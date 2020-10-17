|Хоффенхайм
|0:1
|Боруссия
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0 : 1
завершен
17 октября 2020, 16:30
суббота
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Стадион Рейн-Некар Арена
|76’
|0:1
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Ройс Марко
ассистент Холанд Эрлинг
|Пош Штефан
|58’
|90’
|Рейна Джованни
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|21’
|Дилейни Томас
|Пищек Лукаш
|Баумгартнер Кристоф
|Бельфодиль Исхак
|60’
|Ларсен Якоб
|Гачинович Мийят
|60’
|64’
|Ройс Марко
|Санчо Джейдон
|64’
|Холанд Эрлинг
|Брандт Юлиан
|75’
|Геррейру Рафаэль
|Менье Тома
|75’
|Беллингхэм Джуд
|Дахуд Махмуд
|Даббур Мунас
|Бебу Ихлас
|79’
|Сессеньон Райан
|Сков Роберт
|79’
|Гриллитш Флориан
|Пош Штефан
|79’
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|9
|Удары по воротам
|15
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|3
|Удары в створ
|5
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|14
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|3
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|3
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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Надеюсь, что Реал купит его летом!!!
Надеюсь, что Реал купит его летом!!!