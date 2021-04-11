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3 : 0
завершен
11 апреля 2021, 18:05
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 155.5 - 22.7
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 0.5
Средний возраст: 25.1 - 26.5
Средний рост: 182.1 - 181.9
Легионеров: 4 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 3 - 0
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Стадион Луи II (Монако)
|Йоветич Стеван
|1:0
|49’
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Бен-Йеддер Виссам
ассистент Головин Александр
|2:0
|63’
|Бен-Йеддер Виссам
|3:0(П)
|89’
|48’
|Экюэль-Манга Бруно
|Марипан Гильермо
|67’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фабрегас Сеск
|Агилар Рубен
|46’
|Бен-Йеддер Виссам
|Диоп Софьян
|46’
|73’
|Ассале Роджер
|Камара Абубакар
|73’
|Эбимбе Эрик
|Бензья Яссин
|79’
|Сиве Жакес
|Бальде Мама
|Диатта Крепин
|Головин Александр
|82’
|Матазо Элиот
|Тчуамени Орельен
|83’
|84’
|Добро Михай Александру
|Лаутоа Уэсли
|Балло-Туре Фоде
|Фабрегас Сеск
|85’
|85’
|Шафик Фуад
|Бой Саша
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|16
|Удары по воротам
|6
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|10
|Удары в створ
|1
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|10
|Фолы
|16
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|6
|Угловые
|4
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|4
|Офсайды
|1
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|1
|Cэйвы
|7
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|1
|Предупреждения
|1
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