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1 : 0
завершен
21 марта 2021, 20:30
воскресенье
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 1
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Суарес Луис
ассистент Триппьер Киран
|1:0
|54’
|33’
|Хота
|Карраско Янник
|76’
|Савич Стефан
|85’
|88’
|Батталья Родриго Андрес
|Коке
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Луис Риоха
|Мендес Эдгар
|70’
|Родригес Альберто
|Лагуардия Виктор
|70’
|Махмуд Адбаллахи
|Хота
|Эррера Эктор
|Лемар Тома
|74’
|Ньигес Сауль
|Корреа Анхель
|74’
|80’
|Сайнс Борха
|Понс Пере
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|8
|Удары по воротам
|9
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|4
|Удары в створ
|3
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|17
|Фолы
|12
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|5
|Угловые
|5
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|5
|Офсайды
|1
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|3
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|2
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