведут. Они могут есть, но я хочу контролировать их. Представьте себе одного игрока, который сейчас идеален, но к моменту приезда будет весить на три килограмма больше. Он будет в Манчестере, на матч с „Ноттингем Форест“ он не отправится», — сказал Гвардиола.
«Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, набрав 37 очков в 17 играх. Матч команды с «Ноттингем Форест» состоится 27 декабря.
Зачем это в новость пихать, непонятно. Вырвали из контекста фразу и бросили, в расчёт на то, что кто-то клюнет...
Вес у них на 3 кг больше !!! За одну тренировку можно 5 сбросить. Автор вы об этом в курсе, не ?
Зачем это в новость пихать, непонятно. Вырвали из контекста фразу и бросили, в расчёт на то, что кто-то клюнет...
Вес у них на 3 кг больше !!! За одну тренировку можно 5 сбросить. Автор вы об этом в курсе, не ?
каждый игрок должен быть ответственным профессионалом.
в 2026 каждый матч как финал.
надо взять АПЛ.
каждый игрок должен быть ответственным профессионалом.
в 2026 каждый матч как финал.
надо взять АПЛ.
отдышка,потливость,нервы,болезни,недуги - это лишний вес!!!
отдышка,потливость,нервы,болезни,недуги - это лишний вес!!!