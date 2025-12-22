Гвардиола отстранит игроков «Манчестер Сити» с лишним весом от матча АПЛ

1766421064

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» отстранит игроков команды от матча 18-го тура Английской премьер-лиги ( АПЛ ) против «Ноттингем Форест», которые вернутся с трехдневного отпуска с лишним весом. Комментарий специалиста приводит британская вещательная корпорация Би-би-си.

В субботу футболисты «Манчестер Сити» одержали победу в матче 17-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0), после чего отправились в отпуск на несколько дней.

«Как только они вернутся после трехдневного отпуска, я хочу посмотреть, как они себя поведут. Они могут есть, но я хочу контролировать их. Представьте себе одного игрока, который сейчас идеален, но к моменту приезда будет весить на три килограмма больше. Он будет в Манчестере, на матч с „Ноттингем Форест“ он не отправится», — сказал Гвардиола.