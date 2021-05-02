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Валенсия - Барселона
Вальядолид - Бетис
Вильярреал - Хетафе
Гранада - Кадис

Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия против Барселона

Валенсия Логотип футбольный клуб Валенсия 2:3 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
Валенсия
2 : 3
завершен
02 мая 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 164 - 487
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 25.4 - 27.2
Средний рост: 180.5 - 180.4
Легионеров: 7 - 6
Схемы: 5-3-2 - 3-1-4-2
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Барселона
Испания. Примера 2020/2021, 34 тур
Стадион Месталья
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.895.781.38
Лига Ставок 8.40 6.00 1.32
Фонбет Live! 6.70 5.05 1.42
Мелбет 8.59 6.52 1.32
1XBET 2.76 13.50 1.55
BetBoom 8.93 5.89 1.30
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    35' Рачич Урош (19)
     
    50' (1:0) Паулиста Габриэль (5) (Солер Карлос (8))
     
    56' Тони Лато (3)
     
    64' Тони Лато (3) уходит с поля, Диахаби Муктар (12) вышел на поле
     
    2
    79' Рачич Урош (19) уходит с поля, Олива Кристиан (10) вышел на поле
    79' Гильямон Уго (15) уходит с поля, Гамейро Кевин (9) вышел на поле
     
    83' (2:3) Солер Карлос (8) (Олива Кристиан (10))
     
    2
    57' (1:0) Нереализованный пенальти Месси Лионель (10)
    57' (1:1) Месси Лионель (10)
     
    63' (1:2) Гризманн Антуан (7)
     
    65' Тер Штеген Марк-Андре (1)
     
    69' (1:3) Месси Лионель (10)
     
    2
    75' Педри (16) уходит с поля, Мориба Илайш (27) вышел на поле
    75' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Роберто Серхи (20) вышел на поле
    Голы
    Паулиста Габриэль
    ассистент Солер Карлос     		1:0 50’
    57’ 1:1 Месси Лионель
    63’ 1:2 Гризманн Антуан
    69’ 1:3 Месси Лионель
    Солер Карлос
    ассистент Олива Кристиан     		2:3 83’
    Наказания
    Рачич Урош 35’
    Тони Лато 56’
    65’ Тер Штеген Марк-Андре
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Диахаби Муктар Тони Лато 64’
    75’ Мориба Илайш Педри
    75’ Роберто Серхи Дест Сержиньо
    Олива Кристиан Рачич Урош 79’
    Гамейро Кевин Гильямон Уго 79’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 14
    		4 Удары в створ 7
    		12 Фолы 14
    		2 Угловые 1
    		3 Офсайды 1
    		31% Владение мячом 69%
    		3 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Loko best (раскрыть)
    03 мая в 14:28
    Барса была в ж...., и о чемпионстве разговоров не было.
    NOVA
    NOVA
    03 мая в 13:46
    опять халява!! валя должна была хотя бы одно очко взять!!
    ESPANOL
    ESPANOL
    03 мая в 13:29
    Продолжаю утверждать, что Барса в чемпионской гонке Вопреки и Благодаря, одновременно! Ну никак не дотягивает она до титула чемпиона Испании с таким составом и с такой игрой. Вопреки, потому что нет защиты абсолютно, бездарные исполнители в полузащите и в нападении, состав, на 80 процентов требует обновления, ну и тренер для Барселоны явно мелковат по всем показателям. А Благодаря, я думаю, вы сами догадаетесь кому. Я назову двоих, Месси и Тер Штеген. Если бы не они, трудно даже представить на каком месте тащился этот еврохлам с Гризманом, Дембеле, Бускетсом, Педри, Дестом, Альбой и дальше по списку. Я не знаю, чем так восхищает многих Педри? В последних играх это баласт. Из всего состава я бы оставил Лео, Де Йонга, Пике, Фати и вратаря, остальных продавать. Они стали ленивыми и сонными и все ждут одного, Месси выручит. В Реале вся команда отрабатывает оба тайма и видно, что сачков нет, все стараются, в Барселоне же какое то сонное царство с катанием мяча поперек назад. Иногда кажется, что они в замедленной сьемке учавствуют и вот вот начнут укладываться спать. Хорошо, что додавили после незабитого пенальти, а если бы не забили, то и эту игру слили. После игры с Гранадой я даже подумал, что многие игроки Барсы поставили деньги на тотализаторе и нехило пополнили свои доходы, настолько откровенно безвольно сплавили игру. Единственным лучем света в этом безобразии остается Месси, который бьется до конца.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    03 мая в 10:29
    Силессен красавчик, не берущееся брал!!!
    David Young
    David Young ответ galem72 (раскрыть)
    03 мая в 09:54
    Как по мне в испанской высшей лиге гегемона в чистом смысле давно нет, хотя и есть ряд команд традиционно претендующих на чемпионство, которое им, почти всегда, и достается, их всего три. Но, наверное, это вы сказали с иронией.
    galem72
    galem72
    03 мая в 09:51
    Красота! Главное, мадридского гегемона не отпускать. ))
    112910415
    112910415
    03 мая в 08:36
    шансы опять есть
    Loko best
    Loko best ответ Agamaga........ (раскрыть)
    03 мая в 07:12
    Начитали все команды одинаково с первого тура и 0 очков...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    03 мая в 02:29
    А могли и проиграть.
    ceret
    ceret
    03 мая в 02:17
    Месси красава! Какой ,очередной гол со штрафного положил
    Agamaga........
    Agamaga........
    03 мая в 00:33
    Отлично! Мессия ведёт Барсу к чемпионству. Шансы есть!
    А начинали с 13-го места. Костяк правда старый, нужно половину команды менять, может быть и тренера.
    sash71
    sash71 ответ Александр Андреев 3 (комментарий удален) (раскрыть)
    03 мая в 00:19
    Такое бывает но в целом они были по лучше
    ziko1975
    ziko1975 ответ Apsny (раскрыть)
    03 мая в 00:08, ред.
    Вот именно, пришло время строить новую команду, Месси, Пике и Бускетс уже отдали команде все что можно.
    И конечно нужен новый тренер с видением, не знаю Хави не Хави, но тренер с идеями. Может быть даже Моур был бы неплохим вариантом, но уж точно не Куман, который не может поменять рисунок игры команды при неудачно складывающемся матче( но тут скорее всего и авторитет Месси играет роль, поэтому новому тренеру надо будет решать проблему Месси)
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ Тео Джонс (раскрыть)
    03 мая в 00:08
    Какой игрой? Валенсия даже толком не владела мячом, проигрывая. Надо же быть настолько неблагодарно недовольными нытиками после каждой игры
    Dauletbek
    Dauletbek
    03 мая в 00:07
    Теоретически даже у Севильи есть шансы стать чемпионом при определенных обстоятельствах
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ ziko1975 (раскрыть)
    03 мая в 00:06
    Интересно узнать, а кто ваш тренер? Барселона что пуп земли?
    bonek
    bonek ответ Александр Андреев 3 (комментарий удален) (раскрыть)
    03 мая в 00:03
    Потому что некому играть, нет толком норм игроков в запасе
    Apsny
    Apsny ответ ziko1975 (раскрыть)
    03 мая в 00:03
    Надо раньше перестраиваться без Месси, потому что имя играет его немало, с одной стороны, в положительном направлении, а с другой стороны, он тянет и на дно.. А ведь с каждым разом все больше вниз.. Это естественный процесс.
    allemz
    allemz
    03 мая в 00:00
    Обмен "Артур - Пьянич" наверное сама бездарная сделка для обеих сторон за последние несколько лет
    bonek
    bonek
    03 мая в 00:00, ред.
    Сегодня выиграли потому что опытные игроки были в нормальной форме..Бускетс, Месси, Гризманн, Альба, же Йонг
    ziko1975
    ziko1975 ответ allemz (раскрыть)
    02 мая в 23:59
    Имхо он должен уйти как можно раньше - слишком много сконцентрировано на Месси в и игре команды, а за темпом игры Леня уже не успевает, точнее возраст не позволяет ему поддерживать высокий темп, а именно он сейчас регулирует атакующий темп.
    Имхо Куман - не тот тренер, который нужен Барсе, не мотиватор, да и не тактик. И от Лени избавляться нужно как можно раньше
    bonek
    bonek
    02 мая в 23:58
    За две игры с Гранадой и Валенсией пропустили аж Четыре !! Мяча..все как всегда с деревянной защитой
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    02 мая в 23:57
    Следующий тур решающий, но с такой игрой у Барсы крайне мало шансов зацепиться за чемпионство увы.
    bonek
    bonek
    02 мая в 23:56
    Всех болельщиков Барсы поздравляю с победой
    allemz
    allemz
    02 мая в 23:56
    У Гедеша стагнация, пора валить в клуб поперспективнее, могу представить его в качестве замены стареющему Иличичу в Аталанте
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    02 мая в 23:54
    Оборона.. как обычно. Любой навес или подход к штрафной и сразу пожар начинается у ворот.
    Повезло, что сегодня забили больше, чем соперник.
    Пенальти бить так и не научились..
    УЕСКА
    УЕСКА
    02 мая в 23:54
    Волевая победа. Барса команда с характером.
    bonek
    bonek
    02 мая в 23:53
    Господа..кому не лень..посмотрите на этого удода лэнгле..за четыре минуты доп времени он делает три выхода хрен знает куда на мяч, и все три раза проигрывает...ужас с этим лягушатники..
    allemz
    allemz
    02 мая в 23:52
    Страшно представить, что будет с Барсой после ухода аргентинца
    allemz
    allemz ответ Oyeeeee (комментарий удален) (раскрыть)
    02 мая в 23:52, ред.
    Да пребудет с вами сила Месси
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