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2 : 1
завершен
16 мая 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 220 - 161.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.5
Средний возраст: 25.4 - 25.7
Средний рост: 181.6 - 181.7
Легионеров: 5 - 4
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 2 - 0
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Стадион Луи II (Монако)
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Бен-Йеддер Виссам
ассистент Головин Александр
|1:0
|16’
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Головин Александр
ассистент Фофана Юссуф
|2:0
|29’
|68’
|2:1(А)
|Дисаси Аксель
|Бадьяшиль Бенуа
|18’
|Марипан Гильермо
|31’
|61’
|Буриго Бенжамен
|70’
|Агер Наиф
|85’
|Да Силва Дамьен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Гуйрасси Сехру
|Камавинга Эдуардо
|Дисаси Аксель
|Марипан Гильермо
|63’
|67’
|Дель Кастильо Ромен
|Доку Жереми
|67’
|Трюффе Адриэн
|Мауасса Крист
|Диатта Крепин
|Мартинш Желсон
|71’
|Матазо Элиот
|Головин Александр
|71’
|Агилар Рубен
|Фолланд Кевин
|83’
|Балло-Туре Фоде
|Бен-Йеддер Виссам
|84’
|87’
|Ньамси Герзино
|Терье Мартен
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|11
|Удары по воротам
|9
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|3
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|14
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|4
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|0
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|2
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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