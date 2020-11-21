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2 : 5
завершен
вчера, 22:30
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Стадион Олимпиаштадион
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Кунья Матеус
ассистент Люкебакио Доди
|1:0
|33’
|47’
|1:1
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Холанд Эрлинг
ассистент Джан Эмре
|49’
|1:2
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Холанд Эрлинг
ассистент Брандт Юлиан
|62’
|1:3
|Холанд Эрлинг
|70’
|1:4
|Геррейру Рафаэль
|Кунья Матеус
|2:4(П)
|79’
|79’
|2:5
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Холанд Эрлинг
ассистент Беллингхэм Джуд
|10’
|Геррейру Рафаэль
|Кунья Матеус
|61’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Беллингхэм Джуд
|Дахуд Махмуд
|Левен Эдуард
|Дарида Владимир
|76’
|Нганкам Йессик
|Пёнтек Кшиштоф
|76’
|Леки Мэтью
|Люкебакио Доди
|76’
|76’
|Пищек Лукаш
|Джан Эмре
|77’
|Рейна Джованни
|Ройс Марко
|Миттельштедт Максимилиан
|Пекарик Петер
|85’
|Зеефуик Дейвайсио
|Платтенхардт Марвин
|85’
|85’
|Шульц Нико
|Геррейру Рафаэль
|85’
|Мукоко Юссуфа
|Холанд Эрлинг
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|9
|Удары по воротам
|16
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|3
|Удары в створ
|8
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|13
|Фолы
|17
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|4
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|1
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|3
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|1
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