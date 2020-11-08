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1 : 1
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Атлети Адзурри (Бергамо)
|58’
|0:1
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Мартинес Лаутаро
ассистент Янг Эшли
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Миранчук Алексей
ассистент Муриэль Луис
|1:1
|79’
|30’
|Мартинес Лаутаро
|Джимсити Берат
|33’
|44’
|де Врей Стефан
|70’
|Видаль Артуро
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Миранчук Алексей
|Малиновский Руслан
|59’
|Пессина Маттео
|Пашалич Марио
|60’
|70’
|Гальярдини Роберто
|Видаль Артуро
|Ламмерс Сэм
|Сапата Дуван
|73’
|Муриэль Луис
|Толой Рафаэль
|73’
|74’
|Лукаку Ромелу
|Мартинес Лаутаро
|74’
|Перишич Иван
|Санчес Алексис
|83’
|Хакими Ашраф
|Дармиан Маттео
|83’
|Д'Амброзио Данило
|Янг Эшли
|Мохика Хоан
|Руджери Маттео
|90’
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|9
|Удары по воротам
|10
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|2
|Удары в створ
|3
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|15
|Фолы
|13
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|2
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|0
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|2
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|3
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Конечно меня удивило, что они подписали Янга и Коларова.. зачем Конте понадобились эти старики в защиту, я вообще не понимаю.. но в остальном, они превосходят остальных. Но показывают средний футбол.
Мне казалось, что Конте наведёт порядок, но и у него не выходит)
Конечно меня удивило, что они подписали Янга и Коларова.. зачем Конте понадобились эти старики в защиту, я вообще не понимаю.. но в остальном, они превосходят остальных. Но показывают средний футбол.
Мне казалось, что Конте наведёт порядок, но и у него не выходит)
Думаю скоро застолбит место в основе.
Думаю скоро застолбит место в основе.
Привет!
Привет!
Молодца!! Удачи!!
Молодца!! Удачи!!
1) Маккени это пока сырец, ни физики, ни паса, ни игры головой. Посмотри на статистику Перишича.
2) Артур - сбитый каталонский лётчик, крутится вокруг оси на месте с мячом и пасует назад. Не видит поля, вообще не играет головой. Эриксен - отличный пас, жёсткий отбор, игра головой на уровне, стандарты подаёт заглядение.
3) Бернардески и обсуждать смешно. Санчес рядом с ним божество и приём отличный и скорость и пасы.
1) Маккени это пока сырец, ни физики, ни паса, ни игры головой. Посмотри на статистику Перишича.
2) Артур - сбитый каталонский лётчик, крутится вокруг оси на месте с мячом и пасует назад. Не видит поля, вообще не играет головой. Эриксен - отличный пас, жёсткий отбор, игра головой на уровне, стандарты подаёт заглядение.
3) Бернардески и обсуждать смешно. Санчес рядом с ним божество и приём отличный и скорость и пасы.
Приветствую.
Приветствую.