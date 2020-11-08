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Валенсия - Реал
Хетафе - Вильярреал
Реал Сосьедад - Гранада
Леванте - Алавес
Вальядолид - Атлетик

Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия против Реал

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    Голы
    23’ 0:1 Бензема Карим
    ассистент Марсело
    Солер Карлос 1:1(П) 35’
    Варан Рафаэль 2:1(А) 43’
    Солер Карлос 3:1(П) 54’
    Солер Карлос 4:1(П) 63’
    Наказания
    Солер Карлос 41’
    52’ Марсело
    62’ Рамос Серхио
    Гильямон Уго 84’
    Хауме 86’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    64’ Эдегор Мартин Винисиус Жуниор
    64’ Родриго Асенсио Марко
    76’ Диас Мариано Бензема Карим
    76’ Кроос Тони Вальверде Федерико
    Тони Лато Черышев Денис 77’
    Гамейро Кевин Ли Канджин 81’
    83’ Йович Лука Иско
    Собрино Рубен Гомес Максимилиано 87’
    Хасон Муса Юнус 87’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 16
    		4 Удары в створ 6
    		13 Фолы 14
    		1 Угловые 8
    		0 Офсайды 1
    		35% Владение мячом 65%
    		5 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    ESPANOL
    ESPANOL
    сегодня в 02:59
    Предлагаю Реалу заявиться в чемпионат по волейболу. Уж очень хорошо получается руками с мячем обращаться...
    ESPANOL
    ESPANOL
    сегодня в 02:46
    Ну вот, и на улице Реала праздник! А то вам бы только над другими потешаться...
    Belgie2009
    Belgie2009 ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 02:41, ред.
    У нищих есть Перес, который может позволить себе купить всю Каталонию, и расформировать Эвребазукштарклону гы гы)
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 02:38
    😂😂😂
    Три пенальти в ворота Реала!!
    Теперь я видел все!
    рус фан
    рус фан
    сегодня в 02:34, ред.
    Этот матч просто не день Реала, автогол и три пенальти, при том что первыйм в матче гол Бенза был хороший, но потм все посыпалось хотя Валенсия не сильно то много насоздовала с игры, руки всех игроков Реала не укоротить. Черышев кстати понравился боролся самоотверженно с игроками в розовой форме. Дурацкое поражение Реала в этом матче смешно и не особо логично.
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:09
    да уж, так позорно Реал давно не играл, Зидану есть над чем подумать
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 02:04
    Завязывал бы ты с этим,ну правда
    Ты ещё с транспарантом выйди с надписью "Роналду плохой футболист,а Месси хороший!"
    Иван Пойлов
    Иван Пойлов
    сегодня в 01:45
    Вон Зидан из Реала
    Даже 2 гола не смогли забить, фуууу
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:40
    Реал превосходил Валенсию во всём, кроме самого важного пункта - голы!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Robert Petrov 1 (раскрыть)
    сегодня в 01:23
    Дзюба ведь показал, как играть рукой!😂😂
    Twisted
    Twisted
    сегодня в 01:23
    Них.. себе
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Belgie2009 (раскрыть)
    сегодня в 01:23
    🤣🤣🤣🔥
    Belgie2009
    Belgie2009 ответ Robert Petrov 1 (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    Реал играл как в 2009 Барселона против Челси) просто не было Эвреби, так бы избежали пенальти)
    Robert Petrov 1
    Robert Petrov 1
    сегодня в 01:19
    Реал играл в волейбол ??
    eleven LC
    eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:15
    Да спорить не буду,Зидан тоже виноват в этом пораженье,Марсело вообще сейчас играть не должен он не в форме
    А без топового Каземиро,и правда Реал не тот
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 01:14
    3 пенальти и автогол, теперь я видел всё!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Oplot (раскрыть)
    сегодня в 01:13
    А я не отрицаю то, что сегодня пенальти чистые были!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:11
    С Барселоной и Интером ещё играл Каземиро! Самый важный игрок Реала! Да и Марсело с Иско тоже вообще никакие! Почему Зидан не выпускает тех игроков, которые полны мотивацией? Мариано, Йович, Родриго и т.д., я думаю норм заиграют, если дать им больше времени.
    vastudio
    vastudio ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 01:09
    Ну я это предвидел, Зидан уже во Франции?)))
    Oplot
    Oplot ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:09
    Мне кажется к ВАР у тебя как раз таки и не должно быть вопросов
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ DEIVID 2 (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    Что-то они непонятные вещи творят.
    В блок "лучший комментарий" тоже ставят непонятно за что. Удаляют коммент непонятно за что. Флуд ставят!
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:07, ред.
    В моём лексиконе нет цензурных слов что бы обьяснить игру Реала сегодня,могу сказать две вещи
    Я даже не представляю какой бы хай поднялся здесь если бы Реалу дали три пенальти,да ещё и дали один перебить,тоест по факту четыре пенальти
    И я попрежнему уверен что у Реала нет мотивации,вспомните матчи с Барсой или Интером,когда надо то они могут побеждать и характер есть,а сегодня была Валенсия,как и Шахтёр и Кадас,с ними Реал решил что выиграет не напрягаясь!
    А мотивации у них ( игроков Реала) нет потому что летом будет большая закупка,всё к этому идёт,ведь этим летом никого не купили!
    Вообщем ничего страшного не произошло,Реал сам себе проиграл,хотя Валенсию с победой,они молодцы!
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    сегодня в 01:06
    Три пенальти и автогол.Такое иногда бывает.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 01:06
    Ни разу ещё в своей жизни не видел игру, когда команда не создала бы ни одного голевого момента, но при этом разгромила соперника.
    П.С. Варан постепенно превращается в серьёзного бомбардира, скоро Месси обгонит по количеству забитых мячей в ворота мадридского Реала.
    AznA
    AznA
    сегодня в 01:05
    ВСЕ СТАЛИ СВИДЕТЕЯМИ КАК РЕАЛ БЕССИЛЕН ПРОТИВ VAR ✊🤩
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Oplot (раскрыть)
    сегодня в 01:05
    Сказал болел Барсы, которой принадлежит рекорд по удалениям соперников и пенальти в чужие ворота за сезон!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    Не могу даже представить, в какую инстанцию они жалобу отправили бы! И какого из бывших арбитров подкупили бы, чтоб тот сказал, что пенальти в их ворота левые!))))
    Oplot
    Oplot
    сегодня в 01:03, ред.
    Все пенальти по делу!А еще должны вернуться те пендали и судейские произволы которые были нечестным образом засчитаны в пользу реала,а их много!И вернуться таким же образом,эти вообще не в счет,так как по делу и по правилам
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Но до рекорда Барсы ведь не дошёл по число красных карточек сопернику и пенальти в ворота соперников за один сезон!
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 01:01
    каталонцы уже конкурентов топят)))а теперь представьте три пеналя за матч в ворота Барселоны)))
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