В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 4 Спасений: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 5 Варан Рафаэль Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 12 Марсело Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 10 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 4 Рамос Серхио Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 15 Вальверде Федерико Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 76

З 17 Васкес Лукас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 22 Иско Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 83

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 11 Асенсио Марко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 64

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 76

П 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 64

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 23 Менди Ферлан

З 40 Сантос Серхио

П 8 Кроос Тони Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 14

П 21 Эдегор Мартин Всего навесов: 3 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 26

Н 24 Диас Мариано Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 14

Н 18 Йович Лука Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 13