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Реал - Гранада
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Вильярреал - Атлетик
Хетафе - Сельта

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Гранада

Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 2:0 Логотип футбольный клуб Гранада Гранада
Реал
Гранада
2 : 0
завершен
вчера, 21:45
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Испания. Примера 2020/2021, 15 тур
Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 1
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.345.719.61
BetCity 1.30 6.00 10.00
Fonbet 1.33 5.50 9.50
Мелбет 1.31 5.86 10.20
Лига ставок 1.33 6.00 9.80
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    17' Васкес Лукас (17)
     
    38' Родриго (25) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
     
    57' (1:0) Каземиро (14) (Асенсио Марко (11))
     
    2
    78' Васкес Лукас (17) уходит с поля, Винисиус Жуниор (20) вышел на поле
    78' Вальверде Федерико (15) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
     
    81' Карвахаль Даниэль (2)
     
    90+4' (2:0) Бензема Карим (9) (Иско (22))
     
    27' Фулкье Димитри (2)
     
    45+2' D. Martinez
     
    2
    63' Этеки Ян (8) уходит с поля, Суарес Луис Хавьер (7) вышел на поле
    63' Кенеди (24) уходит с поля, Альберто Соро (26) вышел на поле
     
    73' Фулкье Димитри (2) уходит с поля, Кини (17) вышел на поле
     
    74' Сольдадо Роберто (9) уходит с поля, Молина Хорхе (23) вышел на поле
     
    84' Вальехо Хесус (20) уходит с поля, Санчес Герман (6) вышел на поле
    Голы
    Каземиро
    ассистент Асенсио Марко     		1:0 57’
    Бензема Карим
    ассистент Иско     		2:0 90+4’
    Наказания
    Васкес Лукас 17’
    27’ Фулкье Димитри
    45+2’ D. Martinez
    Карвахаль Даниэль 81’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Асенсио Марко Родриго 38’
    63’ Суарес Луис Хавьер Этеки Ян
    63’ Альберто Соро Кенеди
    73’ Кини Фулкье Димитри
    74’ Молина Хорхе Сольдадо Роберто
    Винисиус Жуниор Васкес Лукас 78’
    Иско Вальверде Федерико 78’
    84’ Санчес Герман Вальехо Хесус
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 10
    		6 Удары в створ 1
    		13 Фолы 11
    		8 Угловые 1
    		2 Офсайды 1
    		67% Владение мячом 33%
    		1 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Belgie2009
    Belgie2009
    сегодня в 00:07
    Варан-баран, ц.защитник нужен и чем быстрее тем лучше, ну и Мбапе с Брейне)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:06
    С победой, лучший клуб в истории футбола!!! Рад, что Асенсио и Вальверде понемножку возвращаются. Марко Асенсио хоть сам и не забил, но играл достойно. И плюс голевую передачу в итоге отдала на победный. Лучшим игроком матча стал. Каземиро забил очень важный гол. Играл достойно. Короче говоря, Каземиро- мозг команды! Но а вот Бензема есть Бензема! Так же, стоит выделить Васкеса с флангами. Ну а что касается Гранады, то они как обычно оооочень сильный бою дали!
    feris1
    feris1
    сегодня в 00:03
    Реал с победой!
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 23:53
    Всех болельщиков Реала с победой! Команда вовремя сплотилась, и снова встала на победные рельсы! Ну а Бенз красава, напоминает себя образца выступлений за Лион.
    Удачи в борьбе за чемпионство в Ла Лиге
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 23:47
    Тяжело Кроосу без Модрича., но дежурные 3очка в копилку. С победой!
    NOVA
    NOVA
    вчера в 23:47
    ну на нервах конечно!! но победили и это главное и кстати уже с любимым счетом в 2 мяча!!
    Сантус
    Сантус
    вчера в 23:47, ред.
    Если смотреть на счёт,всё вроде хорошо...но по игре-сегодня всё было плохо.Ужасно много брака в передачах.Варана просто в психушку надо.Расклеелся как мокрощёлка...Повезло сегодня как впрочем и в двух играх перед этим.Когда то фарт закончится...Победа,но с привкусом надвигающихся проблем.Реал раскусили,если не научатся выходить из под прессинга будет туго...
    RoArt
    RoArt
    вчера в 23:46
    Ребята всех с победой!
    Вроде всего лишь Гранада, а что-то было нервно!
    Родриго здоровья!
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 23:45
    Шестая победа подряд это уже похоже на Реал Мадрид
    И Карим без гола не ушёл
    Хороший был день!
    Hamman
    Hamman
    вчера в 23:45
    Реал с победой!
    Родриго здоровья!
    NGYRZ
    NGYRZ
    вчера в 23:42
    Кариииим Бенземааааа 2-0! Пожарные выехали каталонию!

    Рад за Иско, ассист на нем, но он конечно сильно сдал.

    Поздравляю всех сливочных!
    NGYRZ
    NGYRZ
    вчера в 23:28
    Лучше выиграть 5 раз по 1-0, чем 1 раз 5-0!

    Замена Зидана сыграла! Каземиро с голешником.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    вчера в 23:02
    Хорооош Асенсио! Каз вколотил четко )
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    вчера в 22:59
    Варан регрессирует на глазах просто. Кажется, что его время закончится в Реале раньше, чем Рамоса
    NGYRZ
    NGYRZ
    вчера в 22:39
    Надо дожать Гранаду. Победа сегодня нужна очень сильно.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    вчера в 22:35
    Жаль Родриго, надолго вылетел видать
    Agamaga
    Agamaga
    вчера в 22:07
    П2
    Voron392
    Voron392
    вчера в 21:37
    реал
    1bear
    1bear
    вчера в 21:35
    победа хозяев
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 20:44
    Победа лучшего клуба в истории футбола! Мадридский клуб в хорошем настроении подходит к этой игре, после уверенной победы над Эйбаром, и великолепной игры от Бензема, Модрича и Рамоса. Зинедин Зидан всё таки сумел вернуть команду в нужные русла, после продолжительного спада как в физической форме, так и в игре. Модрич, Бензема и Рамос как будто переживают вторую молодость. Гранада хороша на данном этапе сезона. Если выиграть сегодня, то они попадают в еврокубковую зону, и догонят Барселону. Так что, возможно, будет битва серьёзная. Успехов и победы Реалу!!!
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 18:17
    Удачи Гранада!
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 16:25
    Подопечные Зинедина Зидана на выходных гостили на поле «Эйбара», где одержали победу, но понервничать всё же пришлось: в концовке баски вполне могли уйти от поражения, но в дело вмешался Серхио Рамос. После сенсационного домашнего поражения от «Алавеса» «Королевский клуб» одержал три победы подряд и дал понять, что готов сражаться с «Атлетико» за чемпионство до самого конца.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 01:16
    Реал Мадрид = П.1.
    eleven LC
    eleven LC
    22 декабря в 15:30
    Судя по последним матчам Реала,и учитывая соперника
    Здесь 3:0
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