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Милан - Специа
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Специа

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    Голы
    Леау Рафаэл
    ассистент Чалханоглу Хакан     		1:0 57’
    Эрнандес Тео 2:0 76’
    Леау Рафаэл
    ассистент Кессье Франк     		3:0 78’
    Наказания
    32’ Риччи Маттео
    40’ Гяси Эмануэль
    Чалханоглу Хакан 47’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    32’ Пикколи Роберто Галабинов Андрей
    Чалханоглу Хакан Коломбо Лоренцо 46’
    Беннасер Исмаэль Тонали Сандро 58’
    Кессье Франк Крунич Раде 58’
    59’ Агудело Кевин Верде Даниэле
    59’ Акампора Дженнаро Риччи Маттео
    Хайги Енс Диас Браим 71’
    77’ Бартоломей Паоло Гяси Эмануэль
    77’ Мора Лука Побега Томмазо
    Мальдини Даниэль Леау Рафаэл 83’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 4
    		5 Удары в створ 2
    		14 Фолы 19
    		4 Угловые 6
    		1 Офсайды 0
    		61% Владение мячом 39%
    		3 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    milan-f
    milan-f ответ Ozabot (раскрыть)
    05 октября в 19:19
    Если Специа в первом тайме была никакая, тогда какой был Милан? Первые 15 мин еще ок, а потом сплошные пешеходы и бестолковые передачи. Даже комментатор говорил, что Милан вообще не айс. Так что - да, матч я смотрел. Удачи.
    Ozabot
    Ozabot ответ milan-f (раскрыть)
    05 октября в 14:11
    Да «Специа» вообще никакая была. Ты матч хоть смотрел? Два удара в створ против наших 6-7 от молодежки. А Хакан добавил осмысленности в атаке, плюс участвовал в двух из трех голевых атак.
    А с «Ромой» и «Интером» выйдет первый состав во главе со Златаном. В обороне против Лукаку поставить нечего, но, думаю, кто-то массивный будет закрывать его, например, Кессье.
    milan-f
    milan-f ответ h8you (раскрыть)
    05 октября в 01:48
    Подобно Вашим обсерам в ЛЧ, сэр?
    h8you
    h8you ответ milan-f (раскрыть)
    04 октября в 22:50
    ну и я видел успехи цыгана в ЛЧ...вечный обсер в важных матчах за всю карьеру
    h8you
    h8you ответ milan-f (раскрыть)
    04 октября в 22:49
    когда это было?я тебе про его последний заход к вам...в матчах с Юве только пенки
    milan-f
    milan-f ответ h8you (раскрыть)
    04 октября в 22:41
    Слабо ты наблюдал за карьерой цыгана тогда
    матос
    матос ответ Ozabot (раскрыть)
    04 октября в 22:39
    думаю и эти вам против наших не помогут , увы , вы слабы...
    h8you
    h8you ответ milan-f (раскрыть)
    04 октября в 22:39, ред.
    ну Роналду забивал всем и с игры тоже, а вот цыган топам только с пеналей
    milan-f
    milan-f ответ h8you (раскрыть)
    04 октября в 22:37
    Это ты про Роналду что ли?
    milan-f
    milan-f ответ Ozabot (раскрыть)
    04 октября в 22:35
    А что Хакан? Вышел и сразу желтую получил. Первый тайм Специа была лучше, сплошное катание мяча. Думаю, в знаки дается усталость после ЛЕ, но с Интером и Ромой так играть нельзя. в любом случае с победой. Форза Милан.
    Писи. А где лехендарный?
    h8you
    h8you ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    04 октября в 21:33
    цыганович может только пенки пробивать и середнякам забивать
    Брулин
    Брулин
    04 октября в 21:22
    Милан выиграл свои первые три сезонных матча в Серии A, не пропустив ни одного гола в третий раз в своей истории, после 1971/72 и 1952/53.
    Ozabot
    Ozabot
    04 октября в 21:21
    Приятно. Молодежь попрактиковалась. На будущее задел. Но все равно беззубые без Хакана. Целый час катали мяч туда-сюда без толку. Надеюсь, Ибра поскорее вернется, да и Ребича не хватает.
    Colchoneros
    Colchoneros
    04 октября в 21:14
    Браво Милан!
    vastudio
    vastudio
    04 октября в 21:12
    У Милана за 3 матча 0 пропущенных, приятно удивляют)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    04 октября в 21:08
    Скоро вылечится Ибра и в очном поединке Милан наг4ет юве
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    04 октября в 21:02, ред.
    Милан выше юве заметьте и это без судей
    dimagas2
    dimagas2
    04 октября в 20:59
    Соперники пока что так себе,так что Милан даже не пропускает на старте.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    04 октября в 20:50
    Бывшие игроки Реала забивают за Милан.
    В тот раз Браим, сейчас Тео!
    DEIVID
    DEIVID
    04 октября в 20:38
    Вот и 3-0.
    Ozabot
    Ozabot
    04 октября в 19:10
    Наши играют почти полностью дублем. Интересно поглядеть.
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