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2 : 3
завершен
02 мая 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 164 - 487
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 25.4 - 27.2
Средний рост: 180.5 - 180.4
Легионеров: 7 - 6
Схемы: 5-3-2 - 3-1-4-2
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Стадион Месталья
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:55
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Паулиста Габриэль
ассистент Солер Карлос
|1:0
|50’
|57’
|1:1
|Месси Лионель
|63’
|1:2
|Гризманн Антуан
|69’
|1:3
|Месси Лионель
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Солер Карлос
ассистент Олива Кристиан
|2:3
|83’
|Рачич Урош
|35’
|Тони Лато
|56’
|65’
|Тер Штеген Марк-Андре
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Диахаби Муктар
|Тони Лато
|64’
|75’
|Мориба Илайш
|Педри
|75’
|Роберто Серхи
|Дест Сержиньо
|Олива Кристиан
|Рачич Урош
|79’
|Гамейро Кевин
|Гильямон Уго
|79’
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|9
|Удары по воротам
|14
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|4
|Удары в створ
|7
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|12
|Фолы
|14
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|2
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|1
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|31%
|Владение мячом
|69%
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|3
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|1
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А начинали с 13-го места. Костяк правда старый, нужно половину команды менять, может быть и тренера.
А начинали с 13-го места. Костяк правда старый, нужно половину команды менять, может быть и тренера.
И конечно нужен новый тренер с видением, не знаю Хави не Хави, но тренер с идеями. Может быть даже Моур был бы неплохим вариантом, но уж точно не Куман, который не может поменять рисунок игры команды при неудачно складывающемся матче( но тут скорее всего и авторитет Месси играет роль, поэтому новому тренеру надо будет решать проблему Месси)
И конечно нужен новый тренер с видением, не знаю Хави не Хави, но тренер с идеями. Может быть даже Моур был бы неплохим вариантом, но уж точно не Куман, который не может поменять рисунок игры команды при неудачно складывающемся матче( но тут скорее всего и авторитет Месси играет роль, поэтому новому тренеру надо будет решать проблему Месси)
Имхо Куман - не тот тренер, который нужен Барсе, не мотиватор, да и не тактик. И от Лени избавляться нужно как можно раньше
Имхо Куман - не тот тренер, который нужен Барсе, не мотиватор, да и не тактик. И от Лени избавляться нужно как можно раньше
Повезло, что сегодня забили больше, чем соперник.
Пенальти бить так и не научились..
Повезло, что сегодня забили больше, чем соперник.
Пенальти бить так и не научились..