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Монако - Дижон
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Брест - Ним
Ланс - Лорьян
Ницца - Реймс
Сент-Этьен - Бордо
Лион - Анже

Текстовая онлайн трансляция матча Монако против Дижон

Монако Логотип футбольный клуб Монако 3:0 Логотип футбольный клуб Дижон Дижон
Монако
3 : 0
завершен
11 апреля 2021, 18:05
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 155.5 - 22.7
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 0.5
Средний возраст: 25.1 - 26.5
Средний рост: 182.1 - 181.9
Легионеров: 4 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 3 - 0
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Дижон
Франция. Лига 1 2020/2021, 32 тур
Стадион Луи II (Монако)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.178.2418.12
Лига Ставок 1.21 7.00 14.00
Фонбет Live! 1.06 11.50 62.00
Мелбет 1.16 8.81 18.70
BetBoom 1.20 7.66 14.32
 
2
46' Агилар Рубен (26) уходит с поля, Фабрегас Сеск (4) вышел на поле
46' Диоп Софьян (37) уходит с поля, Бен-Йеддер Виссам (9) вышел на поле
 
2
49' (0:0) Нереализованный пенальти Бен-Йеддер Виссам (9)
49' (1:0) Йоветич Стеван (10)
 
63' (2:0) Бен-Йеддер Виссам (9) (Головин Александр (17))
 
67' Марипан Гильермо (3)
 
82' Головин Александр (17) уходит с поля, Диатта Крепин (27) вышел на поле
 
83' Тчуамени Орельен (8) уходит с поля, Матазо Элиот (36) вышел на поле
 
85' Фабрегас Сеск (4) уходит с поля, Балло-Туре Фоде (2) вышел на поле
 
89' (3:0) Бен-Йеддер Виссам (9)
 
48' Экюэль-Манга Бруно (25)
 
2
73' Камара Абубакар (27) уходит с поля, Ассале Роджер (15) вышел на поле
73' Бензья Яссин (10) уходит с поля, Эбимбе Эрик (8) вышел на поле
 
79' Бальде Мама (17) уходит с поля, Сиве Жакес (32) вышел на поле
 
84' Лаутоа Уэсли (24) уходит с поля, Добро Михай Александру (29) вышел на поле
 
85' Бой Саша (2) уходит с поля, Шафик Фуад (26) вышел на поле
Голы
Йоветич Стеван 1:0 49’
Бен-Йеддер Виссам
ассистент Головин Александр 		2:0 63’
Бен-Йеддер Виссам 3:0(П) 89’
Наказания
48’ Экюэль-Манга Бруно
Марипан Гильермо 67’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Фабрегас Сеск Агилар Рубен 46’
Бен-Йеддер Виссам Диоп Софьян 46’
73’ Ассале Роджер Камара Абубакар
73’ Эбимбе Эрик Бензья Яссин
79’ Сиве Жакес Бальде Мама
Диатта Крепин Головин Александр 82’
Матазо Элиот Тчуамени Орельен 83’
84’ Добро Михай Александру Лаутоа Уэсли
Балло-Туре Фоде Фабрегас Сеск 85’
85’ Шафик Фуад Бой Саша
Статистика
 16 Удары по воротам 6
10 Удары в створ 1
10 Фолы 16
6 Угловые 4
4 Офсайды 1
63% Владение мячом 37%
1 Cэйвы 7
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 апреля в 21:58
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ DEIVID_22 (комментарий удален) (раскрыть)
    11 апреля в 21:02
    Я же идею твоих слов понял. Как у многих - это наезд на Головина. Головин не играл 4 месяца из-за травмы. И я веду статистику с того момента как он начал играть. Он лучший по передачам и общей результативности не только в Лиге но и в топ-5 Европы. С ним Монако стало реальным претендентом на ЛЧ
    Ozabot
    Ozabot
    11 апреля в 20:17
    Очуметь, у «Дижона» весь состав стоит дешевле Головина )))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ DEIVID_22 (комментарий удален) (раскрыть)
    11 апреля в 20:08
    Стабильность именно есть. В 20 играх последних только 1 поражение, 4 ничьих, остальные победы. Самая стабильная команда в Лиге. Ты прежде, чем что либо писать, изучи материал.
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    11 апреля в 20:06
    Ну последний пеналь уже в добивку, а вот первые два гола сделал Головин. Причём он сделал даже три, но первый не засчитали из-за офсайда.
    Bom Bom
    Bom Bom
    11 апреля в 20:01
    Желаю Монако скинуть ПСЖ на третью строчку)
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    11 апреля в 20:01
    Как хет-трик, если дубль...он не забил пенальти!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ DEIVID_22 (комментарий удален) (раскрыть)
    11 апреля в 19:45, ред.
    Но гол с подачиГоловина
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    11 апреля в 19:44
    Уважаемый, тебе не сюда, ты перепутал. Монако реальный претендент и на медали и на выход в ЛЧ
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