В 1 Куртуа Тибо Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 5 Варан Рафаэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Выносы: 4 Пасы: 55 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 2 Карвахаль Даниэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 23 Менди Ферлан Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 4 Рамос Серхио Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

П 15 Вальверде Федерико Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 78

Н 17 Васкес Лукас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 78

П 14 Каземиро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 8 Кроос Тони Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Пасы: 77 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Н 25 Родриго Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 38

Запасные игроки

В 13 Лунин Андрей

З 12 Марсело

З 3 Милитао Эдер

З 6 Начо

З 19 Одриосола Альваро

П 22 Иско Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 12

П 21 Эдегор Мартин

Н 7 Азар Эден

Н 11 Асенсио Марко Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 52

Н 20 Винисиус Жуниор Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 12

Н 24 Диас Мариано