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2 : 1
завершен
сегодня, 20:30
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Стадион Энфилд Роуд
|10’
|0:1
|Форнальс Пабло
|Салах Мохамед
|1:1(П)
|42’
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Жота Диого
ассистент Шакири Джердан
|2:1
|85’
|49’
|Райс Деклан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Шакири Джердан
|Джонс Кертис
|70’
|Жота Диого
|Фирмино Роберто
|70’
|74’
|Ярмоленко Андрей
|Аллер Себастьен
|88’
|Лансини Мануэль
|Масуаку Артур
|89’
|Бенрахма Мохамед
|Боуэн Джаррод
|Милнер Джеймс
|Салах Мохамед
|90’
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|9
|Удары по воротам
|4
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|5
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|14
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|1
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|0
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|72%
|Владение мячом
|28%
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|2
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|1
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Блин, это реально весело. Правда, не главному герою только, гы-гы)
Блин, это реально весело. Правда, не главному герою только, гы-гы)
Об остальном поговорим, когда Юве будет в оптимальном составе. Против резерва и Куман Лев Толстой. Аха-ха)
Об остальном поговорим, когда Юве будет в оптимальном составе. Против резерва и Куман Лев Толстой. Аха-ха)
Не напрасно ведь у интера и прозвище соответствующее)
Не напрасно ведь у интера и прозвище соответствующее)
С победой Ливерпуля вас, туринские почитатели АПЛ!
С победой Ливерпуля вас, туринские почитатели АПЛ!