Чемпион России Зобнин готов завершить карьеру в «Спартаке»

сегодня, 14:20

Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин готов завершить карьеру в составе красно-белых. Об этом он рассказал журналистам.

26 декабря «Спартак» объявил о продлении контракта с 31-летним Зобниным до 2027 года.

«Я люблю этот клуб, люблю „Спартак“, люблю болельщиков, люблю ребят, с которыми я работаю. Мне нравится здесь находиться. Я готов завершить карьеру в „Спартаке“ на данный момент», — сказал Зобнин.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года, ранее он играл за московское «Динамо», воспитанником которого является. В составе «Спартака» Зобнин становился чемпионом России, серебряным и двукратным бронзовым призером первенств страны, выигрывал Кубок и Суперкубок России. Всего за «Спартак» полузащитник провел 291 матч, забив 21 гол и отдав 19 результативных передач во всех турнирах. В составе сборной России доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

