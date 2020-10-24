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2 : 0
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
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Льоренте Маркос
ассистент Эрмосо Марио
|1:0
|46’
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Суарес Луис
ассистент Лоди Ренан
|2:0
|90+1’
|Суарес Луис
|41’
|Коке
|50’
|74’
|Монтойя Мартин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эррера Эктор
|Лемар Тома
|46’
|Карраско Янник
|Торрейра Лукас
|46’
|Фелиш Жоау
|Корреа Анхель
|57’
|65’
|Морон Лоренцо
|Карвалью Вильям
|65’
|Хоакин
|Тельо Кристиан
|Лоди Ренан
|Эрмосо Марио
|77’
|80’
|Борха Иглесиас
|Санабрия Антонио
|80’
|Руис Виктор
|Родригес Гвидо
|Витоло
|Карраско Янник
|84’
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|13
|Удары по воротам
|12
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|6
|Удары в створ
|3
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|19
|Фолы
|12
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|8
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|1
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|3
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|0
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|0
|Удаления
|1
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Не то, что было при Антонио Адане!
Не то, что было при Антонио Адане!
Надеюсь, что скоро перейдёт в какой-нибудь топ-клуб.
Барса не в счёт.
Надеюсь, что скоро перейдёт в какой-нибудь топ-клуб.
Барса не в счёт.
Льоренте, мадридский игрок, ушёл от барселонского Монтойя, как от какого-то пацана и забил с острого угла!
Льоренте, мадридский игрок, ушёл от барселонского Монтойя, как от какого-то пацана и забил с острого угла!
Но их физическая форма большие сомнения вызывает!
Но их физическая форма большие сомнения вызывает!