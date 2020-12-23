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2 : 0
завершен
вчера, 21:45
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 1
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Каземиро
ассистент Асенсио Марко
|1:0
|57’
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Бензема Карим
ассистент Иско
|2:0
|90+4’
|Васкес Лукас
|17’
|27’
|Фулкье Димитри
|45+2’
|D. Martinez
|Карвахаль Даниэль
|81’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Асенсио Марко
|Родриго
|38’
|63’
|Суарес Луис Хавьер
|Этеки Ян
|63’
|Альберто Соро
|Кенеди
|73’
|Кини
|Фулкье Димитри
|74’
|Молина Хорхе
|Сольдадо Роберто
|Винисиус Жуниор
|Васкес Лукас
|78’
|Иско
|Вальверде Федерико
|78’
|84’
|Санчес Герман
|Вальехо Хесус
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|23
|Удары по воротам
|10
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|6
|Удары в створ
|1
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|13
|Фолы
|11
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|8
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|1
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|1
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|2
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