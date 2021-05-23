В 40 Леком Бенжамин Выносы: 3 Спасений: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 32 Бадьяшиль Бенуа Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

П 12 Кайо Энрике Офсайды: 1 Отборы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 3 Марипан Гильермо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 29 Сидибе Джибриль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 115 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

Н 17 Головин Александр Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 11 Мартинш Желсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 72

П 8 Тчуамени Орельен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 22 Фофана Юссуф Ударов всего: 2 Перехваты: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 78

Н 9 Бен-Йеддер Виссам Ударов всего: 4 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 89

Н 31 Фолланд Кевин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 30 Манноне Вито

З 26 Агилар Рубен

З 2 Балло-Туре Фоде

З 20 Дисаси Аксель Перехваты: 1 Минут сыграно: 1

П 27 Диатта Крепин Фолов заработано: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 18

П 36 Матазо Элиот

П 4 Фабрегас Сеск Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 12

Н 13 Жеббель Виллем