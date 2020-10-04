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3 : 0
завершен
04 октября 2020, 19:00
воскресенье
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Стадион Джузеппе Меацца
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Леау Рафаэл
ассистент Чалханоглу Хакан
|1:0
|57’
|Эрнандес Тео
|2:0
|76’
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Леау Рафаэл
ассистент Кессье Франк
|3:0
|78’
|32’
|Риччи Маттео
|40’
|Гяси Эмануэль
|Чалханоглу Хакан
|47’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|32’
|Пикколи Роберто
|Галабинов Андрей
|Чалханоглу Хакан
|Коломбо Лоренцо
|46’
|Беннасер Исмаэль
|Тонали Сандро
|58’
|Кессье Франк
|Крунич Раде
|58’
|59’
|Агудело Кевин
|Верде Даниэле
|59’
|Акампора Дженнаро
|Риччи Маттео
|Хайги Енс
|Диас Браим
|71’
|77’
|Бартоломей Паоло
|Гяси Эмануэль
|77’
|Мора Лука
|Побега Томмазо
|Мальдини Даниэль
|Леау Рафаэл
|83’
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|17
|Удары по воротам
|4
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|5
|Удары в створ
|2
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|14
|Фолы
|19
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|4
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|0
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|3
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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А с «Ромой» и «Интером» выйдет первый состав во главе со Златаном. В обороне против Лукаку поставить нечего, но, думаю, кто-то массивный будет закрывать его, например, Кессье.
А с «Ромой» и «Интером» выйдет первый состав во главе со Златаном. В обороне против Лукаку поставить нечего, но, думаю, кто-то массивный будет закрывать его, например, Кессье.
Писи. А где лехендарный?
Писи. А где лехендарный?
В тот раз Браим, сейчас Тео!
В тот раз Браим, сейчас Тео!