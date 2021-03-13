В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 18 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 17 Боатенг Джером Фолов совершено: 2 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 91 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 84

З 5 Павар Бенжамен Отборы: 5 Всего навесов: 4 Перехваты: 4 Пасы: 73 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

З 21 Эрнандес Люка Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 86 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Пасы: 88 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 79

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 79

П 29 Коман Кингсли Офсайды: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 79

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 7 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 79

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 2 Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 4 Зюле Никлас

З 20 Сарр Буна Офсайды: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 10

П 28 Дантас Тиаго

П 8 Мартинес Хави

П 42 Мусиала Джамал Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 11

П 22 Рока Марк Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 11

Н 10 Сане Лерой Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 11