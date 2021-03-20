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2 : 2
завершен
20 марта 2021, 17:30
суббота
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Стадион Рейн Энерги
|3’
|0:1
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Холанд Эрлинг
ассистент Джан Эмре
|Дуда Ондрей
|1:1(П)
|35’
|Якобс Исмаил
|2:1
|65’
|90’
|2:2
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Холанд Эрлинг
ассистент Кнауфф Ансгар
|34’
|Беллингхэм Джуд
|Якобс Исмаил
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Мукоко Юссуфа
|Брандт Юлиан
|66’
|Рейньер
|Рейна Джованни
|81’
|Кнауфф Ансгар
|Менье Тома
|Шмитц Бенно
|Эхизибуэ Кингсли
|82’
|Реджбекай Элвис
|Хектор Йонас
|82’
|Тильманн Ян
|Вольф Мариус
|87’
|88’
|Аканджи Мануэль
|Дахуд Махмуд
|Озкан Салих
|Дуда Ондрей
|90’
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|10
|Удары по воротам
|13
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|2
|Удары в створ
|4
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|4
|Фолы
|12
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|5
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|2
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|2
|Cэйвы
|0
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|1
|Предупреждения
|1
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