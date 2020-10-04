В 99 Доннарумма Джанлуиджи Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 2 Калабрия Давиде Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 24 Кьер Симон Ударов всего: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 77 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

П 56 Салемакерс Алексис Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 46 Габбиа Маттео Ударов всего: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

П 33 Крунич Раде Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 58

П 8 Тонали Сандро Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 58

П 21 Диас Браим Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 71

Н 29 Коломбо Лоренцо Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 45

П 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 83

Запасные игроки

В 90 Доннарумма Антонио

В 1 Тэтэрушану Чиприан

З 20 Калулу Пьер

З 93 Лаксальт Диего

П 4 Беннасер Исмаэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 32

П 7 Кастильехо Самуэль

П 79 Кессье Франк Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 32

П 15 Хайги Енс Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 19

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 45