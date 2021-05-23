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0 : 0
завершен
23 мая 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 58.7 - 225
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 2.1
Средний возраст: 27 - 25.4
Средний рост: 181.1 - 181.6
Легионеров: 3 - 5
Схемы: 5-3-2 - 3-4-3
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Стадион Боллар-Делелис
|Медина Факундо
|74’
|Клаус Джонатан
|82’
|Каюзак Янник
|82’
|82’
|Фолланд Кевин
|85’
|Марипан Гильермо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Муинга Арно
|Ганаго Игнатиус
|72’
|72’
|Диатта Крепин
|Мартинш Желсон
|Жан Корентен
|Сотока Флориан
|73’
|78’
|Фабрегас Сеск
|Фофана Юссуф
|Какута Гаэль
|Каюзак Янник
|86’
|Банза Саймон Бокоте
|Медина Факундо
|89’
|90+1’
|Пеллегри Пьетро
|Бен-Йеддер Виссам
|90+1’
|Дисаси Аксель
|Фолланд Кевин
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|4
|Удары по воротам
|19
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|1
|Удары в створ
|3
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|16
|Фолы
|6
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|2
|Угловые
|7
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|3
|Офсайды
|4
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|34%
|Владение мячом
|66%
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|3
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|2
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Ждем яркой феерии в следующем году в Лиге Чемпионов и дальнейшего прогресса нашей главной звезды Саши Головина
Ждем яркой феерии в следующем году в Лиге Чемпионов и дальнейшего прогресса нашей главной звезды Саши Головина