В 40 Леком Бенжамин Спасений: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

П 26 Агилар Рубен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

З 20 Дисаси Аксель Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 90 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 94

З 12 Кайо Энрике Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 94

З 3 Марипан Гильермо Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 93 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 94

З 29 Сидибе Джибриль Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 94

П 17 Головин Александр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 82

П 37 Диоп Софьян Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 45

П 8 Тчуамени Орельен Ударов всего: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 83

П 22 Фофана Юссуф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 94

Н 10 Йоветич Стеван Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 30 Манноне Вито

З 32 Бадьяшиль Бенуа

З 2 Балло-Туре Фоде Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 2 Минут сыграно: 9

З 34 Матсима Крислайн

П 27 Диатта Крепин Отборы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12

П 11 Мартинш Желсон

П 36 Матазо Элиот Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 11

П 4 Фабрегас Сеск Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 40