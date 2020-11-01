В 39 Сиригу Сальваторе Голов пропущено: 4 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 3 Бремер Глейсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 7 Пасы: 56 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 27 Войвода Мергим Отборы: 3 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 70

З 4 Лянко Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 13 Родригес Рикардо Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

П 77 Линетти Кароль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

П 7 Лукич Саша Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 23 Мейте Суалихо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 88 Ринкон Томас Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

Н 9 Белотти Андреа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 77

Н 24 Верди Симоне Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 32 Милинкович-Савич Ваня

В 25 Розати Антонио

З 15 Ансальди Кристиан

З 99 Буонджорно Алессандро

З 29 Мурру Никола

З 33 Н'Кулу Николя Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 19

З 17 Синго Вильфрид Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 20

П 10 Гояк Амер

П 6 Сегре Якопо

П 20 Эдера Симоне

Н 26 Бонаццоли Федерико Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 13