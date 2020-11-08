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Аталанта - Интер
Лацио - Ювентус
Дженоа - Рома
Торино - Кротоне
Болонья - Наполи
Милан - Верона

Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Интер

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    Голы
    58’ 0:1 Мартинес Лаутаро
    ассистент Янг Эшли
    Миранчук Алексей
    ассистент Муриэль Луис     		1:1 79’
    Наказания
    30’ Мартинес Лаутаро
    Джимсити Берат 33’
    44’ де Врей Стефан
    70’ Видаль Артуро
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Миранчук Алексей Малиновский Руслан 59’
    Пессина Маттео Пашалич Марио 60’
    70’ Гальярдини Роберто Видаль Артуро
    Ламмерс Сэм Сапата Дуван 73’
    Муриэль Луис Толой Рафаэль 73’
    74’ Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро
    74’ Перишич Иван Санчес Алексис
    83’ Хакими Ашраф Дармиан Маттео
    83’ Д'Амброзио Данило Янг Эшли
    Мохика Хоан Руджери Маттео 90’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 10
    		2 Удары в створ 3
    		15 Фолы 13
    		2 Угловые 5
    		1 Офсайды 0
    		52% Владение мячом 48%
    		2 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош
    сегодня в 20:58
    Конте форсирует свое увольнение , этим он и занимается. Игра 77 , удручающий ватокат , обе команды на победу ни грамма не наиграли , ничейка справедлива. Но тут кстати есть позитив, надеюсь это нашему руководству будет урок, что такие контракты с тренером, которого сам не можешь уволить больше подписывать нельзя.
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 20:56
    РАз в год и палка стреляеть.
    протон1
    протон1
    сегодня в 20:21
    дали шанс полировщику играть все таки . сейчас тренер обязан его выпускать
    feris1
    feris1
    сегодня в 20:14
    Миранчука с удачным дебютом в сериале!
    УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
    УзБаГоЕнЫй МаСтЕр ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 20:08
    .i. вот что ты можешь только ждать от Ювентуса!!!
    pomor45
    pomor45 ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
    сегодня в 19:57
    Рановато радоваться. Аршавин с покера начинал и что?
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 19:55
    Соглашусь с болельщиками Юве, что у Интера на данный момент самый сильный состав в Италии.
    Конечно меня удивило, что они подписали Янга и Коларова.. зачем Конте понадобились эти старики в защиту, я вообще не понимаю.. но в остальном, они превосходят остальных. Но показывают средний футбол.
    Мне казалось, что Конте наведёт порядок, но и у него не выходит)
    Roger Young
    Roger Young ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
    сегодня в 19:51
    еще бы Головину побольше удачи. А то с Монако завяз
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 19:51
    Ого, "Интер" сыграл на выезде с приличным соперником вничью, это невероятный успех, парик Антошка семимильными шагами движется к месту в КУЕФе, кто бы знал. Джан, наверное, сейчас облегченно вздохнул.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 19:38
    Молодец Леша.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 19:36
    У Миранчука два выхода и два гола.
    juvenale
    juvenale ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 19:29
    хаха Перишич основной игрок Баварии только что взявший лч,Эрикссону 28 лет и год назад он был вторым после Де Брюйне в АПЛ)))Лаутаро 70 млн,Лукаку 70 ну и можно продолжать))а кто есть у Ювентуса?36 летний Роналду,Де Лихт,который поломан ну и на этом все.У интера состав сильнее чем у Юве
    свиноспартач
    свиноспартач
    сегодня в 19:28
    быки посвежее
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 19:25
    Какие прогнозы по матчу на Этихаде? Рекорд Астон Виллы будет побит? Аха-ха)
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный
    сегодня в 19:24
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 19:19
    Конте как только может помогает Юве, пробуксовывая Интер,что даже Сасуло и та выше в таблице,чем эти два гранда. Милан вперёд к победе!!!Златан Буратинович - верим,помним и скорбим(по Юве)
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 19:18
    Согласен, не совсем корректно я выразился. И правда, без Эвребе, Буззаки, Штарка, Чакира, Куйперса и Айтекина не такая уж она и великая. Аха-ха)
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ Roger Young (раскрыть)
    сегодня в 19:17
    Я тоже перевоспитываюсь. Стараюсь не поливать грязью наши клубы, хоть от их игры сплошной негатив. Миранчук правильно сделал, перейдя в Аталанту, в Италии он поднимет планку. Тут я его полностью поддерживаю. В том же Милане он бы не прогрессировал, Аталанта это идеальный трамплин.
    denmig
    denmig
    сегодня в 19:17
    Молодец, два выхода два гола! Так держать! Такими темпами скоро в основе!
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 19:16
    Молодец Леха!
    Думаю скоро застолбит место в основе.
    Roger Young
    Roger Young ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
    сегодня в 19:14
    за наших в Европе болею))
    Привет!
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 19:14
    Леша в дебютном мотче за Аталанту в ЛЧ вышел и положил красавца и тут в дебютной игре СерииА вышел и снова положил красавца!
    Молодца!! Удачи!!
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 19:13
    Теперь подробно по компонентам:
    1) Маккени это пока сырец, ни физики, ни паса, ни игры головой. Посмотри на статистику Перишича.
    2) Артур - сбитый каталонский лётчик, крутится вокруг оси на месте с мячом и пасует назад. Не видит поля, вообще не играет головой. Эриксен - отличный пас, жёсткий отбор, игра головой на уровне, стандарты подаёт заглядение.
    3) Бернардески и обсуждать смешно. Санчес рядом с ним божество и приём отличный и скорость и пасы.
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
    сегодня в 19:11
    Вкатывал Дэвис и Мюллер это да, и давно уже не "великую", так что опять мимо=)
    Groove000
    Groove000
    сегодня в 19:10, ред.
    Молодец Алексей. Главное, не замараться, как лев
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 19:10
    Аха-ха), пенсионер Перишич вкатывал на своём фланге в газон "великую" барселону. 8:2 не даст соврать.
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    сегодня в 19:08, ред.
    Это плохо. Точнее плохо для Малиновского. Но по одному матчу конечно судить не стоит. Лучше бы они с Миранчуком играли одновременно
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
    сегодня в 19:06, ред.
    Ну и в каких компонентах эти игроки лучше названных тобой у джуве? Санчес закончил играть еще в МЮ, Эриксен закончил в Интере (его уже даже на замену не выпускают) так и не продолжив, Перишич же пенсионер которого мюнхенцы сплавили. Топовыми игроками они были 3-5 лет назад минимум, сейчас это балласт.
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ Roger Young (раскрыть)
    сегодня в 19:06
    Вот видишь, не всегда ты против)
    Приветствую.
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ mortid (раскрыть)
    сегодня в 19:05
    Так это не удивительно. Нет ведь такой нации как украинец, есть заблудшие Русские, которым внушили обратное из-за бугра)
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