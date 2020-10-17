В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 32 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 27 Алаба Давид Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 91 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 4 Зюле Никлас Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 95 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

З 5 Павар Бенжамен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 21 Эрнандес Люка Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 10 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 89

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 4 Перехваты: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 65

П 24 Толиссо Корентен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 4 Красные карточки: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 76

П 7 Гнабри Серж Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 65

П 29 Коман Кингсли Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 86

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 6 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 86

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 17 Боатенг Джером

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов заработано: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 1

З 20 Сарр Буна

П 11 Коста Дуглас Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 25

П 8 Мартинес Хави Ударов всего: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 25

П 42 Мусиала Джамал Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 4

П 22 Рока Марк