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1 : 3
завершен
вчера, 17:30
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Стадион Везерстадион
|22’
|0:1
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Горецка Леон
ассистент Мюллер Томас
|35’
|0:2
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Гнабри Серж
ассистент Мюллер Томас
|67’
|0:3
|Левандовски Роберт
|Фуллкруг Никлас
|1:3
|86’
|Саржент Джошуа
|70’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фуллкруг Никлас
|Эггештайн Максимилиан
|63’
|Агу Феликс
|Гебре Селасси Теодор
|63’
|Биттенкурт Леонардо
|Шмид Романо
|63’
|Велькович Милош
|Мохвальд Кевин
|76’
|79’
|Мусиала Джамал
|Коман Кингсли
|79’
|Чупо-Мотинг Эрик
|Левандовски Роберт
|79’
|Рока Марк
|Киммих Йозуа
|79’
|Сане Лерой
|Гнабри Серж
|84’
|Сарр Буна
|Дэвис Альфонсо
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|8
|Удары по воротам
|20
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|4
|Удары в створ
|6
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|5
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|8
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|3
|Офсайды
|7
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|3
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|0
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