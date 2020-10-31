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Ливерпуль - Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
Бернли - Челси

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Вест Хэм

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    Голы
    10’ 0:1 Форнальс Пабло
    Салах Мохамед 1:1(П) 42’
    Жота Диого
    ассистент Шакири Джердан     		2:1 85’
    Наказания
    49’ Райс Деклан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Шакири Джердан Джонс Кертис 70’
    Жота Диого Фирмино Роберто 70’
    74’ Ярмоленко Андрей Аллер Себастьен
    88’ Лансини Мануэль Масуаку Артур
    89’ Бенрахма Мохамед Боуэн Джаррод
    Милнер Джеймс Салах Мохамед 90’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 4
    		5 Удары в створ 3
    		13 Фолы 14
    		1 Угловые 2
    		1 Офсайды 0
    		72% Владение мячом 28%
    		2 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 23:22
    На ветке много туринцев. Не припомню, чтобы их было столько же после легендарного по4ора с Лионом)
    juvenale
    juvenale ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    сегодня в 23:12
    Яквинта чемпион мира и хет-трики в лч клал хахах
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 23:09
    Я поржал. Я не могу с него всё-таки. Зашёл, сам с собой поговорил с десятка акков, никто не поддержал из своих, а ливерпульцы просто смотрели на это и угорали)
    Блин, это реально весело. Правда, не главному герою только, гы-гы)
    Вот это номер
    Вот это номер ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 23:02
    Дебюты часто бывают нервными. Ещё освоится.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Вот это номер (раскрыть)
    сегодня в 22:58
    Друг Кевин мог поработать и по-лучше,а то как то себя вёл робко.
    Вот это номер
    Вот это номер
    сегодня в 22:57
    Вот что значит здоровая конкуренция. В Ливерпуле отличная обстановка. У Оливера появился конкурент за место в основном составе. Отлично отработал Фрэнд Кевин.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    сегодня в 22:56
    назвать мората деревом - это комплимент.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Ноющий Барсук (раскрыть)
    сегодня в 22:54, ред.
    ждём когда конину специей приправят,что бы вкусней была. ЧАВОТО рыба уже поднадоела,хочется мясца жилистого.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 22:54
    Не деревянным, а медленным типа как Фирмино. К деревянным относятся Мората, Яквинта
    Ноющий Барсук
    Ноющий Барсук
    сегодня в 22:54
    Поздравляю с отскоком наших мерсисайдских братьев.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Hoyar (раскрыть)
    сегодня в 22:53
    как же нуль в створ.когда Мората Три забил?... ахаха!
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ Hoyar (раскрыть)
    сегодня в 22:52
    Отходить будете вы, когда Аталанта и Аякс оставят ливепуль за бортом ЛЧ. Аха-ха)
    Об остальном поговорим, когда Юве будет в оптимальном составе. Против резерва и Куман Лев Толстой. Аха-ха)
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    сегодня в 22:49
    Всех Красных с тяжелой победой! 3 матч подряд отнимают голы, но в последних двух Ливерпуль все равно побеждает, дальше тяжелые 3 матча, с Аталантой, Сити и Лестер Сити. Диого Жота просто монстр, отличного парня подписали.
    Hoyar
    Hoyar ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    сегодня в 22:49
    Отошёл от 0:2 в Турине, 0 в створ.ГыГы
    Hoyar
    Hoyar
    сегодня в 22:48
    С выходом Жоты, Шакири просто втоптали в штрафную ВХЮ. Жота - классный трансфер, игрок который свободно, без потери качества меняет кого-то из троицы МФС
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ матос (раскрыть)
    сегодня в 22:47
    Какая команда, такой и тренер. Аха-ха)
    Не напрасно ведь у интера и прозвище соответствующее)
    Рыдающий скаузер
    Рыдающий скаузер ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 22:44
    Жоталду Подставлялду)
    Рыдающий скаузер
    Рыдающий скаузер
    сегодня в 22:44
    Отскочили и слава Богу. Всех наших с отскоком. Теперь бы с Аталантой проскочить и будет прекрасно.
    juvenale
    juvenale ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    сегодня в 22:42, ред.
    кейт деревянным был,хотя и работосбособный...а жота просто ноги неплохо подставляет🎃🎃🎃
    Полыхает Мерсисайд
    Полыхает Мерсисайд
    сегодня в 22:40
    Не поверите, но после того как молотобойцы открыли счёт, я точно знал, что пенальти в их ворота это дело времени.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 22:40
    Жота напоминает Дирка Кёйта
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ ilyafrom (раскрыть)
    сегодня в 22:39
    Левый пенальти был забит левой ногой.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 22:37
    Диего засунул в Жо./-п-/у, туринский рыбий глаз.
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 22:36
    снова пенка и салах
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 22:36, ред.
    Приятно видеть в комментариях туринских специалистов по левым «пенкам», переживающих за Ливерпуль гораздо сильнее, чем за клуб, которому английская команда подарила свои цвета формы дабы они не играли в розовом. И их любовь к Ливерпулю можно понять - всё-таки победитель ЛЧ, чемпион сильней лиги планеты, лучший тренер мира опять же в этом клубе. Конечно, это всё намного интереснее, чем кубок Интертото-1999 видеть последним трофеем на запылившейся полке клубного музея.
    С победой Ливерпуля вас, туринские почитатели АПЛ!
    ЮHBА
    ЮHBА ответ aNOOBis (раскрыть)
    сегодня в 22:35
    Было жаль когда упустили Вернера, щас напротив рад, по-другому Жоту вряд ли увидели бы в Ливерпуле.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Klaus-S (раскрыть)
    сегодня в 22:35
    Да, брось ты, он тупо вратарю мешал подняться, находясь во вратарской. Не жадничай ;-)
    матос
    матос
    сегодня в 22:35
    Молодчики Ливерпуль , с победой вас! И тренер у вас отличный не то что у нас 11
    Kirgudu
    Kirgudu
    сегодня в 22:34, ред.
    Пендалистов опять за ухи вытянули. Косматого судьи на Золотую бутсу тянут.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 22:34
    Хватит и Ростов
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