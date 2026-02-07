Соболев оценил разгромное поражение от «Краснодара» в матче Зимнего кубка

Форвард «Зенита» прокомментировал поражение 0:3 от «Краснодара» в матче Зимнего кубка РПЛ :

Это подготовительный матч на сборах. Да, неприятно проигрывать, но стоит отдать должное «Краснодару». Это тоже хорошая команда, которая так же готовится к возобновлению сезона. В игре были как положительные, так и отрицательные моменты. Что касается пропущенных голов, они достаточно простыми получились. При этом сами могли забивать как минимум два. Всегда хочется побеждать, но так не бывает. С другой стороны, значит есть над чем работать.