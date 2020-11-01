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3 : 4
завершен
01 ноября 2020, 17:00
воскресенье
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Стадион Стадио Олимпико
|15’
|0:1
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Перейра Андреас
ассистент Габаррон Патрик Хиль
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Бремер Глейсон
ассистент Верди Симоне
|1:1
|19’
|Белотти Андреа
|2:1(П)
|24’
|49’
|2:2
|Милинкович-Савич Сергей
|Лукич Саша
|3:2
|87’
|90+5’
|3:3(П)
|Иммобиле Чиро
|90+8’
|3:4
|Кайседо Фелипе
|44’
|Перейра Андреас
|86’
|Худт Уэсли
|88’
|Иммобиле Чиро
|Н'Кулу Николя
|90+5’
|Ринкон Томас
|90+7’
|90+9’
|Кайседо Фелипе
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Перейра Андреас
|46’
|Лейва Лукас
|Пароло Марко
|57’
|Иммобиле Чиро
|Мурики Ведат
|Синго Вильфрид
|Войвода Мергим
|70’
|Н'Кулу Николя
|Верди Симоне
|70’
|73’
|Кайседо Фелипе
|Корреа Хоакин
|Бонаццоли Федерико
|Белотти Андреа
|76’
|81’
|Катальди Данило
|Фарес Мохаммед
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|11
|Удары по воротам
|12
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|4
|Удары в створ
|5
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|11
|Фолы
|11
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|7
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|3
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|0
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|4
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До матча были другие разговоры.
До матча были другие разговоры.
Для Барселоны важно победить во всех матчах без исключения и брать все возможные титулы.
Удаление в матче с Алавесом не липовое, а по делу, за два грубых нарушения.
Для Барселоны важно победить во всех матчах без исключения и брать все возможные титулы.
Удаление в матче с Алавесом не липовое, а по делу, за два грубых нарушения.