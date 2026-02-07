Top.Mail.Ru
Соболев оценил разгромное поражение от «Краснодара» в матче Зимнего кубка

вчера, 14:17
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Форвард «Зенита» Александр Соболев прокомментировал поражение 0:3 от «Краснодара» в матче Зимнего кубка РПЛ:

Это подготовительный матч на сборах. Да, неприятно проигрывать, но стоит отдать должное «Краснодару». Это тоже хорошая команда, которая так же готовится к возобновлению сезона. В игре были как положительные, так и отрицательные моменты. Что касается пропущенных голов, они достаточно простыми получились. При этом сами могли забивать как минимум два. Всегда хочется побеждать, но так не бывает. С другой стороны, значит есть над чем работать.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:18, ред.
Не верьте цифрам на табло в товарищеских матчах...
И тем более не делайте выводы...

Семак став Главным тренером Зенита провёл в РПЛ 15 игр против Краснодара...
И проиграл лишь однажды....
Вот это единственные цифры которым можно верить...
Ибо это факт...и не тренировочный....))
Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:09
Ничего не было у соболиной шкуры в последнем сезоне за Спартак. Он уже там деградировал семимильными шагами. В 27 матчах 5 жалких голов. И это у бомбардира такая статистика.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:01
Зря Соболев поддался возможности представить свои комментарии матча. А может и не зря? Придётся теперь забивать Краснодару в официальном матче...
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 19:31
Спасибо за теплые слова, Дружище, Спасибо!!!!!!!
Но я итак пишу много, даже слишком.))) Но сам понимаешь- возраст, устаю быстро, глаза не те, руки дрожат. Но я стараюсь..............................
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 19:12
У Соболева похоже нервный тик начался,его пора как Самошникова отправить обратно домой,пусть подлечиться,а то какая то у него мания величия увеличивается.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:10
Я ,Витя, опять соглашусь с тобой, ибо ,наверное, так и есть. В моменте том Соболь не успевал( не успел)- я об этом и говорю. А вот почему не успел,- объясняешь внятно ты, с чем я согласен. Противоречий, выясняется ,нет..
А то, что Зенит, даже с учётом того, что команда ещё не готова, сдал в игре, тоже видно. Нет нового ни в тактике, ни в идеях: старая рабочая колея.
Пиши Витя больше, пиши чаще ; будем читать с интересом.
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 19:00
Приветствую, Артем!!!
Соболь не успел к мячу, чтобы замкнуть дальнюю штангу по двум причинам: первая, он играет с лишним весом- это очевидно, а второе, он растерял свои бомбардирские навыки, свою, если можно так сказать- хищническую способность предугадывать голевой момент, именно то, что было у него в Спартаке. Раньше, такие моменты, он щелкал, как белка орехи, а сейчас, он заплыл жиром, стал ленивым и малоподвижным, и я бы даже сказал, он утратил запах крови, как модно сейчас говорить, или голевой нюх. Ну и конечно, пас был не совсем в ход Соболеву...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
,,мяч" ,конечно.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:42
В точку ! Витя, привет! Прочитал твой комментарий, где ты пишешь о том моменте, когда Соболев выскакивал на угол ворот для перехвата мяча.
Извини, конечно, но я лишь условно могу посчитать этот случай ,,голевым моментом". У меня устойчивое мнение сложилось, что он никак не мог перехватить мячь, ибо физически не успевал ! И дело не мастерстве или технике футболиста, хотя в том, что идёт процесс деградации футболиста полным ходом не сомневаюсь.
Соболев не забил бы ,если даже та́кой момент и повторится бы: до мяча он добирался бы лишь на линии поля.
Думаю, это не голевой момент, а лишь похожий на него.
Ну а то, что Зенит ещё подтянется в уровне игры, скажу что это возможно, но лично я в это не верю.
Зенит закис, его изучили, новых идей нет у Семака, а бразильцы просто выдохлись, огонь футбольный в них погас: просто контрак доигрывают.
Все остальное, что ты пишешь , вероятнее всего, верно. Во всяком случае ,я с тобой согласен как всегда случалось.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:09, ред.
Посыпать голову пеплом, конечно же, не стоит... Я бы рекомендовал Семаку присмотреться к Соболеву, проанализировать его высказывание и вообще обратить внимание на его моральное и физическое состояние. Мне кажется он не готов к борьбе за золото. Может в аренду его отдать?
Groboyd
Groboyd
вчера в 17:17
Да го... ты соболиная шкура.
SLFenix
SLFenix
вчера в 17:10
вот такой зенит мне нравится
все на своих местах

Краснодар потрясающий!
желаю всех титулов страны на протяжении долгих лет
112910415
112910415
вчера в 15:24
да нормально, Александр ! )
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:35, ред.
Вот примерно так обычно голова врёт своему хозяину чтобы поскорее уснуть. Знакомые брожения, плавали - знаем. Сериал вспоминается "Зона комфорта" с Харламовым. Жаль не бывает так что Зенит спонсируемый Газпромом вместе с Александром вылетает в пердив. Но один игрок от пердива никак не застрахован.
Capral
Capral
вчера в 14:27, ред.
Голы получились достаточно простыми?! Да третий гол- вообще КОНФЕТКА!!! Соболь, то, что ты не в порядке видят все, но зачем же ты умаляешь победу соперника?! Сам ничего не можешь, ни на что не способен, но называешь Краснодар неплохой командой. Эта неплохая команда показала вам вчера мастер класс, со всеми вытекающими!!! Уважай соперника. И лишний вес убери, растолстел на питерских харчах...
