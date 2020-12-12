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0 : 1
завершен
сегодня, 18:15
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Стадион Колисео Алфонсо Перес
|81’
|0:1(А)
|Эчейта Хавьер
|Арамбарри Мауро
|36’
|40’
|Ракитич Иван
|45+1’
|Диего
|51’
|Видаль Алейш
|Унал Энес
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Торрес Оливер
|Ракитич Иван
|75’
|Де Йонг Люк
|Окампос Лукас
|Родригес Анхель
|Унал Энес
|83’
|84’
|Гудель Неманья
|Эн-Несери Юссеф
|84’
|Оскар
|Сусо
|Палаверса Анте
|Максимович Неманья
|87’
|Финн Джон
|Тимор
|87’
|Мольехо Виктор
|Кабако Эрик
|90+3’
|Портильо Франциско
|Арамбарри Мауро
|90+3’
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|8
|Удары по воротам
|8
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|1
|Удары в створ
|0
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|14
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|4
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|24%
|Владение мячом
|76%
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|0
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|3
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