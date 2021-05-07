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0 : 3
завершен
07 мая 2021, 22:00
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 55.5 - 175.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 2.2
Средний возраст: 27.2 - 26.1
Средний рост: 180.9 - 183.5
Легионеров: 3 - 8
Схемы: 5-3-2 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Боллар-Делелис
|4’
|0:1(П)
|Йилмаз Бурак
|40’
|0:2
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Йилмаз Бурак
ассистент Сумаре Бубакари
|60’
|0:3
|Дэвид Джонатан
|Мишлен Клеман
|29’
|Мишлен Клеман
|35’
|39’
|Араужо Луис
|65’
|Фонте Жозе
|Фортеш Стивен
|67’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Боура Исмаэль
|Клаус Джонатан
|67’
|67’
|Иконе Жонатан
|Араужо Луис
|67’
|Веа Тимоти
|Дэвид Джонатан
|Сотока Флориан
|Какута Гаэль
|72’
|Муинга Арно
|Ганаго Игнатиус
|72’
|75’
|Язиджи Юсуф
|Йилмаз Бурак
|75’
|Пье Жереми
|Челик Мехмет
|Маурисио Тони
|Дукуре Шейк Оумар
|85’
|Кошта Давид
|Фофана Секо
|85’
|85’
|Брадарич Домагой
|Шека
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|10
|Удары по воротам
|11
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|5
|Удары в створ
|6
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|15
|Фолы
|9
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|5
|Угловые
|4
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|3
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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