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Торино - Лацио
Удинезе - Милан
Специа - Ювентус
Наполи - Сассуоло
Рома - Фиорентина
Сампдория - Дженоа

Текстовая онлайн трансляция матча Торино против Лацио

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    Голы
    15’ 0:1 Перейра Андреас
    ассистент Габаррон Патрик Хиль
    Бремер Глейсон
    ассистент Верди Симоне     		1:1 19’
    Белотти Андреа 2:1(П) 24’
    49’ 2:2 Милинкович-Савич Сергей
    Лукич Саша 3:2 87’
    90+5’ 3:3(П) Иммобиле Чиро
    90+8’ 3:4 Кайседо Фелипе
    Наказания
    44’ Перейра Андреас
    86’ Худт Уэсли
    88’ Иммобиле Чиро
    Н'Кулу Николя 90+5’
    Ринкон Томас 90+7’
    90+9’ Кайседо Фелипе
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Акпа Акпро Жан-Даниэль Перейра Андреас
    46’ Лейва Лукас Пароло Марко
    57’ Иммобиле Чиро Мурики Ведат
    Синго Вильфрид Войвода Мергим 70’
    Н'Кулу Николя Верди Симоне 70’
    73’ Кайседо Фелипе Корреа Хоакин
    Бонаццоли Федерико Белотти Андреа 76’
    81’ Катальди Данило Фарес Мохаммед
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 12
    		4 Удары в створ 5
    		11 Фолы 11
    		7 Угловые 1
    		2 Офсайды 3
    		44% Владение мячом 56%
    		0 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ Agamaga (раскрыть)
    вчера в 14:16
    Разговоры ни о чём. Конец сезона нас рассудит. Посчитаем трофеи и определимся. Аха-ха)
    Agamaga
    Agamaga ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    вчера в 13:29
    Это мы уже слышим каждый год. Кьелини уже старый шлак, Де Лигт проходной двор, а дельфин кроме рекламы вообще уже не годный стал, его клиенты это Специи" и "Спагеции". Уже видели как они основным составом сыграли с молодняком Аяксидов и середняком Лиги 1 - Лионом. Вы думаете остальные команды в ЛЧ не имеют тех же проблем с составом? Когда за Барсу стабильно играли Дембеле, Коутинью? Старый Пике, вратаря не было (игра с Алавесом показала кто они такие), по сути с туринцами играли новыми игроками 17 и 18 лет, и тренер такой же новый. Проблем в Барселоне намного больше, так что это всё отмазки чистой воды.
    До матча были другие разговоры.
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ Agamaga (раскрыть)
    вчера в 13:15
    Кроме Роналду нет Кьелини, Сандро, Де Лигта. Ушли Матюиди, Хедира, Коста. Вместо них пришли Кьеза, Артур(каталонский шлак) и Кулушевски, не сыгравшие ни одного матча вместе. Плюс вернулся Мората не сыгранный с коллективом. По сути это совсем другая команда без 4 игроков основы. Это не отмазки а объективный факт. Да и отмазываться не за что и не перед кем, пока не критично в чемпе, в ЛЧ вообще проходная группа. К плей оф может и поставит Пирло какой-то футбол.
    Crooclin
    Crooclin
    вчера в 08:41
    Добротная победа на морально-волевых)
    Agamaga
    Agamaga ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    01 ноября в 23:03
    Состав в котором отсутствует дельфин называется "второй" состав? Очередные отмазки.
    Для Барселоны важно победить во всех матчах без исключения и брать все возможные титулы.
    Удаление в матче с Алавесом не липовое, а по делу, за два грубых нарушения.
    Twisted
    Twisted
    01 ноября в 22:29
    Кайседо!Ничего себе
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ Agamaga (раскрыть)
    01 ноября в 22:10
    Слишком много значения ты предаешь победе над резервом и при отсутствии лидера команды. Вот с Алавесом было важно победить, но облажались, а если бы не липовое удаление и вовсе бы продули, ахаха)
    Agamaga
    Agamaga ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    01 ноября в 21:51
    После пощёчины со счётом 0:2 от команды с 13 места плохо слышать стал? Ахахах))))
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ Agamaga (раскрыть)
    01 ноября в 21:36
    Я тебя не слышу с 13-го места. Ахаха)
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    01 ноября в 20:52
    И вот такой вот Лацио приедет в Питер на матч Л совсем скоро! Не считаю, что Зенит является фаворитом в матче против римских орлов. Очень и очень важная победа в исполнении бьянкочелести!
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    01 ноября в 20:45
    90+5 Пенальти. Я догадываюсь, побратимом какого клуба является римский клуб)
    Agamaga
    Agamaga ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    01 ноября в 20:37
    Ещё один туринский клуб также расстреляют)))
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    01 ноября в 20:29
    В матче Лацио против Зенита тоже будет забито семь мячей, правда, боюсь, они все окажутся в воротах Кержакова.
    cska vperiod
    cska vperiod
    01 ноября в 20:21
    Куча голов но без зрителей это неинтересно.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    01 ноября в 20:16
    Крутые ребята. В доп время вырвать победу. Молодцы. Волевая команда.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    01 ноября в 20:04
    Как думаете, Лацио приходит в себя?
    Bom Bom
    Bom Bom
    01 ноября в 19:21
    Теперь с хорошим настроем надо Зенит побеждать. А то некоторые специалисты после жеребьевки утверждали, что питерцы способны отправить Лацио в ЛЕ))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    01 ноября в 19:20
    Вот это комбэк! Волевая победа это конечно очень приятно бывает!
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь
    01 ноября в 19:17
    С победой лациков, не плохо постреляли)
    Аксинья
    Аксинья
    01 ноября в 19:13
    Лацио размялся перел игрой с Зенитом))
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    01 ноября в 19:10
    воледольный матч, наверное гости уже уходили при счете 3:2 )))
    particular
    particular
    01 ноября в 19:07
    Закрученный сюжет и расстрельная концовка 👍
    VV V
    VV V
    01 ноября в 19:06
    Судя по названию, сначала подумал, что счёт: 3,5 на 3,5.
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    01 ноября в 19:02
    Надо было минут 25 добавлять((((
    Bom Bom
    Bom Bom
    01 ноября в 19:01
    Вот это триллер! Правда комментарии Мельников остужают немного))
    волгодон 2
    волгодон 2
    01 ноября в 18:56
    Саша Лукич молодец.
    Gahi
    Gahi
    01 ноября в 11:29
    Лацио = 2.Х
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