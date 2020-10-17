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1 : 4
завершен
17 октября 2020, 19:30
суббота
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Стадион Шуко Арена
|8’
|0:1
|Мюллер Томас
|26’
|0:2
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Левандовски Роберт
ассистент Горецка Леон
|45+1’
|0:3
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Левандовски Роберт
ассистент Мюллер Томас
|51’
|0:4
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Мюллер Томас
ассистент Левандовски Роберт
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Доан Ритсу
ассистент Клос Фабиан
|1:4
|58’
|Де Медина Натан
|73’
|76’
|Толиссо Корентен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Коста Дуглас
|Гнабри Серж
|65’
|Мартинес Хави
|Горецка Леон
|Ябо Райнхольд
|Гебауэр Кристиан
|70’
|Шипплок Свен
|Кунце Фабиан
|70’
|Берендт Брайан
|Де Медина Натан
|83’
|86’
|Чупо-Мотинг Эрик
|Левандовски Роберт
|86’
|Мусиала Джамал
|Коман Кингсли
|Сеуферт Нильс
|Доан Ритсу
|90’
|Эдмундссон Йоан
|Хартель Марсель
|90’
|90’
|Дэвис Альфонсо
|Эрнандес Люка
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|11
|Удары по воротам
|17
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|5
|Удары в створ
|9
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|6
|Фолы
|6
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|6
|Угловые
|10
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|2
|Офсайды
|2
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|33%
|Владение мячом
|67%
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|5
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|0
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|0
|Удаления
|1
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Если ему не дадут ЗМ в этом году, то дальше навсегда можно отменит эту награду!
Баварию с победой!
Если ему не дадут ЗМ в этом году, то дальше навсегда можно отменит эту награду!
Баварию с победой!