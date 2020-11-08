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4 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Месталья
|23’
|0:1
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Бензема Карим
ассистент Марсело
|Солер Карлос
|1:1(П)
|35’
|Варан Рафаэль
|2:1(А)
|43’
|Солер Карлос
|3:1(П)
|54’
|Солер Карлос
|4:1(П)
|63’
|Солер Карлос
|41’
|52’
|Марсело
|62’
|Рамос Серхио
|Гильямон Уго
|84’
|Хауме
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Эдегор Мартин
|Винисиус Жуниор
|64’
|Родриго
|Асенсио Марко
|76’
|Диас Мариано
|Бензема Карим
|76’
|Кроос Тони
|Вальверде Федерико
|Тони Лато
|Черышев Денис
|77’
|Гамейро Кевин
|Ли Канджин
|81’
|83’
|Йович Лука
|Иско
|Собрино Рубен
|Гомес Максимилиано
|87’
|Хасон
|Муса Юнус
|87’
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|7
|Удары по воротам
|16
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|4
|Удары в створ
|6
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|13
|Фолы
|14
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|1
|Угловые
|8
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|0
|Офсайды
|1
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|5
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|2
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Три пенальти в ворота Реала!!
Теперь я видел все!
Три пенальти в ворота Реала!!
Теперь я видел все!
Ты ещё с транспарантом выйди с надписью "Роналду плохой футболист,а Месси хороший!"
Ты ещё с транспарантом выйди с надписью "Роналду плохой футболист,а Месси хороший!"
Даже 2 гола не смогли забить, фуууу
Даже 2 гола не смогли забить, фуууу
А без топового Каземиро,и правда Реал не тот
А без топового Каземиро,и правда Реал не тот
В блок "лучший комментарий" тоже ставят непонятно за что. Удаляют коммент непонятно за что. Флуд ставят!
В блок "лучший комментарий" тоже ставят непонятно за что. Удаляют коммент непонятно за что. Флуд ставят!
Я даже не представляю какой бы хай поднялся здесь если бы Реалу дали три пенальти,да ещё и дали один перебить,тоест по факту четыре пенальти
И я попрежнему уверен что у Реала нет мотивации,вспомните матчи с Барсой или Интером,когда надо то они могут побеждать и характер есть,а сегодня была Валенсия,как и Шахтёр и Кадас,с ними Реал решил что выиграет не напрягаясь!
А мотивации у них ( игроков Реала) нет потому что летом будет большая закупка,всё к этому идёт,ведь этим летом никого не купили!
Вообщем ничего страшного не произошло,Реал сам себе проиграл,хотя Валенсию с победой,они молодцы!
Я даже не представляю какой бы хай поднялся здесь если бы Реалу дали три пенальти,да ещё и дали один перебить,тоест по факту четыре пенальти
И я попрежнему уверен что у Реала нет мотивации,вспомните матчи с Барсой или Интером,когда надо то они могут побеждать и характер есть,а сегодня была Валенсия,как и Шахтёр и Кадас,с ними Реал решил что выиграет не напрягаясь!
А мотивации у них ( игроков Реала) нет потому что летом будет большая закупка,всё к этому идёт,ведь этим летом никого не купили!
Вообщем ничего страшного не произошло,Реал сам себе проиграл,хотя Валенсию с победой,они молодцы!
П.С. Варан постепенно превращается в серьёзного бомбардира, скоро Месси обгонит по количеству забитых мячей в ворота мадридского Реала.
П.С. Варан постепенно превращается в серьёзного бомбардира, скоро Месси обгонит по количеству забитых мячей в ворота мадридского Реала.