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Кёльн - Боруссия
Бавария - Штутгарт
Айнтрахт - Унион
Вердер - Вольфсбург
Шальке-04 - Боруссия

Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн против Боруссия

Ставки на футбольные матчи
 
35' (1:1) Дуда Ондрей (18)
 
65' (2:1) Якобс Исмаил (8)
 
2
82' Эхизибуэ Кингсли (19) уходит с поля, Шмитц Бенно (2) вышел на поле
82' Хектор Йонас (14) уходит с поля, Реджбекай Элвис (20) вышел на поле
 
87' Вольф Мариус (31) уходит с поля, Тильманн Ян (29) вышел на поле
 
2
90' Дуда Ондрей (18) уходит с поля, Озкан Салих (21) вышел на поле
90+2' Якобс Исмаил (8)
 
3' (0:1) Холанд Эрлинг (9) (Джан Эмре (23))
 
34' Беллингхэм Джуд (22)
 
46' Брандт Юлиан (19) уходит с поля, Мукоко Юссуфа (18) вышел на поле
 
66' Рейна Джованни (32) уходит с поля, Рейньер (20) вышел на поле
 
81' Менье Тома (24) уходит с поля, Кнауфф Ансгар (36) вышел на поле
 
88' Дахуд Махмуд (8) уходит с поля, Аканджи Мануэль (16) вышел на поле
 
90' (2:2) Холанд Эрлинг (9) (Кнауфф Ансгар (36))
Голы
3’ 0:1 Холанд Эрлинг
ассистент Джан Эмре
Дуда Ондрей 1:1(П) 35’
Якобс Исмаил 2:1 65’
90’ 2:2 Холанд Эрлинг
ассистент Кнауфф Ансгар
Наказания
34’ Беллингхэм Джуд
Якобс Исмаил 90+2’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Мукоко Юссуфа Брандт Юлиан
66’ Рейньер Рейна Джованни
81’ Кнауфф Ансгар Менье Тома
Шмитц Бенно Эхизибуэ Кингсли 82’
Реджбекай Элвис Хектор Йонас 82’
Тильманн Ян Вольф Мариус 87’
88’ Аканджи Мануэль Дахуд Махмуд
Озкан Салих Дуда Ондрей 90’
Статистика
 10 Удары по воротам 13
2 Удары в створ 4
4 Фолы 12
5 Угловые 2
2 Офсайды 2
43% Владение мячом 57%
2 Cэйвы 0
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
21 марта в 21:03
Мне кажется, или этот Холанд в каждом матче по 2 гола забивает? Каждый раз, как слышу о нём, так пишут, что там то там его голы
goalaktika
goalaktika
20 марта в 22:48
Всё набивает и набивает ценник
Crooclin
Crooclin
20 марта в 22:08
Страшно представить что будет с Холландом лет через пять, годам к 25ти. 2, 3 Золотых Мяча?
Альфамен
Альфамен
20 марта в 21:43
Ещё раз подтверждается,Боруссия самая слабая команда из прошедших в 1/4 финала ЛЧ.Как всегда МС повезло с жеребьёвкой.
witynchik
witynchik
20 марта в 20:49
Если он не сбавит обороты,его заберут
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 марта в 20:18
Холланда их штампует
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
20 марта в 19:35
Эрлинг Холланд забивает много, а команда все равно пропускает не меньше. Однако тенденция.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 марта в 19:34
БД теряет очки
Мысыктар
Мысыктар
20 марта в 19:28
Холанд это вообще жесть) кому ты достанешься.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
20 марта в 19:28
Дортмунд нулевой и Холанд не поможет. Надеюсь против Манчестера не будет ноль семь.
Мысыктар
Мысыктар
20 марта в 19:12
боюсь представить что сделает МС с таким БД.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
20 марта в 15:03, ред.
Дортмунд будет бороться за Лигу чемпионов. Если не побеждать в таких матчах, тогда можно не претендовать на тройку призеров. Победа Дортмунда.
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